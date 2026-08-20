سيستضيف الحدث، الذي لن يكون موجودًا في روزنامة عام 2027 ولا يُتوقع أن يعود على المدى الطويل، الفورمولا 1 للمرة الأخيرة نهاية هذا الأسبوع.

وهذا يعني أيضًا أنه، رغم تمديد عقده مع ريد بُل حتى عام 2030، سيكون هذا آخر "سباق موطن" لماكس فيرستابن أمام جماهير بلاده.

ومع تحقيقه ثلاثة انتصارات بالفعل على الحلبة، سيسعى فيرستابن لتحقيق فوزه الرابع في زاندفورت خلال عطلة نهاية الأسبوع الخاصة هذه، في أجواء تعد بأن تكون لا تُنسى، ومليئة بالاحتفالات والوداع لعالم الفورمولا 1.