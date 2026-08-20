الكشف عن سبب إصابة معصم حجار
ظهرت تفاصيل جديدة بشأن أسباب الإصابة التي ستمنع إسحاق حجار، سائق ريد بُل من المشاركة في جائزة هولندا الكبرى.
إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: سام باجنال
أكد فريق ريد بُل رسميًا يوم الأربعاء أن السائق البالغ من العمر 21 عامًا تعرض لإصابة في معصمه خلال العطلة الصيفية، وبالتالي سيغيب عن جولة هولندا في زاندفورت.
ومع ذلك، امتنع الفريق عن تقديم تفاصيل حول كيفية وقوع الحادث بالضبط، واكتفى بالإعلان عن أن ليام لاوسون سيحل محل حجار.
وبحسب مراسل سكاي فورمولا 1 كريغ سلاتر، كسر السائق الفرنسي معصمه أثناء التدرب على الملاكمة باستخدام كيس ملاكمة خلال عطلته الصيفية.
وضمن معرض حديثه عن تفاصيل الإصابة خلال بث مباشر على سكاي فورمولا 1، أكد سلاتر هذه المعلومة.
حيث قال: "إسحاق حجار، الذي انتقل إلى الفريق الأساسي بعد عامه الأول مع راسينغ بولز وقدم موسمًا أول رائعًا، لن يتمكن من المشاركة في هولندا نهاية هذا الأسبوع".
إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
وأكمل: "إنه شغوف جدًا بالملاكمة؛ فهو على الأقل يدمج الملاكمة ضمن روتين تدريباته، وقد مارس هذه الرياضة منذ طفولته".
وأردف: "وفقًا للمعلومات التي جمعتها، كسر معصمه أثناء لكم كيس ثقيل مملوء بالرمال في صالة الألعاب الرياضية".
وخلال مقابلات سابقة، أعرب حجار مرارًا عن شغفه بالملاكمة، وقال إن أكثر شخصية يحظى بإعجابها في عالم الرياضة كانت الملاكم الشهير محمد علي.
وضمن حديثه إلى الموقع الرسمي للفورمولا 2 في عام 2023، قال السائق الشاب: "محمد علي أسطورة حقيقية".
وأكمل: "أحب الملاكمة، ونشأت وأنا أشاهد أفلام روكي. كان علي عملاقًا في هذه الرياضة وكان يعني الكثير لشعبه".
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