الكشف عن أولى الصور لبناء الحظائر في حلبة السعودية للفورمولا واحد

ستتجه الفورمولا واحد للمرة الأولى إلى السعودية خلال الفترة بين 3 و5 ديسمبر من هذا العام، وستكون الجولة ما قبل الختامية ضمن الروزنامة الحالية قبل أبوظبي.

وتم الكشف في شهر مارس/آذار الماضي عن شكل حلبة جدة، والتي ستكون أطول وأسرع حلبة شوارع في تاريخ البطولة، بسرعة وسطية تصل إلى 250 كيلومتراً في الساعة.

وكشفت الشركة المروجة للجائزة عن أولى الصور المحوسبة لمجمع الحظائر، الذي سيتم بناؤه في الحلبة

وتمّ تصميم البناء المؤلف من أربعة طوابق، م قبل "أولريخ ميريس"، أحد المهندسين العاملين لدى هيرمان تيلكه، حيث سيأخذ شكل "بناء متعدد الطبقات يتموضع بشكل رائع قرب المقطع المستقيم لكورنيش جدة، بتفاصيل تصميمية مستوحاة من الخطوط السريعة"، وفقاً لبيان صدر مؤخراً.

وأكمل البيان: "يتناغم التصميم بشكل طبيعي مع المسار ومع البيئة المحيطة، حيث تم استيحاء التصميم الهندسي من الموقع الجغرافي قريباً من البحر الأحمر وطبيعة المدينة كذلك".

وسيقدم البناء نظرة على الحلبة والواجهة البحرية لمدينة جدة، حيث تم تصميم الحلبة حول كورنيش المدينة.

حيث قال الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية: "تسرّنا مشاركة هذه الصور المحوسبة الحصرية لبناء الحظائر المذهل، وبناء الفرق، اليوم مع الجميع".

وأكمل: "يعتبر مبنى الحظائر رمزاً لجميع ما بمثله السباق: الترحيب، العصرية والإثارة".

وتابع: "مع بقاء ستة أشهر فقط حتى وصول قمة رياضة السيارات إلى المملكة العربية السعودية، فإن التحضيرات تسير على قدم وساق بوتيرة مذهلة، بينما يواصل فريقنا المخضرم العمل على تجهيز أول سباق فورمولا واحد على الإطلاق في تاريخ المملكة".

واختتم: "لا نكاد نطيق صبراً للترحيب بكم جميعاً في جدة شهر ديسمبر المقبل لعطلة نهاية أسبوع حماسية، وفعاليات ترفيهية عالمية".

يشار إلى أن الجهة المروجة للسباق، أعلنت عن توافر التذاكر "قريباً"، حيث وعدت "بعطلة نهاية أسبوع حماسية مثيرة على الحلبة كذلك طوال ثلاثة أيام من الترفيه المتواصل والحفلات الموسيقية".

مبنى خطّ الحظائر، جائزة السعوديّة الكبرى 1 / 15 الصورة من قبل: شركة رياضات السيارات السعوديّة مبنى الفرق، جائزة السعوديّة الكبرى 2 / 15 الصورة من قبل: شركة رياضات السيارات السعوديّة مبنى الفرق، جائزة السعوديّة الكبرى 3 / 15 الصورة من قبل: شركة رياضات السيارات السعوديّة مبنى الفرق، جائزة السعوديّة الكبرى 4 / 15 الصورة من قبل: شركة رياضات السيارات السعوديّة مبنى الفرق، جائزة السعوديّة الكبرى 5 / 15 الصورة من قبل: شركة رياضات السيارات السعوديّة مبنى الفرق، جائزة السعوديّة الكبرى 6 / 15 الصورة من قبل: شركة رياضات السيارات السعوديّة مبنى الفرق، جائزة السعوديّة الكبرى 7 / 15 الصورة من قبل: شركة رياضات السيارات السعوديّة مبنى الفرق، جائزة السعوديّة الكبرى 8 / 15 الصورة من قبل: شركة رياضات السيارات السعوديّة مبنى الفرق، جائزة السعوديّة الكبرى 9 / 15 الصورة من قبل: شركة رياضات السيارات السعوديّة مبنى الفرق، جائزة السعوديّة الكبرى 10 / 15 الصورة من قبل: شركة رياضات السيارات السعوديّة مبنى الفرق، جائزة السعوديّة الكبرى 11 / 15 الصورة من قبل: شركة رياضات السيارات السعوديّة مبنى الفرق، جائزة السعوديّة الكبرى 12 / 15 الصورة من قبل: شركة رياضات السيارات السعوديّة مبنى خطّ الحظائر، جائزة السعوديّة الكبرى 13 / 15 الصورة من قبل: شركة رياضات السيارات السعوديّة مبنى خطّ الحظائر، جائزة السعوديّة الكبرى 14 / 15 الصورة من قبل: شركة رياضات السيارات السعوديّة مبنى خطّ الحظائر، جائزة السعوديّة الكبرى 15 / 15 الصورة من قبل: شركة رياضات السيارات السعوديّة