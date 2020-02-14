الكشف عن سيارة مرسيدس 2020

منذ الانتقال إلى حقبة المحركات الهجينة استطاع الصانع الألماني السيطرة بشكلٍ كامل على بطولتَي السائقين والصانعين لستة مواسم متتالية.

ويأمل الفريق أن يتمكّن من الدفاع عن لقبه هذا الموسم مع ثبات تشكيلته من السائقين والمؤلفة من بطل العالم لويس هاميلتون وزميله الفنلندي فالتيري بوتاس.

وسيقوم الفريق باختبار سيارته للمرّة الأولى تحت أيام التصوير المتاحة في وقتٍ لاحقٍ من اليوم على حلبة سيلفرستون البريطانية.

وبناءً على الصور الأولى للسيارة، فقد انضمّت مرسيدس إلى النهج الذي أطلقته فيراري في 2017 من خلال اعتماد تصميم الفتحات الجانبيّة الأفقيّة، بالرغم من أنّ الفريق آثر على غير المتوقّع مبدئيًا ترك نظام التعليق الأمامي المرتفع.

بالإضافة إلى ذلك يبدو أنّ الفريق استلهم كذلك من تصميم علب المرايا المجوّفة، كما يبدو تصميم الجناح الأمامي أقرب أيضاً إلى مفهوم فيراري عبر خفض الحواف الخارجيّة للرفرفات من أجل دفع الهواء إلى الجهة الخارجيّة للإطار.