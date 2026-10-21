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الكشف عن "اجتماع سري" بين لويس هاميلتون وريد بُل قبل 14 عامًا

كشف كريستيان هورنر أن لويس هاميلتون أجرى محادثات سرية للانضمام إلى ريد بُل في عام 2012.

منشور: 21-10-2026

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لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: مارك تومسون / صور جيتي

كشف كريستيان هورنر، في فصل من كتابه المرتقب "درايف"، أن لويس هاميلتون أراد الانتقال إلى ريد بُل قبل انضمامه إلى مرسيدس. ووفقًا لمدير الفريق السابق، فقد عُقد "اجتماع سري" مع السائق البريطاني في منزل أدريان نيوي.

وكتب هورنر أن هاميلتون "بدا وكأنه يفقد حماسه تجاه مكلارين" في عام 2012. وكانت علاقته بزميله في الفريق جنسن باتون تتعرض لضغوط متزايدة، فيما أسهمت سلسلة من المشكلات الميكانيكية في زيادة التوتر خلال موسم صعب أصلًا.

وفي أحد الأيام، تفقد هورنر هاتفه واكتشف أنه فوّت اتصالًا من أنتوني، والد هاميلتون. ومهّد ذلك للاجتماع المذكور.

وتابع هورنر في مذكراته: "عندما جرى ترتيب اجتماع سري مع لويس في منزل أدريان بالقرب من أسكوت، تأكد حدسي. كان يبحث عن مخرج من مكلارين، وكنا وجهته المفضلة".

وأضاف: "قال بينما كنا نجلس: ما الذي يتطلبه الأمر للانضمام إليكم؟ أما أدريان، الذي لا يُعرف بقدرته على إخفاء مشاعره، فبدا في غاية السعادة".

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كان وضع هاميلتون إلى جانب سيباستيان فيتيل، بطل العالم في الفورمولا 1 آنذاك، "احتمالًا مغريًا للغاية"، لكن هيلموت ماركو عارض الفكرة.

وكتب هورنر: "بالتأكيد، لم يبدُ هيلموت متحمسًا عندما سمع الخبر. كان من المرجح أن يؤثر وصول لويس في سيباستيان، سائقه الذي رعاه، وكان واضحًا أنه يشعر بالقلق".

وأضاف أن الجانب المالي سرعان ما أصبح نقطة خلاف. فأية صفقة "كانت ستتطلب مبالغ مالية هائلة"، ولهذا السبب، لم يضغط هورنر بقوة حقيقية من أجل إتمامها.

وتابع: "لكن صفقة لويس كانت ستجذب اهتمام شخص ما. وكانت لدي فكرة جيدة عن هوية ذلك الشخص".

وكان ذلك الشخص هو مرسيدس، حيث انضم هاميلتون إلى روس برون ونيكي لاودا. وغادر البريطاني مكلارين في نهاية عام 2012، ليحقق ستة من ألقابه العالمية السبعة مع فريق براكلي، قبل انتقاله إلى فيراري في عام 2025.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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