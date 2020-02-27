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الكشف عن الصور الأولى لمنعطف زاندفورت المائل المكتمل

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الكشف عن الصور الأولى لمنعطف زاندفورت المائل المكتمل
27-02-2020

تمّ الكشف عن الصور الأولى لمنعطف حلبة زاندفورت المائل الجديد بعد اكتمال العمل عليه قبيل عودة الحلبة إلى الفورمولا واحد هذا الموسم.

سيكون المنعطف الأخير مائلًا بزاوية 18 درجة، ما يجعله بضعف زاوية ميلان حلبة إنديانابوليس التي استضافت جائزة الولايات المتّحدة الكبرى بين 2000 و2007. كما أنّ المنعطف الثالث سيتضمّن ميلانًا بزاوية 19 درجة.

وتمّ اليوم الخميس الكشف عن الصور الأولى لمشروع تشييد الميلان بعد اكتماله، وذلك قبيل شهرين من إقامة السباق الأوّل على الحلبة بعد غياب دام 35 عامًا.

ويأتي الاكتمال من الأقسام المائلة على إثر العمل الذي أنجزته شركة تصميم الحلبات الإيطاليّة درومو وغوبروغ التي قامت بتركيب السياج المصادق عليه من قبل "فيا".

وقال يارنو زافيلي مؤسّس شركة درومو: "قمنا بشيء اعتقدنا بأنّه سيكون مدهشًا أثناء القيادة عليه، ليس له أيّ نظير على أيّ حلبة سباق أخرى".

وأكمل: "المنعطف الـ 14 مرتفع وعريض، ما يسمح بعبوره بأقصى طاقة، بينما يشهد الانتقال بين المنعطفين الثاني والثالث بالكثير من التغييرات في الارتفاع والميلان".

ثمّ تابع: "يكون الأفق أمامك متأرجحًا، كلّ إدراكك الحسّي يتطوّر، تشعر كما لو أنّه يتمّ ضغطك ويعتمد ذلك على الخطّ الذي تتّبعه".

أمّا الأسفلت المُستخدم في الميلان فقد كان من مزيجٍ صُمّم لوضعه بزاوية من المنتظر أن تتسبّب في تناثر أشلاء أقلّ من المطاط، ما يسمح باتّباع خطوط مختلفة في المنعطف.

ويأمل ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل ومعشوق جماهير بلاده أن يخلق المنعطف الأخير المائل المزيد من فرص التجاوز عبر السماح بتفعيل نظام "دي آر اس" في وقتٍ أبكر.

وقال الهولندي عندما سُئل حول ذلك من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم": "كنّا نعبر المنعطف الأخير بأقصى سرعة حتّى من دون الميلان، لكنّني آمل أن يسمح لنا الميلان بتفعيل نظام دي آر اس في مرحلة أبكر قليلًا".

وأضاف: "أمّا بقيّة الحلبة فظلّت على حالها في المجمل، أي أنّها مثلما كانت عليه في السابق. من الرائع القيادة على تلك الأجزاء".

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