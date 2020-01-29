الكشف عن تفاصيل مواعيد جائزة البرازيل الكبرى 2020
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29-01-2020
بعد كشف الفورمولا واحد عن كامل روزنامتها لموسم 2020 في الفورمولا واحد، تمّ تأكيد مواعيد جائزة البرازيل الكبرى والتي ستنطلق قبل ساعةٍ واحدة بالمقارنة مع العام الماضي.
لم يتمّ تأكيد تفاصيل مواعيد جولة البرازيل عند الكشف عن روزنامة موسم 2020 في وقت سابق من هذا الشهر.
وتمّ تغيير موعد انطلاق سباق سوزوكا من الساعة 2.10 بعد الظهر إلى 1.10 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، ما يعني أن جائزة اليابان الكبرى باتت ثالث جولة بمواعيد مختلفة عن موسم 2019 المنصرم.
وكما تمّ الإعلان سابقاً، فإن مواعيد جولة بريطانيا الكبرى تغيرت من 2.10 بعد الظهر إلى 3.10 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، بينما تغيرت مواعيد جولة أوستن الأمريكية من 1.10 بعد الظهر إلى 2.10 بعد الظهر.
يشار إلى أن حصتي التجارب يوم الجمعة في اليابان ستنطلقان قبل ساعة كذلك بالمقارنة مع مواعيد الموسم الماضي، حيث ستنطلق الحصة الأولى الساعة 11.00 صباحاً بدلاً من 10.00.
مواعيد سباقات الفورمولا واحد 2020
|الجائزة الكبرى
|موعد انطلاق السباق بالتوقيت المحلي
|أستراليا
|16:10
|البحرين
|18:10
|فييتنام
|14:10
|الصين
|14:10
|هولندا
|15:10
|إسبانيا
|15:10
|موناكو
|15:10
|أذربيجان
|16:10
|كندا
|14:10
|فرنسا
|15:10
|النمسا
|15:10
|بريطانيا الكبرى
|15:10
|المجر
|15:10
|بلجيكا
|15:10
|إيطاليا
|15:10
|سنغافورة
|20:10
|روسيا
|14:10
|اليابان
|13.10
|الولايات المتحدة الأمريكية
|14:10
|المكسيك
|13:10
|البرازيل
|14:10
|أبوظبي
|17:10
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الكشف عن تفاصيل مواعيد جائزة البرازيل الكبرى 2020
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|تجارب الجمعة
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الاثنين ١ ديسمبر
الثلاثاء ٢ ديسمبر
|
16:07
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