الكشف رسميًا عن قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

أجريت العديد من المحادثات بين المعنيين على البطولة والفرق من أجل اعتماد القوانين الجديدة في موسم 2021، إذ تمّ تأجيل عملية الكشف عنها عن موعدها الأصلي منتصف 2019.

وبعد الموافقة عليها من قبل المجلس العالمي لرياضة السيارات اليوم الخميس، تمّ الكشف عنها رسميًا من خلال مؤتمر صحفي عقد على حلبة الأمريكيتَين في أوستن.

وذلك بتواجد رئيس الاتحاد الدولي للسيارات جان تود من اخلال اتصال عبر الفيديو، والرئيس التنفيذي للبطولة تشايس كاري والمدير الإداري لرياضة قسم رياضة السيارات في البطولة روس برون والمسؤول عن سباقات المقعد الأحادي في الاتحاد نيكولاس تومبازيس.

وتمّ الباحث باللّوائح التقنية الجديدة بشكل مكثّف من قبل الـ "فيا" والفورمولا واحد في سبيل إقرار قوانين تؤدي إلى سهولة اللّحاق بالسيارة بالأمام وجعل مظهرها أكثر مستقبلي.

كما تمّت الموافقة على القوانين المالية من خلال تحديد سقف للنفقات للفرق يبلغ 175 مليون دولار.

وكان فريق فيراري معارضًا قويًا لجوانب هذه القوانين إذ يملك حقّ "الفيتو" من أجل الاعتراض عليها إذا رأى بأنها لا تمثّل مصلحة للبطولة.

وأشار رئيس الفريق ماتيا بينوتو الأسبوع الماضي بأنه سيكون من المؤسف استخدام هذا الحق، موضحًا بأنّ فيراري ستُقرّر ما يجب القيام به بعد نشر القوانين والتصويت عليها.