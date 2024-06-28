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المشكلة التي منعت لوكلير من تسجيل زمن سريع خلال القسم الثالث من التصفيات القصيرة

أخفق لوكلير في تسجيل زمن سريع خلال القسم الحاسم من التصفيات القصيرة على حلبة ريد بُل رينغ بسبب مشكلة على المحرك.

تم التحديث:
شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

لم يتمكن شارل لوكلير من تسجيل زمن سريع في القسم الأخير من التصفيات القصيرة في النمسا بسبب مشكلة على نظام مانع التوقف على متن سيارته فيراري ما تسبب بانطفاء المحرك.

وكان لوكلير قد خرج من صف العشرة الأوائل في التصفيات القصيرة بينما كانوا عند نهاية خط الحظائر وفي ظل عدم تبقي الكثير من الوقت، حيث تقدم ماكس فيرستابن وسجل الزمن الأسرع لينطلق أولًا في السباق القصير.

وبمجرد خروجه من الخط المستقيم السريع، تمكن لوكلير من إعادة تشغيل سيارته وخرج إلى المسار للفة الخروج متأخرًا عن البقية.

لكن ذلك كان يعني أنه وعندما أنهاها ليبدأ اللفة السريعة كانت الحصة قد انتهت بالفعل.

وعليه تأهل المونغاسكي في المركز العاشر، الأمر الذي وصفه "بالمحبط" بالرُغم من شعوره أن فيراري لم تكن في حالة قوية للغاية على أية حال هنا.

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حيث قال عن السبب وراء مشكلة مانع التوقف والمحرك: "لا أعلم ما حدث. كنت في خط الحظائر وعمل نظام مانع التوقف ومن ثم انطفأ كل شيء".

وأضاف: "الفريق أخبرني بأننا سنتحدث عندما أعود إلى المرآب، وقد قدمت مباشرة من السيارة إلى هنا ولا أعلم شيء".

وعند سؤاله عما كان يمكن أن يحققه إذا ما سجل زمنًا سريعًا في القسم الأخير، في ظل تأهل زميله كارلوس ساينز في المركز الخامس، قال لوكلير: "لم نتمتع بوتيرة قوية للغاية هنا، لكنها بالتأكيد أفضل من المركز العاشر. لذلك فإن الوضع محبط، ولكن سننظر فيما حدث وسنحاول غدًا خوص سباق قصير جيد من أجل العودة إلى المقدمة".

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