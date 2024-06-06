الكشف عن النموذج الجديد لسيارات 2026 في الفورمولا واحد
كشف الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" عن أولى الصور حيال الشكل الذي ستأخذه سيارات موسم 2026 للفورمولا واحد، والذي سيكون أول عام من حقبة قوانين المحركات الجديدة التي سيتم إكمالها في نهاية هذا الشهر.
الصورة من قبل: فيا فيا
قبيل جائزة كندا الكبرى، أشارت "فيا" إلى أهم التفاصيل حول السيارات "الرشيقة" الجديدة التي ستدخل حيز العمل بدءاً من حقبة وحدات الطاقة الجديدة التي ستستعمل الوقود المستدام بالكامل.
وستضم هذه السيارات أجزاء انسيابية متحركة، وستكون أقل من السيارات الحالية بـ 30 كيلوغراماً، وستكون أقصر وأضيق.
كما تم تقصير قاعدة العجلات من 3600 مليمتراً إلى 3400 مليمتراً، وكذلك عرض السيارة من 2000 إلى 1900 مليمتراً.
إضافة إلى ذلك، تم تقليص العرض الأقصى المسموح للأرضية بمقدار 150 مليمتراً.
رسومات سيارات الفورمولا 1 لموسم 2026
الصورة من قبل: فيا
وكجزء من جهود العمل على ملاءمة قوانين الهيكل بشكل مثالي مع المحركات الجديدة، فإن السيارات ستصبح قادرة على اللحاق ببعضها البعض بشكل أفضل، حيث سيتم خفض مستويات الارتكازية بنسبة 30 بالمئة والجر بمقدار 55 بالمئة.
لكن التغيير الانسيابي الأهم في السيارات يتمحور حول وجود الأجزاء الانسيابية المتحركة، التي تم تصميمها لتقليل تأثير الهواء المتسخ أثناء ملاحقة السيارات لبعضها البعض.
وباتت الأجنحة الأمامية أكثر ضيقاً، مع إزالة النتوءات في الجانح الأمامي مع بعض التغييرات في تصاميم جوانب السيارات.
وفي القسم الخلفي، سيكون هناك جانح خلفي مع ثلاثة أجزاء متحركة، يضم صفيحات انتهائية مبسّطة، مع إزالة جانح المشعاع السفلي.
أما القسم السفلي للسيارات الجديدة، فسيضم أرضية مسطحة مع ناشر خلفي منخفض وذلك للتقليل من التأثيرات الأرضية كي تصبح أقل تأثيراً في إعدادات أداء السيارات.
تتمتع السيارات الجديدة كذلك بمستويات أفضل للسلامة، بما في ذلك هيكلاً أمامياً مزدوج الطبقات لمزيد من الحماية مع تحسينات في معايير التصادم. وكذلك رفع قوة تحمّل قفص الحماية لقوى الجاذبية من 16جي إلى 20جي.
ووصف نيكولاس تومبازيس مدير قسم السباقات أحادية المقعد لدى "فيا"، القوانين الجديدة بأنها "تطوير حديث" مع الإشارة إلى أنها تتوافق بشكل مثالي مع جوهر الفورمولا واحد.
فقال: "مع هذه القوانين، فإن ’فيا’ تسعى لتطوير جيل جديد من السيارات متوافقة تماماً مع جوهر الفورمولا واحد".
وأكمل: "سيارات خفيفة، سريعة جداً ومرنة، لكنها ما زالت تقدم أقصى ما وصل إليه عالم التقنية: ولتحقيق ذلك، عملنا باتجاه نموذج تصميمي أطلقنا عليه ’السيارة الرشيقة’".
وتابع: "أخف وزناً، أكثر قوة وتركيزاً على مهارة السائق: تم تصميم القوانين التقنية الجديدة لموسم 2026 لتقديم مستويات تنافسية أقرب بين السائقين، وزيادة التنافسية بين الفرق وتحسين جودة العرض المقدّم".
من جهته، قال محمد بن سُليّم رئيس "فيا": "هدفنا، مع الفورمولا واحد، تقديم سيارة مناسبة لمستقبل قمة رياضة السيارات. نعتقد أننا حققنا هذا الهدف".
يشار إلى أنه سيتم تصديق قوانين 2026 خلال اجتماع المجلس العالمي لرياضة السيارات في 28 يونيو الجاري.
رسومات سيارات الفورمولا 1 لموسم 2026
الصورة من قبل: فيا
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
ستيلا قلقًا: سيارات 2026 قد تكون بطيئة في المنعطفات وسريعة جدًا على الخطوط المستقيمة
مرسيدس: تحديث ريد بُل الأخير ربما تسبب "بتراجع في الأداء"
دبليو2آرسي: الراجحي يهزم العطية بفارق ضئيل ليفوز بتحدي الطريق 40 لموسم 2024
مدراء فرق الفومرولا 1 يعقدون اجتماعًا في ظلّ القلق إزاء قوانين 2026
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات