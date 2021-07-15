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الكشف عن تصميم سيارة الفورمولا واحد لموسم 2022

كشفت الفورمولا واحد عن نسخة بحجمٍ كاملٍ لما ستكون عليه سيارات الفورمولا واحد لموسم 2022 نتيجة لحزمة القوانين التقنيّة الجديدة.

الكشف عن تصميم سيارة الفورمولا واحد لموسم 2022

تمّ الكشف عن التصميم الجديد في سيلفرستون اليوم الخميس عشيّة انطلاق مجريات جائزة بريطانيا الكبرى.

وفي حين أنّ الفرق تعمل بالفعل على تصاميم سياراتها لموسم 2022، فإنّ الفورمولا واحد كمنظّمة عملت على تأويلها الخاص لما ستبدو عليه سيارة تتلاءم مع القوانين الجديدة.

ويُعدّ الجناح المُسطّح من بين السمات البارزة، إلى جانب أغطية الإطارات، والجناح الأمامي العريض المتضمّن للصفيحتَين الجانبيّتين، فضلًا عن التصميم الفريد للجناح الخلفي.

ويتمثّل الهدف وراء القوانين الجديدة في جعل التسابق أفضل، خاصة تعزيز مستويات التجاوز.

وتتضمّن السيارة استخدام تصميم أرضيّة ذات مؤثّرات أرضيّة، وأجنحة أكثر بساطة لضمان توليد أغلب الارتكازيّة من أجزاء من السيارة لا تتأثّر بالاضطرابات الهوائيّة الصادرة عن السيارة الأخرى أمامها.

وقال نيكولاس تومبازيس المسؤول عن الشؤون التقنيّة لسيارات المقعد الأحادي في "فيا" عند الكشف عن المفهوم التصميمي للمرّة الأولى أنّ المؤثّرات الأرضيّة هي السبيل الأفضل لاتّباعه.

وقال حيال ذلك: "أردنا زيادة قدرة السيارات على التسابق في ما بينها واتّباع بعضها البعض والحصول على معارك أكثر إثارة".

وأضاف: "نريد التمتّع بإطارات تسمح للسائقين بمنافسة بعضهم البعض من دون تآكلها بشكلٍ مفرطٍ أو منحها لحيّزٍ ضيّقٍ للهجوم قبل تراجع أدائها".

وأكمل: "هذه أبسط من السيارات الحاليّة لأنّه تمّ التخلّي عن الكثير من المكوّنات الصغيرة، خاصة في مقدّمة جانبَي السيارة، والأجنحة الأماميّة أكثر بساطة. هناك ناشرٌ أسفل السيارة – لنقل بمثابة قناة فانتوري. وهناك أنفاق أسفل جانبَي السيارة من المقدّمة حتّى الخلف".

ويتشابه التصميم الذي تمّ الكشف عنه في سيلفرستون بشكلٍ كبير مع نموذج نفق الهواء الذي كشفت عنه الفورمولا واحد للمرّة الأولى في 2019 عند الإعلان عن القوانين الجديدة آنذاك.

لكن من المرجّح أن تكون سيارات 2022 الفعليّة مختلفة عند إطلاقها، حيث تسعى الفرق لاستغلال القوانين واتّباع تصاميم تسمح بتعزيز الأداء.

وكانت الفورمولا واحد تهدف لاعتماد السيارات الجديدة لموسم 2021 في الأصل، لكنّ تقديمها تأخّر حتّى العام المقبل نتيجة لإجراءات خفض النفقات استجابة لوباء كورونا.

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