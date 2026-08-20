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الكشف عن التصاميم النهائية لكؤوس جولة هولندا قبل سباق الوداع

كشفت جائزة هولندا الكبرى، التي تتجه لمغادرة روزنامة الفورمولا 1، عن كؤوس خاصة قبل سباقها الأخير في زاندفورت.

منشور:
الجوائز الرسمية لجولة هولندا

الجوائز الرسمية لجولة هولندا

الصورة من قبل: روبن فان لونخويزين

سيستضيف الحدث، الذي لن يكون موجودًا في روزنامة عام 2027 ولا يُتوقع أن يعود على المدى الطويل، الفورمولا 1 للمرة الأخيرة نهاية هذا الأسبوع.

وهذا يعني أيضًا أنه، رغم تمديد عقده مع ريد بُل حتى عام 2030، سيكون هذا آخر "سباق موطن" لماكس فيرستابن أمام جماهير بلاده.

ومع تحقيقه ثلاثة انتصارات بالفعل على الحلبة، سيسعى فيرستابن لتحقيق فوزه الرابع في زاندفورت خلال عطلة نهاية الأسبوع الخاصة هذه، في أجواء تعد بأن تكون لا تُنسى، ومليئة بالاحتفالات والوداع لعالم الفورمولا 1.

 
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