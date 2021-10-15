الكشف عن روزنامة الفورمولا واحد لموسم 2022 وانطلاقها من البحرين والسعوديّة

على إثر اجتماع المجلس العالمي لرياضة السيارات اليوم الجمعة، تمّ نشر مسودّة الموسم الجديد.

وستنطلق الروزنامة في الـ 20 من مارس المقبل من بوابة البحرين وتنتهي في الـ 20 من نوفمبر في أبوظبي، وتمّ تشكيلها على أمل إقامة موسمٍ كامل طبيعي.

ومع تضرّر آخر موسمين بوباء كورونا، تنوي الفورمولا واحد أن تعود الأحداث التي لم تُقم في العامين الماضيين: بما فيها سباقات أستراليا، وكندا، واليابان وسنغافورة.

لكن مع تزايد الضبابيّة حيال قيود الصفر إلى الصين، لا تملك الفورمولا واحد أيّ خططٍ للعودة إلى شنغهاي في الوقت الحاضر.

وجاء بيانٌ من الفورمولا واحد أملت فيه أن تعود جائزة الصين الكبرى حالما تسمح الظروف بذلك.

وعوضًا عن جولة الصين، فإنّ إيمولا ستعود إلى الروزنامة من خلال جائزة إيميليا رومانيا الكبرى في 24 أبريل.

وستشهد الفورمولا واحد إقامة جائزة ميامي الكبرى الأولى من نوعها والمجدولة في الـ 8 من مايو، وستكون بين جولتَي إيمولا وجائزة إسبانيا الكبرى في 22 مايو.

وسيكون الجدول مزدحمًا في ظلّ الحاجة لإنهائه في نوفمبر قبل كأس العالم لكرة القدم، وهو ما يعني إقامة ثلاث جولات ثلاثيّة.

وبالرغم من تذمّر الفرق من السباقات الثلاثيّة، قبلت أنّها ضروريّة في ظلّ حاجة الفورمولا واحد لتقديم روزنامة طبيعيّة قدر الإمكان.

وكجزء من اتّفاقيّة الكونكورد فإنّ الفرق بحاجة للموافقة على الروزنامة، وهو ما فعلته.

مسودّة روزنامة 2022:

الموعد الجائزة الكبرى الحلبة 20 مارس البحرين الصخير 27 مارس المملكة العربية السعوديّة جدة 10 أبريل أستراليا ملبورن 24 أبريل إيميليا رومانيا إيمولا * 8 ماي ميامي ميامي 22 ماي إسبانيا برشلونة * 29 ماي موناكو مونتي كارلو 12 يونيو أذربيدجان باكو 19 يونيو كندا مونتريال 3 يوليو بريطانيا سيلفرستون 10 يوليو النمسا سبيلبرغ 24 يوليو فرنسا لو كاستيلي 31 يوليو المجر بودابست 28 أغسطس بلجيكا سبا-فرانكورشان 4 سبتمبر هولندا زاندفورت 11 سبتمبر إيطاليا مونزا 25 سبتمبر روسيا سوتشي 2 أكتوبر سنغافورة مارينا باي * 9 أكتوبر اليابان سوزوكا 23 أكتوبر الولايات المتّحدة الكبرى أوستن * 30 أكتوبر المكسيك مكسيكو سيتي 13 نوفمبر البرازيل ساو باولو 20 نوفمبر أبوظبي مرسى ياس

*بانتظار الاتّفاقات التعاقديّة