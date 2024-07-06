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الكرة في ملعب "فيا" الآن بعد تأكّد مكلارين من خرق فيرستابن للقوانين في النمسا

استعانت مكلارين ببيانات وحقائق ومقاطع فيديو للتأكد من خرق فيرستابن للقوانين خلال حادثته مع نوريس في النمسا، وخاضت محادثات مع فيا في هذا الشأن.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
أندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين

أندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

أكّد أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين أنه تم خوض محادثات مع الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" من أجل تأكيد "رأيهم المبدئي" بأن ماكس فيرستابن قد خرق إرشادات معايير القيادة خلال معركته مع لاندو نوريس في سباق جائزة النمسا الكبرى.

جدلٌ كبير ظل مُثارًا على مدار الأسبوع الماضي حول حادثة الاحتكاك التي جمعت نوريس وفيرستابن في النمسا وكذلك التصرفات التي سبقت تعرض كليهما لانثقاب على إطاره ما أفسد سباقيهما.

وتمحور النقاش حول ما إذا تحرك فيرستابن تحت الكبح خلال دفاعه أمام نوريس، المرواغة التي أصر بطل العالم ثلاث مرات على أنه لم يقم بها.

وتنص الإرشادات المتعلقة بمعايير القيادة على المسار على أنه "عند الدفاع عن المركز، لا يجب أن يكون هنالك تغيير في الاتجاه من السيارة المدافعة، إذ وبعد بدء فترة التباطؤ، يجب اتباع خط التسابق".

مع ذلك، فإن هنالك عدد من الظروف المخففة والتي تكون مفتوحة للتأويل من قبل المراقبين، مثل ما إذا كانت الحركة متأخرة أو متفائلة، نوع المنعطف، عمر الإطارات وكيفية وصول السيارتين إلى الحادثة محل النقاش.

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وضمن حديثه عن تلك الحادثة من جديد عقب تجارب الجمعة الحرة في سيلفرستون، قال ستيلا: "بالنسبة لي هناك بيانات، مقاطع فيديو، حقائق، تحليلات وبيانات جي بي اس، والتي أمضينا وقتًا طويلًا معها لتأكيد رأينا المبدئي، ويمكنني القول بأنه تم تأكيد وجهة نظرنا المبدئية".

وعند سؤاله إذا كان ذلك متعلقًا بتحرك فيرستابن تحت الكبح، قال ستيلا: "نعم، بالتأكيد. وكما سبق وقلت عقب السباق، لو كان تم التعامل مع تلك المناورات على الفور، بتحذير، بعلم أبيض وأسود، ما كان تصاعد الأمر هكذا. وهذا واضح، وواضح للمراقبين كذلك".

وقد أكّد ستيلا رفع مكلارين المسألة إلى فيا، عوضًا عن التواصل مع ريد بُل، لكنه أوضح بأنه ليس هنالك أي عداء تجاه منافسيهم في تلك المسألة.

حيث قال: "الطرف الثاني في تلك المحادثة هو فيا. ليس هنالك عداء شخصي أو أي نوع من الاستقطاب. نظيرنا الآن هو فيا والمراقبين، وقد سعينا لتوضيح وكنا راضين بالإجابة التي حصلنا علينا من المراقبين وفيا".

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