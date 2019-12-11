الكشف عن التصميم المعدّل لحلبة فيتنام للفورمولا واحد

مثلما أوردنا الأسبوع الماضي فإنّ حلبة هانوي ستتضمّن 23 منعطفًا عوضًا عن الـ 22 التي كان مخطّطًا لها، وهو ما سيزيد طول المسار إلى 5.607 كلم.

وجاء التغيير، الذي اعتُمد نتيجة أسباب لوجيستيّة وجغرافيّة، على إثر طلبٍ تقدّمت به "فيا" والفورمولا واحد.

وما عدا المنعطف الإضافيّ فإنّ ذلك الجزء من الحلبة، الذي من المتوقّع أن ينتهي العمل عليه في يناير/كانون الثاني المقبل، ازداد عرضه إلى 15 مترًا.

وتمّ اليوم الأربعاء الكشف عن التصميم الجديد ذي الـ 23 منعطفًا.

وقالت لي نغوك تشي الرئيسة التنفيذيّة لشركة جائزة فيتنام الكبرى لموقعنا "موتورسبورت.كوم" الأسبوع الماضي: "أدخلنا بعض التغييرات الطفيفة على المنعطفين الـ 22 والـ 23".

وأضافت: "إنّها حلبة شوارع لذا تحتاج لملاءمتها مع الظروف الجغرافيّة للمنطقة، والتأكّد من أنّها توفي بجميع متطلّبات فيا والفورمولا واحد".

وأردفت: "عملنا عن قرب مع فيا والفورمولا واحد من أجل التأكّد من أنّ كلّ شيء أنجزناه يضمن سلامة السائقين بشكلٍ مثالي، بالتوازي مع مواصلة توفي منعطفات حماسيّة تسمح للسائقين بإظهار مهاراتهم".

ومن المنتظر أن تستضيف فيتنام سباق الفورمولا واحد الأوّل في تاريخها في الـ 5 من أبريل/نيسان المقبل.