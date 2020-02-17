الكشف عن الفيديو التشويقيّ للموسم الثاني من سلسلة "قد للنجاة"

حظي الموسم الأوّل من السلسلة بشعبيّة واسعة في أوساط عشّاق الفورمولا واحد، كما ساعد البطولة على اجتذاب الكثير من المتابعين الجدد نتيجة الإثارة التي وفّرتها الحلقات العشر التي غطّت موسم 2018.

وسيحظى الموسم الثاني بإقبالٍ أكبر على الأرجح نتيجة فريقَين يتمتّعان بقاعدة جماهيريّة ضخمة وهما فريقا فيراري ومرسيدس على إثر عدم مشاركتهما في الموسم الأوّل.

ومن المنتظر أن يتمّ توفير الحلقات الجديدة على منصّة نتفليكس يوم 28 فبراير/شباط.

ومع بقاء 11 يومًا على الإطلاق، أصدرت نتفليكس اليوم الفيديو الترويجيّ للموسم الجديد.