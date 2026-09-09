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الكشف عن التكلفة الإجمالية لحوادث لوكلير في 2026: صاحب أعلى فاتورة أضرار

سُجّل حادث شارل لوكلير في مونزا كثاني أكثر حوادث الموسم تكلفة، ما جعل سائق فيراري صاحب أعلى فاتورة أضرار.

نيشه أكويون خلدون يونس
تم التحرير:
شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: أليكس بيرينز دي هان

بدأت سلسلة حوادث السائق المونغاسكي ذات التكلفة الباهظة في ميامي، حيث تراجع إلى المركز الثامن بعد حصوله على عقوبة 20 ثانية بسبب اصطدامه بالحائط في اللفة الأخيرة.

كما تعرض لحادث في القسم الثالث من التصفيات، وكذلك في الجزء الأخير من السباق أثناء منافسته من أجل مركز على منصة التتويج في موناكو.

وفي برشلونة، حيث أقيمت جائزة إسبانيا الكبرى، أعقب حادثه خلال التصفيات بانسحابه من السباق بسبب عطل ميكانيكي.

وأخيرًا، في مونزا، فقد لوكلير السيطرة على سيارته إس إف-26 عند الخروج من منعطف بارابوليكا، وانحرف عن المنطقة الحصوية بسرعة عالية واصطدم بالحاجز مرة أخرى. 

وتسبب هذا الاصطدام بقوة 60 جي في إيقاف السباق ورفع العلم الأحمر في اللفة الثالثة فقط.

حادث شارل لوكلير، فيراري

حادث شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

وتصبح الأضرار المالية الناجمة عن حوادث لوكلير أكثر وضوحًا عند مقارنتها بسائق أستون مارتن لانس سترول. فقد كلف حادث سترول في موناكو هذا الموسم فريقه نحو 375 ألف دولار. ويقل هذا المبلغ عن خُمس التكلفة الإجمالية لحوادث لوكلير.

ويتمتع سترول، أول سائق في التاريخ يتم إقصاؤه من القسم الأول للتصفيات 100 مرة، والذي لم يسجل أي نقطة حتى الآن في موسم 2026، بموقع أكثر أفضلية من لوكلير في الترتيب الإجمالي لأضرار الحوادث.

ويشير الوضع في فيراري إلى تباين آخر: لويس هاميلتون هو السائق الوحيد الذي أكمل جميع لفات السباقات في موسم 2026، بينما فشل زميله لوكلير في إكمال ثلاثة سباقات.

واتسع فارق النقاط بينهما إلى 36 نقطة. وفي الترتيب العام، يتأخر هاميلتون بفارق 76 نقطة عن متصدر البطولة كيمي أنتونيللي، بينما يتأخر لوكلير، صاحب المركز الخامس، بفارق 112 نقطة عن المتصدر. 

وفي ترتيب الصانعين، تتأخر فيراري بفارق 87 نقطة عن مرسيدس المتصدرة.

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: Marco Bertorello / AFP via Getty Images

ولم يترك حادث مونزا عبئًا ماليًا فحسب، بل خلف أيضًا آثارًا جسدية. وأفاد لوكلير بأنه عانى من فقدان مؤقت للرؤية في عينه اليمنى بعد الحادث، موضحًا أنه سيخضع لفحوصات طبية قبل جائزة إسبانيا الكبرى في مدريد. 

ومعربًا عن رغبته في اتخاذ الاحتياطات اللازمة، سينتظر أصيل موناكو الحصول على الموافقة للمشاركة في السباق بعد الفحوصات.

وبالنسبة إلى فيراري، فإن فاتورة الأضرار البالغة 1.9 مليون دولار تعني مباشرةً انخفاض الموارد المتاحة لتطوير السيارة، لتصبح دون سقف الميزانية البالغ 215 مليون دولار.

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