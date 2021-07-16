الكشف عن تحديثات مرسيدس قبيل جائزة بريطانيا الكبرى

بعد تعرّض الصانع الألماني للهزيمة خلال السباقات الخمسة الأخيرة، يأمل الفريق بأن تسمح له تحديثاته باستخراج المزيد من الأداء من سيارة "دبليو12".

وفي حين أنّ ريد بُل تواصل العمل على برنامج تطوير انسيابيّ عدائيّ بشكلٍ متواصل في كلّ سباق تقريبًا، فإنّ مرسيدس اختارت مقاربة محافظة على صعيد تغييراتها.

إذ أجرت مجرّد تعديلات بسيطة على الأرضيّة والناشر كجزء من برنامج تصحيحها، حيث دائمًا ما حبّذ الفريق اعتماد حزم تحديثات أكبر عوضًا عن إجراء تعديلات صغيرة مستمرّة.

وتحدّث الفريق بشكلٍ علني عن إمكانيّة جلبه لآخر تحديثاتها في سيلفرستون، وشوهدت التصاميم الجديدة بالفعل في خطّ الحظائر قبيل انطلاق جائزة بريطانيا الكبرى.

وعوضًا عن وجود اختلافات ظاهريّة كبيرة، فإنّ التغييرات تبدو دقيقة أكثر، لكنّها قد تلعب دورًا كبيرًا في المساعدة على التحكّم بشكلٍ أفضل في التيارات الهوائيّة.

إذ تمّ تنظيف تصميمي الألواح الجانبيّة ومحرّفَي جانبَي السيارة إن صحّ التعبير من أجل ضمان عملهما بشكلٍ متناغمٍ أكثر، بينما أصبح القوس مقسّمًا إلى عدّة طبقات الآن.

إذ أنّ محرّف "ناطحة السحاب" في المقدّمة تنمّ خفضه، بالتوازي مع تمديد الشرائح إلى الأمام من أجل تطويع التيارات الهوائيّة في مرحلة أبكر من السابق، وهو خيارٌ تصميم شاهدنا عدّة فرقٍ تعتمده مع تحسينها لهذه المنطقة من السيارة.

أمّا الشفرتان على شكل حرف "r" في قاعدة محرّف الهواء الجانبيّ فقد أُلحقت بهما ثالثة تتواجد أسفل محرّف "ناطحة السحاب". كما تمّ فصل ذلك الجزء من جناح جانب السيارة مثلما هو عليه الحال بالنسبة للفرق الأخرى، بينما تمّ توجيه الجناح الأفقيّ إلى الأعلى وتشهد حافته هيكلًا انسيابيًا خاصًا.

وتماشيًا مع هذه التغييرات، فإنّ فريق التصميم عمل على تحسين المنطقة الخلفيّة، إذ أضاف أربع شفرات مائلة بين حافة الأرضيّة وجانب السيارة.

فضلًا عن ذلك فإنّ حافة الأرضيّة "المتموّجة" أصبحت تقتصر على ميلانٍ واحد بينما تمّ تحويل الرفرفة المثبّتة خلفه إلى جزأين.

ورحّب سائقا مرسيدس بجهود الفريق لتحسين مقاتلة "دبليو12"، لكنّهما حاولا عدم الانسياق وراء فكرة إحداث التغييرات لتقلّب هائلٍ في حظوظ الفريق.

إذ قال لويس هاميلتون: "هناك الكثير من التغييرات على السيارة لكنّها ليست تحديثات ضخمة على صعيد الفارق مع ريد بُل مثلما شاهدنا في السباقات، لكنّها ستُساعدنا بالتأكيد على صعيد تقليص الفجوة سريعًا".

وعندما سُئل عن حجم المكاسب الزمنيّة التي تأمل مرسيدس تحقيقه من التعديلات، قال فالتيري بوتاس: "لا يُمكنني تقديم رقم دقيق. لا شيء ضخم ولا صغير جدًا. لكن سنرى يوم الجمعة، سنرى مدى سرعة السيارات على مدار اللفّة الواحدة".