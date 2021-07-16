تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / ما الذي يكشفه النموذج الكامل لتصميم سيارة الفورمولا واحد لعام 2022؟ التالي / ألفا روميو ستتمتّع بحريّة اختيار سائقيها في الفورمولا واحد بدءًا من 2022
فورمولا 1 / جائزة بريطانيا الكبرى أخبار عاجلة

الكشف عن تحديثات مرسيدس قبيل جائزة بريطانيا الكبرى

كشفت مرسيدس عن اللمحات الأولى لتحديثاتها التي تأمل من خلالها الاقتراب أكثر من ريد بُل ضمن معركتهما في بطولة العالم للفورمولا واحد ضمن جائزة بريطانيا الكبرى.

الكشف عن تحديثات مرسيدس قبيل جائزة بريطانيا الكبرى

بعد تعرّض الصانع الألماني للهزيمة خلال السباقات الخمسة الأخيرة، يأمل الفريق بأن تسمح له تحديثاته باستخراج المزيد من الأداء من سيارة "دبليو12".

وفي حين أنّ ريد بُل تواصل العمل على برنامج تطوير انسيابيّ عدائيّ بشكلٍ متواصل في كلّ سباق تقريبًا، فإنّ مرسيدس اختارت مقاربة محافظة على صعيد تغييراتها.

إذ أجرت مجرّد تعديلات بسيطة على الأرضيّة والناشر كجزء من برنامج تصحيحها، حيث دائمًا ما حبّذ الفريق اعتماد حزم تحديثات أكبر عوضًا عن إجراء تعديلات صغيرة مستمرّة.

وتحدّث الفريق بشكلٍ علني عن إمكانيّة جلبه لآخر تحديثاتها في سيلفرستون، وشوهدت التصاميم الجديدة بالفعل في خطّ الحظائر قبيل انطلاق جائزة بريطانيا الكبرى.

وعوضًا عن وجود اختلافات ظاهريّة كبيرة، فإنّ التغييرات تبدو دقيقة أكثر، لكنّها قد تلعب دورًا كبيرًا في المساعدة على التحكّم بشكلٍ أفضل في التيارات الهوائيّة.

إذ تمّ تنظيف تصميمي الألواح الجانبيّة ومحرّفَي جانبَي السيارة إن صحّ التعبير من أجل ضمان عملهما بشكلٍ متناغمٍ أكثر، بينما أصبح القوس مقسّمًا إلى عدّة طبقات الآن.

إذ أنّ محرّف "ناطحة السحاب" في المقدّمة تنمّ خفضه، بالتوازي مع تمديد الشرائح إلى الأمام من أجل تطويع التيارات الهوائيّة في مرحلة أبكر من السابق، وهو خيارٌ تصميم شاهدنا عدّة فرقٍ تعتمده مع تحسينها لهذه المنطقة من السيارة.

أمّا الشفرتان على شكل حرف "r" في قاعدة محرّف الهواء الجانبيّ فقد أُلحقت بهما ثالثة تتواجد أسفل محرّف "ناطحة السحاب". كما تمّ فصل ذلك الجزء من جناح جانب السيارة مثلما هو عليه الحال بالنسبة للفرق الأخرى، بينما تمّ توجيه الجناح الأفقيّ إلى الأعلى وتشهد حافته هيكلًا انسيابيًا خاصًا.

وتماشيًا مع هذه التغييرات، فإنّ فريق التصميم عمل على تحسين المنطقة الخلفيّة، إذ أضاف أربع شفرات مائلة بين حافة الأرضيّة وجانب السيارة.

فضلًا عن ذلك فإنّ حافة الأرضيّة "المتموّجة" أصبحت تقتصر على ميلانٍ واحد بينما تمّ تحويل الرفرفة المثبّتة خلفه إلى جزأين.

ورحّب سائقا مرسيدس بجهود الفريق لتحسين مقاتلة "دبليو12"، لكنّهما حاولا عدم الانسياق وراء فكرة إحداث التغييرات لتقلّب هائلٍ في حظوظ الفريق.

إذ قال لويس هاميلتون: "هناك الكثير من التغييرات على السيارة لكنّها ليست تحديثات ضخمة على صعيد الفارق مع ريد بُل مثلما شاهدنا في السباقات، لكنّها ستُساعدنا بالتأكيد على صعيد تقليص الفجوة سريعًا".

وعندما سُئل عن حجم المكاسب الزمنيّة التي تأمل مرسيدس تحقيقه من التعديلات، قال فالتيري بوتاس: "لا يُمكنني تقديم رقم دقيق. لا شيء ضخم ولا صغير جدًا. لكن سنرى يوم الجمعة، سنرى مدى سرعة السيارات على مدار اللفّة الواحدة".

المشاركات
التعليقات
ما الذي يكشفه النموذج الكامل لتصميم سيارة الفورمولا واحد لعام 2022؟

المقال السابق

ما الذي يكشفه النموذج الكامل لتصميم سيارة الفورمولا واحد لعام 2022؟

المقال التالي

ألفا روميو ستتمتّع بحريّة اختيار سائقيها في الفورمولا واحد بدءًا من 2022

ألفا روميو ستتمتّع بحريّة اختيار سائقيها في الفورمولا واحد بدءًا من 2022
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

الكشف عن تحديثات مرسيدس قبيل جائزة بريطانيا الكبرى

54 دقيقة
2
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2021

3
فورمولا 1

ألفا روميو ستتمتّع بحريّة اختيار سائقيها في الفورمولا واحد بدءًا من 2022

15 دقيقة
4
فورمولا 1

فيتيل: منح الفائز بالسباق القصير لقب "قطب الانطلاق الأوّل الرسمي" خاطئ

17 س
5
فورمولا 1

كيف تعمل سيارة الفورمولا واحد؟

أحدث الأخبار
ألفا روميو ستتمتّع بحريّة اختيار سائقيها في الفورمولا واحد بدءًا من 2022
فورمولا 1

ألفا روميو ستتمتّع بحريّة اختيار سائقيها في الفورمولا واحد بدءًا من 2022

15د
الكشف عن تحديثات مرسيدس قبيل جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1

الكشف عن تحديثات مرسيدس قبيل جائزة بريطانيا الكبرى

54د
ما الذي يكشفه النموذج الكامل لتصميم سيارة الفورمولا واحد لعام 2022؟
فورمولا 1

ما الذي يكشفه النموذج الكامل لتصميم سيارة الفورمولا واحد لعام 2022؟

1 س
غاسلي خاض نقاشاً "إيجابياً للغاية" مع ماركو حيال الخطط المستقبلية
فورمولا 1

غاسلي خاض نقاشاً "إيجابياً للغاية" مع ماركو حيال الخطط المستقبلية

2 س
فيرشتابن يسعى للتحسّن في التصفيات بعد "خيبته" في النمسا
فورمولا 1

فيرشتابن يسعى للتحسّن في التصفيات بعد "خيبته" في النمسا

3 س
أحدث ملفات الفيديو
خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

الأكثر شعبية اليوم

الكشف عن تحديثات مرسيدس قبيل جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1

الكشف عن تحديثات مرسيدس قبيل جائزة بريطانيا الكبرى

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2021

ألفا روميو ستتمتّع بحريّة اختيار سائقيها في الفورمولا واحد بدءًا من 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

ألفا روميو ستتمتّع بحريّة اختيار سائقيها في الفورمولا واحد بدءًا من 2022

فيتيل: منح الفائز بالسباق القصير لقب "قطب الانطلاق الأوّل الرسمي" خاطئ
فورمولا 1 فورمولا 1

فيتيل: منح الفائز بالسباق القصير لقب "قطب الانطلاق الأوّل الرسمي" خاطئ

كيف تعمل سيارة الفورمولا واحد؟
فورمولا 1 فورمولا 1

كيف تعمل سيارة الفورمولا واحد؟

ما الذي يكشفه النموذج الكامل لتصميم سيارة الفورمولا واحد لعام 2022؟
فورمولا 1 فورمولا 1

ما الذي يكشفه النموذج الكامل لتصميم سيارة الفورمولا واحد لعام 2022؟

سترول: فيتيل "موظفنا الأكثر تكلفة يقوم بعمل رائع" بالرغم من البداية الصعبة
فورمولا 1 فورمولا 1

سترول: فيتيل "موظفنا الأكثر تكلفة يقوم بعمل رائع" بالرغم من البداية الصعبة

ريكاردو يُوضح تعليقاته السلبيّة بشأن إطلاق سيارة الفورمولا واحد لموسم 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

ريكاردو يُوضح تعليقاته السلبيّة بشأن إطلاق سيارة الفورمولا واحد لموسم 2022

أحدث الأخبار

ألفا روميو ستتمتّع بحريّة اختيار سائقيها في الفورمولا واحد بدءًا من 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

ألفا روميو ستتمتّع بحريّة اختيار سائقيها في الفورمولا واحد بدءًا من 2022

الكشف عن تحديثات مرسيدس قبيل جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1

الكشف عن تحديثات مرسيدس قبيل جائزة بريطانيا الكبرى

ما الذي يكشفه النموذج الكامل لتصميم سيارة الفورمولا واحد لعام 2022؟
فورمولا 1 فورمولا 1

ما الذي يكشفه النموذج الكامل لتصميم سيارة الفورمولا واحد لعام 2022؟

غاسلي خاض نقاشاً "إيجابياً للغاية" مع ماركو حيال الخطط المستقبلية
فورمولا 1 فورمولا 1

غاسلي خاض نقاشاً "إيجابياً للغاية" مع ماركو حيال الخطط المستقبلية

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.