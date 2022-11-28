الكشف عن تعديلات على حلبة الفورمولا واحد في جدة قبل جولة 2023
تم الكشف عن التعديلات على حلبة جدة للفورمولا واحد وذلك قبل جولة الموسم المقبل في المملكة العربية السعودية، بهدف تحسين مستويات السلامة والرؤية.
استضافت حلبة جدة أول سباق فورمولا واحد في 2021، حيث باتت أسرع حلبة شوارع ضمن الروزنامة، لكن كان السائقون يرغبون بمزيد من مستويات الرؤية بسبب المسار الضيق وبعض المنعطفات العمياء.
وقبيل الاستضافة الثانية في مارس/آذار 2022، تم إدخال بعض التعديلات على المسار بهدف تحسين مستويات الرؤية والأمان، إضافة لتوسيع المسار في بعض الأماكن.
والآن، كشف المنظمون عن مزيدٍ من التعديلات سيتم إدخالها قبل السباق المقبل يوم 19 مارس 2023.
من بين أهم التعديلات هو خفض السرعة بما يقارب 50 كيلومتراً في الساعة في المنعطفين 22 و23، عبر تعديل مكان الحاجز وإضافة حفف جانبية.
وتم إدخال تعديلات على المنعطفين 14 و20، حيث يعتبران أسرع المنعطفات العمياء على المسار، حيث تم دفع الحاجز إلى الخلف من أجل فتح المنعطف أكثر وتأمين مستويات رؤية أفضل للسائقين.
وفي المنعطف 14، تم دفع الحائط من الجهة اليمني للمساء بمقدار 7.5 متراً، بينما تم دفع الحائط الأيسر في المنعطف 20 إلى الخلف خمسة أمتار. كما تم دفع الحائط إلى الخلف ضمن المنعطفات 8 و10 بهدف تحسين مستويات الرؤية.
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المنعطف 14 في حلبة جدة
تصوير: شركة السعودية لرياضة السيارات
وتم وضع حفف جانبية كذلك في المنعطفات 4، 8، 10، 11، 17 و23، بينما تم وضع "خطوط مخففة للسرعة" في المنعطفات 3، 14، 19، 20 و21 وذلك بهدف منع السائقين من الاتجاه بشكل عريض وكذلك حثهم على خفض السرعة.
حيث قال مارتن وايتاكر، المدير التنفيذي لدى شركة السعودية لرياضة السيارات: "تطور حلبة كورنيش جدة يتواصل، وتسرنا إضافة هذه التعديلات إلى حلبتنا الرائعة كنتيجة للاستشارات الإيجابية مع ’فيا’، الفورمولا واحد والسائقين".
وأكمل: "أكد السباقان السابقان هنا في جدة أن حلبة كورنيش جدة بالفعل هي حلبة الشوارع الأسرع والأكثر حماسة في العالم، ومع هذه التطويرات الجديدة فإن روعة المنافسات لن تزداد إلا جمالاً وهذا ما يتوقعه المتابعون حين تعود الفورمولا واحد إلى مدينتنا شهر مارس المقبل".
وتابع: "من المهم جداً لأية حلبة، الاستماع والتعلم من السباقات المقامة عليها واستعمال هذه الآراء من أجل التحسن على الدوام".
واختتم: "نحن واثقون من أن هذه التعديلات ستؤدي إلى منافسات أكثر سرعة، حماسة والأهم أماناً، لا نكاد نطيق صبراً لرؤية المعارك بين أفضل السائقين في العالم، تحت الأضواء مجدداً في 2023".
شكل حلبة جدة
تصوير: شركة السعودية لرياضة السيارات
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