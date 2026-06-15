الكشف عن السبب الغريب وراء انسحاب هلكنبرغ في برشلونة
كشف نيكو هولكنبرغ عن السبب الغريب للغاية وراء انسحابه من جائزة برشلونة الكبرى، في حادثة وصفها السائق الألماني بأنها الأولى من نوعها طوال مسيرته في الفورمولا 1.
نيكو هلكنبرغ، أودي
الصورة من قبل: أندي هون
كان سائق أودي يحاول تجاوز ليام لاوسون من أجل المركز التاسع في اللفة 28 من السباق عندما تعرض لعطل ميكانيكي مفاجئ أجبره على التوجه مباشرة إلى منطقة الصيانة والانسحاب.
لكن التحقيق في سبب العطل كشف قصة غير مألوفة على الإطلاق.
فخلال معركته مع هولكنبرغ، خرجت إحدى عجلات سيارة لاوسون قليلًا إلى المنطقة الحصوية عند مخرج المنعطف 12، ما أدى إلى تطاير عدد من الحصى باتجاه سيارة أودي.
وأدى ذلك إلى تحطم إحدى المرايا الجانبية وإحداث ثقب في مقدمة السيارة، لكن الضرر الأكبر جاء من حصاة أصابت أحد الأنظمة الحساسة داخل السيارة.
وأوضح هولكنبرغ أن الحصى تسببت في تفعيل مفتاح الطوارئ الخاص بالسيارة، ما أدى إلى إيقاف جميع الأنظمة بشكل كامل.
وقال السائق الألماني: "لقد أدى ذلك إلى إيقاف السيارة بالكامل."
وأضاف: "ماتت السيارة تمامًا ثم انزلقت نحو منطقة الصيانة. لم يبقَ أي شيء يعمل، لقد أُغلقت بالكامل."
وجاءت الحادثة في توقيت قاسٍ بالنسبة إلى هولكنبرغ، الذي كان في طريقه لتحقيق أول نتيجة ضمن مراكز النقاط خلال موسم 2026 مع أودي.
وبدلًا من ذلك، بقي الألماني في المركز التاسع عشر ضمن ترتيب بطولة السائقين.
ولم يسجل فريق أودي حتى الآن سوى نقطتين عبر زميله غابرييل بورتوليتو الذي أنهى سباق ملبورن الافتتاحي في المركز التاسع.
وكانت فرص الفريق تبدو جيدة لتحقيق نتيجة قوية في برشلونة، خاصة أنّ لاوسون نفسه أنهى السباق في المركز الثامن.
واعترف هولكنبرغ بأنّ ما حدث كان من أغرب الحوادث التي مر بها خلال مسيرته الطويلة.
وقال: "بصراحة، لم أرَ أو أسمع عن شيء مماثل طوال مسيرتي."
وأضاف: "إنه سوء حظ كبير للغاية. توقيت غريب جدًا لما حدث."
وأكمل: "عندما ترى ما حدث في نهاية السباق مع انسحاب سيارتين من المقدمة، لا أعرف...".
ومن المفارقات أنّ لاوسون نفسه لم يكن يعلم أنّ سيارته كانت السبب غير المباشر وراء انسحاب هولكنبرغ.
وعندما أُبلغ بالأمر بعد السباق، ردّ بدهشة قائلًا: "هل أنت جاد؟ مستحيل."
وأضاف: "هذا سوء حظ كبير جدًا بالنسبة له. بالطبع لم أكن أعلم شيئًا عن ذلك."
وأكمل مازحًا: "ولو كنت أستطيع التصويب بدقة مثالية على شيء كهذا...".
واختتم قائلًا: "لم أكن أعلم شيئًا، كل ما عرفته هو أنه انسحب من السباق."
وتُعد هذه الحادثة واحدة من أغرب أسباب الانسحاب في تاريخ الفورمولا 1 الحديث.
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