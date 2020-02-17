الكشف عن الفيديو التشويقيّ للموسم الثاني من سلسلة "قد للنجاة"

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
12 مارس
-
15 مارس
الحدث التالي خلال
23 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
19 مارس
-
22 مارس
الحدث التالي خلال
30 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فيتنام الكبرى
تذاكر
02 أبريل
-
05 أبريل
الحدث التالي خلال
44 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
تذاكر
16 أبريل
-
19 أبريل
الحدث التالي خلال
58 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
30 أبريل
-
03 مايو
الحدث التالي خلال
72 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
07 مايو
-
10 مايو
الحدث التالي خلال
79 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
21 مايو
-
24 مايو
الحدث التالي خلال
93 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
107 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
11 يونيو
-
14 يونيو
الحدث التالي خلال
114 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
128 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
135 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
149 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
163 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
191 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
198 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
212 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
219 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
233 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
247 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
254 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
268 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
282 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الكشف عن الفيديو التشويقيّ للموسم الثاني من سلسلة "قد للنجاة"

المشاركات
التعليقات
الكشف عن الفيديو التشويقيّ للموسم الثاني من سلسلة "قد للنجاة"
17-02-2020

كشف عملاق خدمة البثّ حسب الطلب الأمريكيّ "نتفليكس" عن الفيديو التشويقيّ للموسم الثاني من سلسلة "قد للنجاة" (درايف تو سرفايف) التي سيتمّ توفيرها لجميع المشتركين نهاية الشهر الجاري.

حظي الموسم الأوّل من السلسلة بشعبيّة واسعة في أوساط عشّاق الفورمولا واحد، كما ساعد البطولة على اجتذاب الكثير من المتابعين الجدد نتيجة الإثارة التي وفّرتها الحلقات العشر التي غطّت موسم 2018.

وسيحظى الموسم الثاني بإقبالٍ أكبر على الأرجح نتيجة فريقَين يتمتّعان بقاعدة جماهيريّة ضخمة وهما فريقا فيراري ومرسيدس على إثر عدم مشاركتهما في الموسم الأوّل.

ومن المنتظر أن يتمّ توفير الحلقات الجديدة على منصّة نتفليكس يوم 28 فبراير/شباط.

ومع بقاء 11 يومًا على الإطلاق، أصدرت نتفليكس اليوم الفيديو الترويجيّ للموسم الجديد.

 
المقال التالي
أوكون: "مهارات إدارة الوقت" سر امتلاك هاميلتون حياة ناجحة في كافة النواحي

المقال السابق

أوكون: "مهارات إدارة الوقت" سر امتلاك هاميلتون حياة ناجحة في كافة النواحي

المقال التالي

غروجان: تقليل أيام التجارب الشتوية سيمثّل "تغييرًا كبيرًا" للفرق

غروجان: تقليل أيام التجارب الشتوية سيمثّل "تغييرًا كبيرًا" للفرق
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

منصة السباق

جائزة أستراليا الكبرى

جائزة أستراليا الكبرى

١٢ مارس - ١٥ مارس
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

الكشف عن الفيديو التشويقيّ للموسم الثاني من سلسلة "قد للنجاة"

41د
2
فورمولا 1

بيولا: نقاط الاختلاف الأساسيّة بين سيارتَي فيراري 2019 و2020

3
فورمولا 1

أوكون يُكمل اللفّات الأولى لسيارة رينو الجديدة على حلبة برشلونة

4
فورمولا 1

فريق ويليامز يُطلق سيارته الجديدة لموسم 2020

5
فورمولا 1

سيارة ويليامز 2020 تطوير لسابقتها دون "تغييرات ثورية" على التصميم

أحدث ملفات الفيديو

إطلاق سيارة ويليامز 2020 00:55
فورمولا 1

إطلاق سيارة ويليامز 2020

لفة مع بيير غاسلي على متن سيارة ألفا توري 02:24
فورمولا 1

لفة مع بيير غاسلي على متن سيارة ألفا توري

مرسيدس دبليو11: لويس هاميلتون 02:00
فورمولا 1

مرسيدس دبليو11: لويس هاميلتون

مرسيدس دبليو11: توتو وولف 02:47
فورمولا 1

مرسيدس دبليو11: توتو وولف

مرسيدس دبليو11: فالتيري بوتاس 02:41
فورمولا 1

مرسيدس دبليو11: فالتيري بوتاس

أحدث الأخبار

غروجان: تقليل أيام التجارب الشتوية سيمثّل "تغييرًا كبيرًا" للفرق
F1

غروجان: تقليل أيام التجارب الشتوية سيمثّل "تغييرًا كبيرًا" للفرق

الكشف عن الفيديو التشويقيّ للموسم الثاني من سلسلة "قد للنجاة"
F1

الكشف عن الفيديو التشويقيّ للموسم الثاني من سلسلة "قد للنجاة"

أوكون: "مهارات إدارة الوقت" سر امتلاك هاميلتون حياة ناجحة في كافة النواحي
F1

أوكون: "مهارات إدارة الوقت" سر امتلاك هاميلتون حياة ناجحة في كافة النواحي

سيارة ويليامز تطأ أرض الحلبة للمرّة الأولى في برشلونة
F1

سيارة ويليامز تطأ أرض الحلبة للمرّة الأولى في برشلونة

سيارة هاس 2020 تجري لفاتها الأولى على حلبة برشلونة
F1

سيارة هاس 2020 تجري لفاتها الأولى على حلبة برشلونة

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
١٢ مارس
تذاكر
١٩ مارس
تذاكر
٢ أبريل
تذاكر
١٦ أبريل
تذاكر
٣٠ أبريل
تذاكر
٧ مايو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.