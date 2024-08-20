القصص التي تجب متابعتها مع عودة الفورمولا 1 من العطلة الصيفيّة

انتهت فترة الإغلاق الإجباري للفورمولا 1، حيث تتّجه الفرق إلى زاندفورت ضمن الجولة الأولى من أصل العشر المتبقية. ومع استفاقة الفورمولا 1 من قيلولة الصائفة، إليكم تذكيرًا ببعض أبرز القصص التي يُمكن أن يكون بعضكم قد فوّتها، إلى جانب بعض الأسئلة العالقة والتي تبحث عن أجوبة على هضاب هولندا وما بعدها.

ريد بُل تدعم بيريز، هل سيكون ذلك خطأً مكلفًا؟

بعد وقتٍ قصيرٍ من جائزة بلجيكا الكبرى، قرّرت ريد بُل الإبقاء على تشكيلتها الحاليّة والوثوق في سيرجيو بيريز... في الوقت الحاضر. يُعاني المكسيكي بشكلٍ كبيرٍ منذ مايو الماضي ليكون سريعًا وثابت الأداء على سيارة "آر.بي20". تراجع إلى المركز السابع في الترتيب العام منذ ذلك الحين، وحقّق أقلّ من نصف قدر نقاط زميله متصدّر البطولة ماكس فيرستابن.

شعرت ريد بُل بأنّ أيًا من البدلاء المحتملين في عائلتها لا يُمثّل ترقية فوريّة، لذا اختارت وضع كامل ثقلها خلف بيريز لقلب تقهقره. وبحديثه إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم"، تعهّد بيير فاشيه بأنّ ريد بُل ستقوم بكلّ ما في وسعها عبر تحديثاتها المتبقية لجعل قيادة السيارة أكثر راحة لبيريز.

الحقيقة هي أنّ بيريز وريد بُل يبقيان في موقعٍ صعبٍ بالرغم من تصويت الثقة العلني بينهما. فبالنسبة لشركة تمتلك فريقين في الفورمولا 1 وبرنامجٍ كبيرٍ للسائقين اليافعين، فمن الغريب أنّها لم تجد أيّ سائقٍ آخر يمكنه استلام موقع بيريز.

في الأثناء قلّصت مكلارين الفارق مع ريد بُل إلى 42 نقطة في بطولة الصانعين، لذا تحتاج ريد بُل بشدّة من بيريز رفع أدائه وبدء تحقيق منصّات التتويج بشكلٍ متواتر. ربّما اختارت دعم بيريز في الوقت الراهن، لكنّ هذه القصّة البارزة من موسم 2024 لم تنتهِ بعد.

هل يُمكن لمكلارين الفوز باللقب؟

بالتزامن مع تعثّر بيريز وريد بُل، كشّرت مكلارين عن أنيابها، فمع اشتعال المنافسة بين زاك براون وهورنر في الأشهر الأخيرة، فإنّ فرص مكلارين في تحقيق لقبها الأوّل في بطولة الصانعين منذ 1998 اشتعلت هي الأخرى.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين الصورة من قبل: صور موتورسبورت

إذ واصلت مكلارين منحى تطويرها المثير تحت قيادة مديرها أندريا ستيلا، وأصبحت الآن متمتّعة بالسيارة الأسرع على العديد من الحلبات، لكنّ سلسلة من الأخطاء منعتها من استغلال كامل إمكانيّاتها. لكن بالرغم من تلك الأخطاء، فإنّها لا تزال الفريق الأعلى حصدًا للنقاط من السباقات الثمانية الماضية، وفي حال استمرّ ذلك فسيكون بوسع مكلارين اللحاق بريد بُل في سنغافورة أو أوستن.

تتأخّر فيراري بـ 21 نقطة عن مكلارين في المركز الثالث، لكنّ المشاكل مع تحديثاتها الأخيرة أدّت إلى خسارتها المركز الثاني لمكلارين، وكان الحصان الجامح الأقلّ تحقيقًا للنقاط بين رباعي الصدارة منذ يونيو الماضي. يُواجه الفريق الإيطاليّ الكثير من التدقيق والمتابعة في إيطاليا في ظلّ محاولته إيجاد حلولٍ دائمة لمشاكل الارتدادات التي يُواجهها.

في الأثناء كانت مرسيدس أكثر إثارة للإعجاب، حيث كانت ندًا لريد بُل ومكلارين عبر سلسلة ترقياتها التدريجيّة لسيارة "دبليو15". حقّق الفريق ثلاثة انتصارات في السباقات الأربعة الأخيرة. بالنظر إلى تأخّر مرسيدس بـ 142 نقطة عن ريد بُل و100 عن مكلارين، فإنّ صحوتها قد تكون متأخّرة كثيرًا للمنافسة على اللقب في هذه المرحلة، لكن من يدري ما قد يحدث.

هل ستخسر ريد بُل المزيد من الأسماء مع اتّجاه ويتلي نحو آودي؟

ستخسر ريد بُل مديرها الرياضي جوناثان ويتلي. سيتّجه صاحب الـ 57 عامًا ليكون مديرًا لفريق آودي في الفورمولا 1. بدأت الشائعات بهذا الشأن في فترة جائزة ميامي الكبرى في مايو الماضي، حيث لم يُوافق حينها على تجديد عقده في ظلّ سعيه ليكون مدير فريق، وبالنظر إلى فترة عمله البالغة 18 عامًا معها، لم ترد ريد بُل الوقوف في طريقه في حال أُتيحت هكذا فرصة.

وحدث ذلك الآن مع آودي ضمن ما ستكون إدارة مزدوجة مع ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري السابق في الفورمولا 1 الذي استلم الفريق في 1 أغسطس في ظلّ تحضيره للتحوّل من ساوبر إلى الفريق المصنعيّ لآودي في 2026.

تُصرّ ريد بُل على أنّها لن تتعثّر نتيجة مغادرة مصمّمها الأسطوري أدريان نيوي في مرحلة أولى ومن ثمّ مغادرة ويتلي، حيث قال الفريق أنّه سيقوم بتعويض مديره الرياضي من صفوفه الداخليّة كونه يرى ذلك فرصة لتجديد هيكله الإداري. بالرغم من ذلك فإنّ ويتلي يُمثّل دعامة أساسيّة أخرى تُغادر الفريق، لذا فإنّ بديله سيُواجه مهمّة صعبة لملء ذلك الفراغ، في الوقت الذي يسعى فيه الفريق لطمأنة معسكر فيرستابن بأنّ هذا لن يكون تأثيرًا جديدًا لأحجار الدومينو.

كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

كما لا يجب أن ننسى قضيّة السلوك المشين التي تمّت فيها تبرئة هورنر بشكلٍ كاملٍ حتى بعد استئناف الموظّفة. بالرغم من ذلك فإنّ معركة ليّ الأذرع في الفريق لا تزال مستمرّة، حتّى بالرغم من تعهّد هيلموت ماركو مستشار الفريق بإكمال عقده حتّى 2026، ما يُضعف فرص تفعيل فيرستابن لأيّ بند مغادرة.

اقتراب نهاية موسم السائقين لآودي وألبين

ما هو مؤكّد هو أنّ كارلوس ساينز الإبن لن ينضمّ إلى ألبين، وذلك بعد أن قرّر الانضمام إلى ويليامز بعد واحدٍ من أطول قصص سوق السائقين منذ أعوام. ومع خروج "العائق" ساينز من الصورة، من المتوقّع أن تُحسم المقاعد القليلة المتبقية قريبًا.

يُتفهّم أنّ ألبين تميل نحو سائقها الاحتياطي جاك دوهان لتعويض إستيبان أوكون المتّجه إلى هاس ليكون زميلًا لبيير غاسلي. وفي ظلّ متاعب الأداء على المسار والمشاكل خارجه، فشلت ساوبر/آودي في تحقيق أهدافها الأساسيّة ومن المرجّح الآن أن تُحافظ على أحد سائقَيها، فالتيري بوتاس أو جو غوانيو لمجاورة القادم نيكو هلكنبرغ.