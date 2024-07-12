الكشف عن سيارة ريد بُل "آر.بي17" الخارقة من تصميم نيوي في مهرجان غوود وود

كشف أدريان نيوي وريد بُل عن سيارة آر.بي17 الخارقة التي شارك مصمم الفورمولا 1 الشهير في إنتاجها مع قسم التقنيات المتقدمة لدى العلامة النمساوية.

وعُرضت السيارة في مهرجان غوود وود للسرعة 2024، حيث ظهرت عليها تغييرات كبيرة منذ أن تم الإعلان عن المشروع للمرة الأولى في يونيو/حزيران 2022.

ويتمثّل التغيير الأساسي في المحرك، والذي بات الآن بعشر إسطوانات وسعة 4.5 لترًا عوضًا عن ثماني الإسطوانات ذي الشاحن التوربيني المستلهم من الفورمولا 1، بينما تم التخلي عن تأويل أولي لمفهوم الدفع الرباعي.

وضمن حوار حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" قُبيل الكشف العلني عن السيارة الجديدة، أوضح نيوي بأنه يرى بأن نتيجة هذا المشروع "ينبغي أن تكون تحفة فنية تفخر بأن تعرضها بهذه الطريقة في منزلك أو مرآبك أو في أي مكان آخر".

مُضيفًا: "يمكن استخلاص المتعة من الجانب الفني فقط، كما أن صوتها يبدو مثيرًا".

وتابع: "ذلك التحدي الأخير كان بمثابة تغيير أساسي عن تصميمي المبدئي، كوني أردت وحدة طاقة قادرة على توليد 1000 حصان، ولكن مع وزن أقصى يبلغ 150 كلغ في جانب محرك الاحتراق الداخلي".

وأكمل: "محرك ثماني الأسطوانات بشاحن توربيني كان ليمنحنا ذلك بالتأكيد، لكنه بطبيعة الحال لا يمتلك صوتًا مثيرًا مثل محرك الاحتراق الطبيعي".

ريد بُل آربي17 الصورة من قبل: ريد بُل

جديرٌ بالذكر أن سيارة آر.بي17 قد دخلت مرحلة الإنتاج مؤخرًا، في ظل تصنيع عناصر التعليق حاليًا قبل الهيكل، علبة التروس وبناء المحرك لاحقًا.

بعد ذلك سيتم اختبار السيارة النهائية على المسار، ومن المتوقع أن تكون أصغر وبمظهر مغاير بعض الشيء بالمقارنة مع النموذج الذي كُشف عنه في مهرجات غودوود.

نُشير كذلك إلى أنه سيتم تصنيع 50 نسخة فقط من سيارة آر.بي17، مع التزام نيوي باستكمال المشروع قبل تركه صفوف ريد بُل في مارس/أذار من العام المُقبل.