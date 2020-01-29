الكشف عن تفاصيل مواعيد جائزة اليابان الكبرى 2020

لم يتمّ تأكيد تفاصيل مواعيد جولة اليابان عند الكشف عن روزنامة موسم 2020 في وقت سابق من هذا الشهر.

وتمّ تغيير موعد انطلاق سباق سوزوكا من الساعة 2.10 بعد الظهر إلى 1.10 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، ما يعني أن جائزة اليابان الكبرى باتت ثالث جولة بمواعيد مختلفة عن موسم 2019 المنصرم.

وكما تمّ الإعلان سابقاً، فإن مواعيد جولة بريطانيا الكبرى تغيرت من 2.10 بعد الظهر إلى 3.10 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، بينما تغيرت مواعيد جولة أوستن الأمريكية من 1.10 بعد الظهر إلى 2.10 بعد الظهر.

يشار إلى أن حصتي التجارب يوم الجمعة في اليابان ستنطلقان قبل ساعة كذلك بالمقارنة مع مواعيد الموسم الماضي، حيث ستبدأ الحصة الأولى الساعة 11.00 صباحاً بدلاً من 10.00.

مواعيد سباقات الفورمولا واحد 2020