الكشف عن روزنامتي الفورمولا 2 والفورمولا 3 لموسم 2023 المنطلقتين من البحرين

سيتشكّل موسم الفورمولا 2 من 14 جولة مثل هذا العام، بينما سترفع الفورمولا 3 عدد جولاتها إلى 10.

وستزور البطولتان ملبورن للمرّة الأولى، كما ستخوض الفورمولا 3 عطلة نهاية أسبوعها الأولى في موناكو في تاريخها وتضمن زيارتها لثلاث قارات للمرّة الأولى.

وستُقام جميع الجولات العشر رفق الفورمولا 2، وستُحافظ السلسلتان على ذات صيغة عطلة نهاية الأسبوع من هذا العام عبر إقامة السباق القصير بشبكة الانطلاق المعكوسة يوم السبت قبل إقامة السباق الرئيسي يوم الأحد.

وستزور الفورمولا 2 فقط كلًا من جدّة، وباكو، وزاندفورت وأبوظبي بالمقارنة مع الفورمولا 3.

روزنامة الفورمولا 2:

03-05 مارس، الصخير، البحرين

17-19 مارس، جدّة، المملكة العربيّة السعوديّة

31 مارس-02 أبريل، ملبورن، أستراليا

28-30 أبريل، باكو، أذربيجان

19-21 مايو، إيمولا، إيطاليا

25-28 مايو، مونتي كارلو، موناكو

02-04 يونيو، برشلونة، إسبانيا

30 يونيو-02 يوليو، ريد بُل رينغ، النمسا

07-09 يوليو، بودابست، المجر

28-30 يوليو، سبا-فرانكورشان، بلجيكا

25-27 أغسطس، زاندفورت، هولندا

01-03 سبتمبر، مونزا، إيطاليا

24-26 نوفمبر، مرسى ياس، أبو ظبي

روزنامة الفورمولا 3:

03-05 مارس، الصخير، البحرين

31 مارس-02 أبريل، ملبورن، أستراليا

19-21 مايو، إيمولا، إيطاليا

25-28 مايو، مونتي كارلو، موناكو

02-04 يونيو، برشلونة، إسبانيا

30 يونيو-02 يوليو، ريد بُل رينغ، النمسا

07-09 يوليو، بودابست، المجر

28-30 يوليو، سبا-فرانكورشان، بلجيكا

01-03 سبتمبر، مونزا، إيطاليا