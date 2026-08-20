تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

الحكومة الأوكرانية ترد رسميًا بعد قرار سماح "فيا" بمشاركة روسيا مجددًا في رياضة المحركات

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
الحكومة الأوكرانية ترد رسميًا بعد قرار سماح "فيا" بمشاركة روسيا مجددًا في رياضة المحركات

أستون مارتن متفائلة بتحديثات المحرك: "نتطلع بشغف إلى جولة زاندفورت"

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
أستون مارتن متفائلة بتحديثات المحرك: "نتطلع بشغف إلى جولة زاندفورت"

توتو وولف عن مسيرة ابنه جاك في السباقات: "أجواء الحلبات تُعدّ مدرسة رائعة لتطويره"

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
توتو وولف عن مسيرة ابنه جاك في السباقات: "أجواء الحلبات تُعدّ مدرسة رائعة لتطويره"

بورتوليتو يدعم قرار فيرستابن بالبقاء مع ريد بُل: "أخبار مذهلة"

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
بورتوليتو يدعم قرار فيرستابن بالبقاء مع ريد بُل: "أخبار مذهلة"

أستون مارتن "ننتظر" قرار ألونسو 

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
أستون مارتن "ننتظر" قرار ألونسو 

الكشف عن التصاميم النهائية لكؤوس جولة هولندا قبل سباق الوداع

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
الكشف عن التصاميم النهائية لكؤوس جولة هولندا قبل سباق الوداع

لماذا قرر ألبون البقاء مع ويليامز رغم الموسم "المحبط"

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
لماذا قرر ألبون البقاء مع ويليامز رغم الموسم "المحبط"

الكشف عن سبب إصابة معصم حجار

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
الكشف عن سبب إصابة معصم حجار
فورمولا 1 جائزة هولندا الكبرى

الكشف عن سبب إصابة معصم حجار

ظهرت تفاصيل جديدة بشأن أسباب الإصابة التي ستمنع إسحاق حجار، سائق ريد بُل من المشاركة في جائزة هولندا الكبرى.

نيشه أكويون خلدون يونس
منشور:
إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ

إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: سام باجنال

أكد فريق ريد بُل رسميًا يوم الأربعاء أن السائق البالغ من العمر 21 عامًا تعرض لإصابة في معصمه خلال العطلة الصيفية، وبالتالي سيغيب عن جولة هولندا في زاندفورت. 

ومع ذلك، امتنع الفريق عن تقديم تفاصيل حول كيفية وقوع الحادث بالضبط، واكتفى بالإعلان عن أن ليام لاوسون سيحل محل حجار.

وبحسب مراسل سكاي فورمولا 1 كريغ سلاتر، كسر السائق الفرنسي معصمه أثناء التدرب على الملاكمة باستخدام كيس ملاكمة خلال عطلته الصيفية.

وضمن معرض حديثه عن تفاصيل الإصابة خلال بث مباشر على سكاي فورمولا 1، أكد سلاتر هذه المعلومة.

حيث قال: "إسحاق حجار، الذي انتقل إلى الفريق الأساسي بعد عامه الأول مع راسينغ بولز وقدم موسمًا أول رائعًا، لن يتمكن من المشاركة في هولندا نهاية هذا الأسبوع".

إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ

إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

وأكمل: "إنه شغوف جدًا بالملاكمة؛ فهو على الأقل يدمج الملاكمة ضمن روتين تدريباته، وقد مارس هذه الرياضة منذ طفولته".

وأردف: "وفقًا للمعلومات التي جمعتها، كسر معصمه أثناء لكم كيس ثقيل مملوء بالرمال في صالة الألعاب الرياضية".

وخلال مقابلات سابقة، أعرب حجار مرارًا عن شغفه بالملاكمة، وقال إن أكثر شخصية يحظى بإعجابها في عالم الرياضة كانت الملاكم الشهير محمد علي.

وضمن حديثه إلى الموقع الرسمي للفورمولا 2 في عام 2023، قال السائق الشاب: "محمد علي أسطورة حقيقية". 

وأكمل: "أحب الملاكمة، ونشأت وأنا أشاهد أفلام روكي. كان علي عملاقًا في هذه الرياضة وكان يعني الكثير لشعبه".

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق بالمر يحذر هاميلتون وفيراري: "يضرّون أنفسهم"

أبرز التعليقات
المزيد من
نيشه أكويون

موهبة ريد بُل نيكولا تسولوف يستعد لأول اختبار رسمي له في الفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
موهبة ريد بُل نيكولا تسولوف يستعد لأول اختبار رسمي له في الفورمولا 1

هينشكليف حول صعود لاوسون: "اكتسب زخمًا كبيرًا"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
هينشكليف حول صعود لاوسون: "اكتسب زخمًا كبيرًا"

صفقة ضخمة بين ديزني والفورمولا 1: "لايتنينغ ماكوين قادم!"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
صفقة ضخمة بين ديزني والفورمولا 1: "لايتنينغ ماكوين قادم!"

أحدث الأخبار

الحكومة الأوكرانية ترد رسميًا بعد قرار سماح "فيا" بمشاركة روسيا مجددًا في رياضة المحركات

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
الحكومة الأوكرانية ترد رسميًا بعد قرار سماح "فيا" بمشاركة روسيا مجددًا في رياضة المحركات

أستون مارتن متفائلة بتحديثات المحرك: "نتطلع بشغف إلى جولة زاندفورت"

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
أستون مارتن متفائلة بتحديثات المحرك: "نتطلع بشغف إلى جولة زاندفورت"

توتو وولف عن مسيرة ابنه جاك في السباقات: "أجواء الحلبات تُعدّ مدرسة رائعة لتطويره"

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
توتو وولف عن مسيرة ابنه جاك في السباقات: "أجواء الحلبات تُعدّ مدرسة رائعة لتطويره"

بورتوليتو يدعم قرار فيرستابن بالبقاء مع ريد بُل: "أخبار مذهلة"

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
بورتوليتو يدعم قرار فيرستابن بالبقاء مع ريد بُل: "أخبار مذهلة"

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

لماذا لا تزال الفورمولا 1 تملك جائزة كبرى واحدة فقط؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
من قبل جينيفر فريزينغر
لماذا لا تزال الفورمولا 1 تملك جائزة كبرى واحدة فقط؟

تحليل: الصدمة الحقيقية وراء تحول أنتونيللي السريع إلى منافس على لقب الفورمولا 1

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
من قبل فيليب كليرين
تحليل: الصدمة الحقيقية وراء تحول أنتونيللي السريع إلى منافس على لقب الفورمولا 1

كم كسبت أستون مارتن من تحديثاتها في جائزة المجر الكبرى للفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
كم كسبت أستون مارتن من تحديثاتها في جائزة المجر الكبرى للفورمولا 1؟

فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟
شاهد المزيد