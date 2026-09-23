ترجمة وإعداد / خلدون يونس

توصلت الجهات المعنية في الفورمولا 1 إلى اتفاق بشأن أهم الخطوط الرئيسية للحقبة المقبلة من لوائح المحركات.

واختار الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" ومصنعو محركات فورمولا 1 عدم اعتماد خيار المحرك من دون شاحن توربيني، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قيود الضوضاء المفروضة ضمن حلبات الشوارع، إلى جانب مكون كهربائي أصغر وأكثر بساطة.

كما يجري النظر في اعتماد نمط تجاوز بالدفع الإضافي، إلى جانب إمكانية تقديمه للمرة الأولى في عام 2030.

ولا تزال المناقشات جارية، لكن يبدو أن المحرك الذي سيحدد الحقبة التقنية المقبلة في الفورمولا 1 قد اتضحت ملامحه إلى حد كبير.

وستتواصل الاجتماعات بين الاتحاد الدولي للسيارات ومصنعي المحركات لوضع اللمسات النهائية على التفاصيل المتبقية، لكن تم التوصل إلى اتفاق كبير بشأن النقاط الرئيسية، مع التركيز على وحدة طاقة أبسط وأخف وزنًا، وتُعتبر أقرب إلى المفهوم التقليدي لمحركات السباقات.

عودة محركات الثمانية أسطوانات أو V8

من المقرر أن تنتقل فورمولا 1 إلى بنية محرك V8 سعة 3.0 لتر، لكن إحدى المسائل التي تسببت في أكبر قدر من الانقسام بين مصنعي المحركات كانت ما إذا كان ينبغي الإبقاء على الشاحن التوربيني.

وكان خيار اعتماد محرك من دون شاحن توربيني مطروحًا أيضًا على الطاولة، وهو حلّ كان سيصدر صوتًا جذابًا بشكل خاص للجماهير التي تحنّ إلى فورمولا 1 في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

لكن عنصر الشاحن التوربيني سيبقى جزءًا من منظومة وحدة الطاقة، إلا أن الأسباب وراء هذا القرار تتجاوز الاعتبارات التقنية البحتة.

فرناندو ألونسو، رينو أمام مايكل شوماخر، فيراري الصورة من قبل: Motorsport Images

فمحرك V8 سعة 3.0 لتر من دون شاحن توربيني سيصل إلى مستويات ضجيج من شأنها أن تتسبب في مشكلة كبيرة في بعض حلبات فورمولا 1 الحالية.

وتتعلق المشكلة بحلبات الشوارع على وجه الخصوص، إذ أن ملبورن وميامي ومدريد وسنغافورة وباكو ولاس فيغاس هي حلبات تفرض فيها قيود على انبعاثات الضوضاء، وقد يؤدي وصول سيارات أعلى صوتًا بشكل كبير من الجيل الحالي إلى صعوبات كبيرة سيكون من المستحيل التغلب عليها، وربما تعرض بعض السباقات للخطر.

وأدى ذلك إلى اتخاذ قرار بالإبقاء على شاحن توربيني أصغر، وهو حلّ وسط من شأنه أن يجعل من الممكن تحقيق صوت أعلى بكثير من وحدات الطاقة الحالية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مستويات الضوضاء ضمن الحدود المطبقة في بعض حلبات فورمولا 1.

محرك كهربائي أصغر ووحدات طاقة أخف وزنًا

لن يكون محرك V8 الجديد منفصلًا بالكامل عن منظومة الدفع الكهربائي أيضًا. إذ من المتوقع أن تتضمن القوانين الجديدة محركًا كهربائيًا مبسّطًا بقدرة 100 كيلوواط، وهي قدرة أقل بكثير من قدرة 350 كيلوواط التي توفرها وحدات الطاقة الحالية.

ويتمثل الهدف في الحفاظ على رابط تقني مع صناعة السيارات، من دون تكرار التعقيد الذي ميّز أحدث جيل من وحدات الطاقة. والاتجاه الذي بدأ يتضح من المناقشات واضح: ستبقى الطاقة الكهربائية جزءًا من الفورمولا 1، لكن بدور أقل هيمنة ضمن المنظومة الإجمالية.

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ويتمثل مجال آخر يبدو أن دروس السنوات الأخيرة قد أُخذت فيه بعين الاعتبار في وزن وحدة الطاقة بالكامل.

فالهدف المحدد لوحدة الطاقة الجديدة طموح للغاية، إذ يُراد إنتاج وحدة كاملة يقل وزنها بما لا يقل عن 50 كيلوجرامًا عن وحدات الطاقة الحالية.

دراسة نظام التجاوز بالدفع الإضافي وإمكانية تقديمه في 2030

لا تزال بعض الجوانب بحاجة إلى الحسم. ومن بينها النظام الذي سيمنح السائقين دفعة إضافية من القوة للمساعدة في تنفيذ مناورات التجاوز.

ولا تبدو أن هناك نية لإعادة نظام الحدّ من الجرّ أو "دي آر إس" الذي استُخدم حتى نهاية موسم 2025.

والحل المطروح حاليًا أقرب إلى فلسفة الدفع الإضافي المعتمدة في إندي كار، أي زيادة مؤقتة في القوة يمكن للسائق استخدامها في ظروف محددة.

وسيكون هذا أحد المجالات التي لا يزال يتعين على الاتحاد الدولي للسيارات ومصنعي المحركات التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها.

كما لا يزال موعد تقديم اللوائح الجديدة في الفورمولا 1 مفتوحًا، مع اعتبار خطة تقديم القوانين الجديدة في عام 2030 أحد الخيارات المطروحة، وهو ما سيعجل نهاية الدورة الحالية للوائح التقنية التي بدأت قبل عام واحد.

ويتطلب التوصل إلى قرار من جميع الأطراف إيجاد أرضية مشتركة، لكن المشاكل التي ظهرت مع الجيل الحالي من وحدات الطاقة سرعت مناقشة أوسع نطاقًا تتجاوز التفاصيل التقنية الفردية.

وبعد المضي بقوة نحو التعقيد التقني، يبدو أن فورمولا 1 حريصة على العودة إلى مفهوم أكثر تقليدية لمحرك السباقات.