الكشف عن تحديثات مرسيدس لجائزة البحرين الكبرى

كانت "دبليو17" أفضل سيارة في الحلبة حتى الآن في 2026، رغم أنها واجهت منافسة من فيراري ومكلارين وريد بُل على فترات خلال الموسم.

ورغم أن أيًا منها لم يتمكن من تقديم محاولة متواصلة لمنافسة مرسيدس وسائقيها في بطولة السائقين أو بطولة الصانعين، فإن السهام الفضية حريصة مع ذلك على مواصلة التطوير.

وتشمل تحديثات الأرضية لوح الأرضية، والحافة الأمامية، والركن الخلفي، والمنطقة الرئيسية السفلية من الهيكل، بما في ذلك منطقة ناشر الهواء، بينما أُعيد أيضًا تصميم النصف الخلفي من هيكل الجوانب.

وهنا، ابتعدت مرسيدس عن هندسة الجوانب ذات القطع السفلي، المستخدمة منذ بداية الموسم والتي اعتمدتها فرق أخرى لاحقًا، لصالح تصميم متدرج.

كما أعاد الفريق تصميم أغطية نظام التعليق الخلفي والجنيحات المثبتة داخل أغطية العجلات الخلفية، من أجل تعزيز التغييرات التي أُجريت على الأرضية وهيكل الجوانب، بهدف تحسين الارتكازيّة في الجزء الخلفي من السيارة.

وتُعد هذه أول حزمة تحديث واسعة النطاق لمرسيدس منذ جائزة كندا الكبرى في مايو، إذ اختار الفريق تأخير بناء السيارة استعدادًا لموسم 2026 من أجل تطبيق أكبر قدر ممكن من تطويراته الشتوية. وضمان ذلك أن تكون "دبليو17" متقدمة ببضع خطوات على السيارات المنافسة في بداية الموسم، لكنه ترك الفريق مع عدد أقل من الأجزاء قيد التجهيز للجولات الافتتاحية.

وقال جورج راسل، الذي حقق الفوز للفريق في الجولة الأخيرة في باكو وقلص الفارق مع كيمي أنتونيللي في بطولة السائقين إلى 66 نقطة: "نعتقد أنها خطوة جيدة، وهذا ببساطة لأنها جاءت بعد فترة طويلة جدًا منذ آخر مرة قدمنا فيها ترقية".

وأضاف: "من غير المعتاد أن نحصل على ترقية في مايو ثم لا نحصل على أخرى إلا مجددًا بعد نحو أكتوبر. لذلك، باعتبارها خطوة تطوير فردية، فهي كبيرة، لكن في موسم عادي ستكون مجرد مسار طبيعي، حيث كنت تتوقع حزمة ترقية بين مايو وأكتوبر".

وأكمل: "آمل أن تدفعنا مجددًا إلى المقدمة على هذا النوع من الحلبات، التي كانت أكثر تحديًا بالنسبة إلينا خلال السباقات الستة الماضية."

وستشارك مرسيدس في ماليزيا بطلاء باللونين الفيروزي والأسود، تكريمًا لشريكتها في اللقب بتروناس، شركة النفط الوطنية الماليزية والمورد الرسمي للوقود إلى جميع الفرق التي تستخدم محركات مرسيدس على شبكة الانطلاق.

تفاصيل تغييرات مرسيدس

يُظهر التغيير في هندسة الجوانب تحولًا إلى حد ما في نهج مرسيدس تجاه إدارة تدفق الهواء في الجزء الخلفي من السيارة، وإن كان من دون الابتعاد كثيرًا عن خصائص التدفق إلى الداخل التي قدمها التصميم السابق.

وفي التصميم القديم، استخدمت مرسيدس قطعًا سفليًا لإعطاء الأولوية لتدفق الهواء إلى الداخل حول منطقة عنق الزجاجة في السيارة. ولا تزال النسخة الجديدة تفعل ذلك، لكنها تستخدم الآن سطحًا متدرجًا على الجزء العلوي لسحب تدفق الهواء إلى الأسفل أيضًا، من أجل تعزيز التدفق الهابط المتزامن نحو الجزء العلوي من الناشر.

ومن خلال ذلك، يهدف الفريق إلى زيادة مجال الضغط في هذه المنطقة، وبالتالي تعزيز فرق الضغط بين السطح العلوي والهواء الموجود داخل حجم الناشر. وبذلك ترتفع الارتكازيّة.

كما أن التغييرات التي أُجريت على لوح الأرضية ملحوظة إلى حد كبير، إذ تضمنت إعادة تصميم للعناصر الأفقية الثلاثة. وأصبح "الشريط" العلوي يتمتع الآن بحافة أمامية منخفضة، رغم أنه ينتهي في نهاية المطاف بالحافة الخلفية الزاوية نفسها التي كان عليها التصميم القديم.

لكن توجد الآن قطعتان رأسيّتان خلف ذلك، توفران مزيدًا من توجيه تدفق الهواء إلى الدوامة الناتجة عن الإطار الأمامي. وتساعد هذه القطع على تهيئة التدفق وإخراجه إلى الخارج، بينما تواصل القطع الأفقية دفع تدفق الهواء إلى الأعلى للمساعدة في إبعاد الدوامة عن السيارة والسماح بتوجيه تدفق هواء نظيف حول الجوانب.