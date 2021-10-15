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الكشف عن روزنامة الفورمولا واحد لموسم 2022 وانطلاقها من البحرين والسعوديّة

كشفت بطولة العالم للفورمولا واحد عن روزنامتها الأكبر لموسم 2022، لكنّ جدول الـ 23 سباقًا لا يتضمّن جائزة الصين الكبرى.

الكشف عن روزنامة الفورمولا واحد لموسم 2022 وانطلاقها من البحرين والسعوديّة

على إثر اجتماع المجلس العالمي لرياضة السيارات اليوم الجمعة، تمّ نشر مسودّة الموسم الجديد.

وستنطلق الروزنامة في الـ 20 من مارس المقبل من بوابة البحرين وتنتهي في الـ 20 من نوفمبر في أبوظبي، وتمّ تشكيلها على أمل إقامة موسمٍ كامل طبيعي.

ومع تضرّر آخر موسمين بوباء كورونا، تنوي الفورمولا واحد أن تعود الأحداث التي لم تُقم في العامين الماضيين: بما فيها سباقات أستراليا، وكندا، واليابان وسنغافورة.

لكن مع تزايد الضبابيّة حيال قيود الصفر إلى الصين، لا تملك الفورمولا واحد أيّ خططٍ للعودة إلى شنغهاي في الوقت الحاضر.

وجاء بيانٌ من الفورمولا واحد أملت فيه أن تعود جائزة الصين الكبرى حالما تسمح الظروف بذلك.

وعوضًا عن جولة الصين، فإنّ إيمولا ستعود إلى الروزنامة من خلال جائزة إيميليا رومانيا الكبرى في 24 أبريل.

وستشهد الفورمولا واحد إقامة جائزة ميامي الكبرى الأولى من نوعها والمجدولة في الـ 8 من مايو، وستكون بين جولتَي إيمولا وجائزة إسبانيا الكبرى في 22 مايو.

وسيكون الجدول مزدحمًا في ظلّ الحاجة لإنهائه في نوفمبر قبل كأس العالم لكرة القدم، وهو ما يعني إقامة ثلاث جولات ثلاثيّة.

وبالرغم من تذمّر الفرق من السباقات الثلاثيّة، قبلت أنّها ضروريّة في ظلّ حاجة الفورمولا واحد لتقديم روزنامة طبيعيّة قدر الإمكان.

وكجزء من اتّفاقيّة الكونكورد فإنّ الفرق بحاجة للموافقة على الروزنامة، وهو ما فعلته.

مسودّة روزنامة 2022:

الموعد

 الجائزة الكبرى الحلبة
20 مارس البحرين Bahrain الصخير
27 مارس المملكة العربية السعوديّة Saudi Arabia جدة
10 أبريل أستراليا Australia ملبورن
24 أبريل إيميليا رومانيا Italy إيمولا *
8 ماي ميامي United States ميامي
22 ماي إسبانيا Spain برشلونة *
29 ماي موناكو Monaco مونتي كارلو
12 يونيو أذربيدجان Azerbaijan باكو
19 يونيو كندا Canada مونتريال
3 يوليو بريطانيا United Kingdom سيلفرستون
10 يوليو النمسا Austria سبيلبرغ
24 يوليو فرنسا France لو كاستيلي
31 يوليو المجر Hungary بودابست
28 أغسطس بلجيكا Belgium سبا-فرانكورشان
4 سبتمبر هولندا Netherlands زاندفورت
11 سبتمبر إيطاليا Italy مونزا
25 سبتمبر روسيا Russian Federation سوتشي
2 أكتوبر سنغافورة Singapore مارينا باي *
9 أكتوبر اليابان Japan سوزوكا
23 أكتوبر الولايات المتّحدة الكبرى United States أوستن *
30 أكتوبر المكسيك Mexico مكسيكو سيتي
13 نوفمبر البرازيل Brazil ساو باولو
20 نوفمبر أبوظبي  United Arab Emirates مرسى ياس

*بانتظار الاتّفاقات التعاقديّة

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ماسي: العمل على تحديثات حلبة قطر للفورمولا واحد أوشك على الانتهاء

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