الكشف عن تصميم جانب سيارة فيراري المستوحى من ريد بُل في إسبانيا

كما أشار موقعنا "موتورسبورت.كوم" سابقاً، فإن فيراري تريد التخلي عن تصميم جانب سيارتها وذلك لصالح التصميم الذي تتبعه ريد بُل.

وضمن صور حصرية لموقعنا، يمكن مشاهدة التصميم الجديد لسيارة فيراري بتغيير كامل لها.

ويبدو أن النسخة الجديدة تضم المزيد من الأسطح العلوية الأفقية التي تساعد التيارات الهوائية على التدفق بالشكل الأمثل نحو منطقة الناشر.

وتأتي هذه التغييرات استيحاءً من تصميم سيارة ريد بُل الذي ساعدها على الهيمنة الكاملة حتى الآن على مجريات موسم 2023.

وتأتي تحديثات فيراري هذه بعد تحديثات مماثلة قامت بها فرق أخرى مثل ألبين، أستون مارتن ومرسيدس.

لكن العلامة الإيطالية أبقت على بعض مواصفات تصميم جانب سيارتها الأساسي.

وعلاوة على ذلك، تم إدخال بعض التعديلات على المنطقة المحيطة بالمرايا.

تصميم جانب سيارة فيراري تصوير: رونالد فولدينغ

ويأتي سعي فيراري لمثل هذه التغييرات بهدف الإجابة على الأسئلة الملحة حول سبب عدم عمل السيارة بالشكل المطلوب خلال السباقات.

ويعتقد الفريق بأن المشكلة تكمن في الحزمة الانسيابية ما يصعّب من مهمة السائقين في التعامل مع مستويات التماسك واتجاهات الرياح في السباقات.

يشار إلى أن كارلوس ساينز قد أثنى على جهود الفريق بجلب التحديثات إلى سباق موطنه في إسبانيا.