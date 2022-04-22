الكشف عن تحديثات مرسيدس في إيمولا في ظلّ سعي الفرق لتحسين تدفّق الهواء

يُواجه الصانع الألماني مهمّة صعبة للتغلّب على "مشاكل" سيارته "دبليو13" والتي حالت دون إطلاق العنان لكامل إمكانيّاتها.

وقرّر الفريق عدم جلب تحديثات كبيرة على سيارته إلى حين فهم المشاكل بشكلٍ كامل، لكنّ ذلك لم يمنع الفريق من جلب بعض التحديثات الصغيرة لجائزة إيميليا رومانيا الكبرى.

وفي ظلّ معاناة السيارة من ارتدادات مفرطة، تُحاول مرسيدس السيطرة على العوامل المُطلقة لتلك الظاهرة، وكذلك انفصال التيارات الهوائيّة الذي يُمكنه أن يتسبّب في مشكلة الانهيار الانسيابيّ عند اقتراب السيارة من سطح المسار.

وتركّزت العديد من تعديلات مرسيدس المُقدّمة في إيمولا حول عامل انفصال التيارات الهوائيّة.

سيارة مرسيدس دبليو13

ومثلما تُظهر الصورة أعلاه، فقد غيّر الفريق شكل الكتف العلويّ لدعامة التصادم الجانبيّة وكذلك علبة المرآة.

وقال الفريق: "تغييرات الهندسة هذه تمّ تقديمها من أجل التخلّص من المساحات الصغيرة لانفصال التيارات الهوائيّة، وهو ما سيُحسّن جودة تلك التيارات في القسم الخلفي من السيارة".

كما قلّصت مرسيدس التفاف الأرضيّة أمام الإطار الخلفيّ للتخلّص من منطقة صغيرة لانفصال التيارات الهوائيّة وتحسين تدفّق الناشر، وهو ما يزيد من الحمل الخلفي".

فضلًا عن ذلك فقد كانت هناك مراجعة للصفيحة الجانبيّة للمحرّف السفلي من أجل المساعدة على توليد "حملٍ محلي أعلى على الجهة الداخليّة من الإطار الخلفي عند المحرّف السفلي، وهو ما يزيد بدوره من حمل الناشر".

وعلى إثر مشاكل التبريد التي أثّرت على لويس هاميلتون في جائزة أستراليا الكبرى، أضافت مرسيدس شفرة ثالثة في الهيكل أمام فتحة جانب السيارة (الصورة أسفله).

جانب سيارة مرسيدس دبليو13 تصوير: جورجيو بيولا

ريد بُل تُجري تعديلات طفيفة

تفاصيل جانب سيارة ريد بُل "آر.بي18" تصوير: جوناثان نوبل

كما أدخلت ريد بُل بعض التعديلات الطفيفة على سيارتها في محاولة لتحسين أدائها.

إذ أضاف الفريق الآن جنيّحًا عرضيًا على حافة أرضيّتها من أجل المساعدة على تحسين توليد الارتكازيّة في تلك المنطقة.

تفاصيل سيارة ريد بُل "آر.بي18" تصوير: جوناثان نوبل

كما جلب الفريق فتحة تبريد معدّلة للمكابح الخلفيّة بعد معاناته من بعض مشاكل الحرارة المفرطة في السباقات الأولى من الموسم.

وتسمح التغييرات في الفتحة وقناة التصريف بتدفقّ قدر هواء أكبر من أجل تبريد المكوّنات الداخليّة بشكلٍ أفضل.

لا تغييرات لدى فيراري

في حين أنّ مرسيدس وريد بُل جلبتا بعض التغييرات نهاية هذا الأسبوع، اختارت فيراري عدم تقديم أيّة تحديثات.

وكان ماتيا بينوتو مدير الفريق قد قال بعد جائزة أستراليا الكبرى أنّ صيغة عطلة نهاية الأسبوع المضغوطة في إيمولا، بسبب السباق القصير، تعني عدم الحصول على وقتٍ كافٍ لتقييم التحديثات والتجهيز للحدث.