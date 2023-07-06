الكشف عن روزنامة الفورمولا واحد لموسم 2024: 24 سباقاً من بينها الصين

تبدو روزنامة الموسم المقبل مماثلة لما كان مقرراً في البداية لموسم 2023 الجاري، حيث ستعود جولة الصين.

وبشكل غير معتاد، سيُقام أول سباقين في الموسم يوم السبت، حيث تم تقريب سباق المملكة العربية السعودية من الأحد إلى السبت بسبب شهر رمضان الكريم، بينما تم تقريب سباق الجولة الافتتاحية في البحرين إلى السبت كذلك وذلك لضمان وجود الوقت الكافي المعتاد بين الجولتين.

وتعكس روزنامة 2024 جهود البطولة في الحد من الصعوبات اللوجستية والسعي لمزيد من الاستدامة. حيث تم جمع الجولات المقامة ضمن منطقة جغرافية واحدة بشكل متقارب، خاصة جولات الشرق الأوسط.

وسينطلق الموسم من حلبة البحرين الدولية بعد 3 أيام من التجارب الشتوية على نفس الحلبة بين 21-23 فبراير/شباط.

ومن بين الجولات التي غيرت مواعيدها التقليدية، اليابان التي انتقلت إلى أوائل أبريل عبر المبادلة مع أذربيجان التي باتت الآن قبل سنغافورة ضمن جولتين متتاليتين شهر سبتمبر.

ومثل هذا الموسم، ستأتي موناكو مباشرة بعد إيمولا. مع تأخير موعد جولة إسبانيا إلى أواخر يونيو التي ستصبح جزءاً من ثلاث جولات متتالية مع النمسا وبريطانيا.

التغيير الأكبر التالي مقارنة بموسم 2023، هو جولة قطر التي باتت الجولة ما قبل الختامية بعد لاس فيغاس وقبل جولة أبوظبي الختامية حيث ستقام آخر جولتين في شهر ديسمبر.

روزنامة موسم 2024

2 مارس البحرين، الصخير

9 مارس المملكة العربية السعودية، جدة

24 مارس أستراليا، ملبورن

7 أبريل اليابان، سوزوكا

21 أبريل الصين، شهنغاي

5 مايو ميامي، ميامي

19 مايو إيميليا رومانيا، إيمولا

26 مايو موناكو، مونتي كارلو

9 يونيو كندا، مونتريـال

23 يونيو إسبانيا، برشلونة

30 يونيو النمسا، سبيلبرغ

7 يوليو بريطانيا، سيلفرستون

21 يوليو هنغاريا، بودابست

28 يوليو بلجيكا، سبا-فرانكورشان

25 أغسطس هولندا، زاندفورت

1 سبتمبر إيطاليا، مونزا

15 سبتمبر أذربيجان، باكو

22 سبتمبر سنغافورة، ماريا باي

20 أكتوبر الولايات المتحدة، أوستن

27 أكتوبر المكسيك، مكسيكو سيتي

3 نوفمبر البرازيل، إنترلاغوس

23 نوفمبر لاس فيغاس، لاس فيغاس

1 ديسمبر قطر، لوسيل

8 ديسمبر أبوظبي، ياس