"القوة الانسيابية الغاشمة" لسيارات 2022 ساهمت في معالجة نقاط ضعف مكلارين

خاض ريكاردو موسمًا صعبًا في 2021 مع مكلارين، إذ عانى من أجل التأقلم مع سيارة الفريق بالمقارنة مع زميله لاندو نوريس.

وبينما حقق كل من الأسترالي والفريق تقدمًا ملحوظًا على مدار الموسم الماضي، إلّا أنهما لم يصلا إلى النقطة التي يمكن الاعتقاد فيها بأنه تمت معالجة كافة المشاكل.

مع ذلك، وبعد التجارب الشتوية في برشلونة واختبار السيارات الجديدة ذات التأثيرات الأرضية للمرة الأولى، يرى جايمس كاي المدير التقني لدى مكلارين بأن التصاميم الانسيابية الجديدة للسيارات قد ساهمت في التخلص من بعض نقاط الضعف المتأصلة التي برزت على سيارات الفريق السابقة.

ويعود أحد أسباب ذلك إلى الابتعاد عن التفاصيل الانسيابية للسيارات القديمة والتحول إلى منصة أكثر بساطة حيث لا تملك الفرق ذات القدر السابق من الحرية للخروج بتصاميم معقدة.

"يمكن القول بشكل عام أن تلك سيارة أسهل في قيادتها حتى الآن" قال كي شارحًا حول تقييمه المبدئي لسيارة مكلارين الجديدة.

وأضاف: "أعتقد أنه عندما تنظر إلى الطريقة التي يتم بها توليد الارتكازية، فإن لدينا بعض العناصر بقوة غاشمة: جناح أمامي ضخم، أرضية ضخمة، وهو ما يولد قوة انسيابية كبيرة جدًا".

وتابع: "هنالك كذلك تعقيد أقل بكثير جدًا فوق كل ذلك. وأرى أنه عندما يكون لديك تلك القوة الانسيابية الغاشمة، عوضًا عن العناصر المنقّحة والمعقدة من العام الماضي، فإنك على الأرجح تحصل على منصة عمل أكثر استقرارًا، كونك تستخدم أسطحًا كبيرة عوضًا عن تفاصيل دقيقة".

وأكمل: "وأرى بأن ذلك ساعدنا بعض الشيء في ذلك الجانب للتخلص من بعض نقاط الضعف، بالمقارنة مع العام الماضي. إذ يمكن القول أننا إجمالًا حققنا خطوة في الوجهة الصحيحة، ولكن بالتأكيد ما يزال هنالك بعض العمل للقيام به".