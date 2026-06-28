الكشف عن سبب معاناة فيراري في سباق النمسا
أوضحت سائقة السباقات السابقة والمحللة في شبكة "سكاي سبورتس فورمولا 1" جيمي تشادويك أنّ مزيجًا من ضعف السرعة على الخطوط المستقيمة ومشكلات ارتفاع الحرارة كانا السبب وراء الأداء المخيب لفيراري في جائزة النمسا الكبرى، والذي كلّف لويس هاميلتون خسارة المركز الثاني في ترتيب بطولة العالم للسائقين.
شارل لوكلير ولويس هاميلتون، فيراري
الصورة من قبل: أندي هون
وصل فريق الحصان الجامح إلى حلبة ريد بُل رينغ آملًا في البناء على التحديثات الجديدة والزخم الذي اكتسبه بعد فوز هاميلتون في جائزة إسبانيا الكبرى على حلبة برشلونة-كاتالونيا.
ورغم تأهل شارل لوكلير ولويس هاميلتون في المركزين الثاني والثالث، أنهى الثنائي السباق في المركزين الثامن والخامس تواليًا.
وقالت تشادويك خلال تحليلها للسباق عبر "سكاي سبورتس فورمولا 1": "غامر الفريق بالاستراتيجية، لكنها لم تنجح. انتقال هاميلتون إلى الإطارات الليّنة خلال فترة سيارة الأمان الافتراضية كان من المفترض أن يمنحه فرصة لتحقيق تقدم أكبر مما حدث."
وأضافت: "السرعة على الخطوط المستقيمة كان لها تأثير كبير، لأن التجاوز لم يكن سهلًا، وهو ما جعل السائقين عالقين خلف السيارات الأخرى."
وتابعت: "تراكمت عدة مشكلات معًا. لكن في بداية السباق، كان لويس قريبًا جدًا من جورج راسل ويضغط عليه."
وأكملت: "تفاجأت بمدى تراجع مستواهما، لكن ربما كانت مشكلات ارتفاع الحرارة هي العامل الحقيقي الذي أعادهما إلى الخلف."
من جانبه، اعترف فريد فاسور مدير فريق فيراري بأن كل شيء سار في الاتجاه الخاطئ بالنسبة للفريق خلال السباق.
وقال: "لم تكن لدينا الوتيرة اللازمة لمنافسة مرسيدس وماكس فيرستابن، وضغطنا بقوة في اللفات الأولى، ما أجبرنا على تغيير الاستراتيجية."
وأضاف: "كل شيء سار في الاتجاه الخاطئ. إنها تجربة سنتعلم منها."
وفاز جورج راسل بجائزة النمسا الكبرى بعد انطلاقه من قطب الانطلاق الأول، بينما أنهى ماكس فيرستابن السباق في المركز الثاني، وحلّ متصدر البطولة كيمي أنتونيللي ثالثًا.
وبفضل هذا الفوز، استعاد راسل المركز الثاني في ترتيب بطولة العالم للسائقين من هاميلتون، إذ يتصدر أنتونيللي البطولة برصيد 171 نقطة، يليه راسل بـ131 نقطة، فيما تراجع هاميلتون إلى المركز الثالث برصيد 125 نقطة.
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