ثقافة

القصة الحقيقية وراء شخصية براد بيت في فيلم الفورمولا 1.. مارتن دونيللي يكشف أسرار نجاته

سيصدر مارتن دونيللي، سائق فريق لوتس السابق في الفورمولا 1، مذكراته بعنوان "لم أنكسر" في يونيو 2027، بمساهمة براد بيت والسير لويس هاميلتون.

راهان ماجومدار

منشور: 26-11-2026

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مارتن دونيللي

الصورة من قبل: صور ساتون

الموتورسبورت خارج البادوك



ثقافة رياضة المحركات تتجاوز حدود الحلبة، من أسلوب حياة السائقين والأزياء والسفر والتصميم، إلى القصص التي تجعل السباقات أكثر من مجرد رياضة.

بعد أكثر من ثلاثة عقود على أحد أكثر الحوادث المروّعة في تاريخ الفورمولا 1، والذي وضع نهاية مبكرة لمسيرته في سباقات الجوائز الكبرى، يستعد مارتن دونيللي أخيرًا لسرد القصة الكاملة بكلماته الخاصة.

وتؤكد قوائم الكتب المعروضة للبيع لدى دارَي بنغوين بوكس في المملكة المتحدة وترانسوورلد أن السيرة الذاتية لسائق لوتس السابق، بعنوان "لم أنكسر: مذكرات السرعة والنجاة"، ستصدر في الثالث من يونيو 2027 تحت العلامة التجارية للنشر "بانتام"، بنسخة ورقية ذات غلاف مقوى تتألف من 288 صفحة (بسعر 22 جنيهًا إسترلينيًا)، إلى جانب نسخة إلكترونية وأخرى صوتية قابلة للتنزيل.

وحتى قبل الوصول إلى الصفحة الأولى، يحظى الكتاب بمساهمة أسماء لامعة للغاية. فقد كتب بطل العالم سبع مرات السير لويس هاميلتون مقدمة الكتاب، بينما تولى براد بيت كتابة مقدمة الكلمة الأولى، ليجتمع مجددًا الثنائي الذي ساهم في إعادة تقديم قصة نجاة دونيللي إلى ملايين رواد السينما حول العالم.

وفي فيلم "الفورمولا 1" الذي صدر عام 2025، وحقق إيرادات عالمية بلغت 634.1 مليون دولار ليصبح أعلى أفلام بيت تحقيقًا للإيرادات في دور السينما، قبل أن يفوز بجائزة أفضل مؤثرات صوتية في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2026، استُوحيت قصة الحادثة التي وضعت حدًا لمسيرة شخصية سوني هايز مباشرة من حادثة دونيللي عام 1990، حتى أن الفيلم استعان بلقطات أرشيفية للحادثة باعتبارها عنصرًا محوريًا في الحبكة.

مارتن دونيللي، لوتس 102 لامبورغيني

الصورة من قبل: Ercole Colombo

وبدأت مشاركة دونيللي بمكالمة هاتفية غير متوقعة من هاميلتون، الذي شارك في إنتاج الفيلم. وفي حديثه إلى شبكة "سي إن إن" العام الماضي، كشف دونيللي مازحًا أنه اعتقد في البداية أنها "إحدى تلك المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها لبيع أنظمة التدفئة المركزية أو النوافذ ذات الزجاج المزدوج"، معترفًا: "لا تتلقى كل يوم مكالمة هاتفية من بطل للعالم سبع مرات".

وشكلت مشاهدة صناع الفيلم وهم يقذفون دمية ترتدي بذلة سباق صفراء من هيكل سيارة 15 مرة لإعادة تجسيد حادثته "مواجهة صادمة مع الواقع" بالنسبة إلى السائق القادم من بلفاست، بينما دفعته مشاهدة المشهد بصورته النهائية على الشاشة إلى القول لهيئة الإذاعة البريطانية: "كانت لحظة سريالية للغاية. كان ذلك أمرًا لا يمكن لأحد سواي إدراك معناه الحقيقي".

من أربعة عقود في الفورمولا 1 إلى معركة من أجل النجاة عند سرعة 257 كيلومترًا في الساعة

وُلد دونيللي في مارس 1964، وسُجل للمشاركة في 15 جائزة كبرى وانطلق فعليًا في 13 سباقًا خلال عامي 1989 و1990 مع فريقي آروز وكاميل تيم لوتس، وكانت أفضل نتائجه إحراز المركز السابع في جائزة المجر الكبرى لعام 1990. ووفقًا للنبذة التي نشرتها دار ترانسوورلد عن الكتاب، بدأ صباح يوم 28 سبتمبر 1990 في خيريز ودونيللي يدرس أربعة عقود مختلفة للمشاركة في السباقات، كان من شأنها إعادة رسم ملامح مستقبله.

لكن بعد ساعات، خلال التصفيات التأهيلية يوم الجمعة، أدى عطل في نظام التعليق إلى اصطدام سيارته لوتس 102 المزودة بمحرك لامبورغيني بالحواجز عند سرعة تقارب 160 ميلًا في الساعة (257 كيلومترًا في الساعة). واستعاد دونيللي ذكريات الحادثة في حديثه إلى شبكة "سي إن إن"، قائلًا: "تحطمت قضبان النجاة المصنوعة من ألياف الكربون كما لو أن قنبلة انفجرت داخل السيارة، واندفعت بفعل طاقة الاصطدام. قُذفت لمسافة نحو 60 مترًا (ما يقارب 200 قدم)، ورُميتُ في الهواء وعلى امتداد الأرض مثل دمية من القماش".

مارتن دونيللي، سائق فريق لوتس، ممدد على المسار عقب تعرضه لحادث أثناء التصفيات

الصورة من قبل: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

وبينما كان لا يزال مثبتًا بأحزمة الأمان في مقعده على الأسفلت، مصابًا برضوض في الرأس والرئتين وكسور في كلتا ساقيه، مع ارتداد لسانه إلى الخلف، دخل دونيللي في غيبوبة مستحثة طبيًا وعانى من فشل في وظائف الأعضاء، قبل أن يكافح للتعافي على مدار سنوات من العمليات الجراحية وإعادة التأهيل.

وكما تشير النبذة المنشورة لدى دار بنغوين، دفعت تداعيات الحادثة نحو إصلاحات مفصلية على صعيد الإجراءات الطبية ومعايير السلامة على الحلبات في مختلف فئات رياضة المحركات، بينما تستعيد فصول مذكرات دونيللي أيضًا ذكريات حقبته في السباقات إلى جانب آيرتون سينا ونايجل مانسيل وآلان بروست.

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ومتحديًا شكوك الأطباء، عاد دونيللي إلى قمرة قيادة سيارة فورمولا 1 بعد أقل من ثلاثة أعوام. وقال لهيئة الإذاعة البريطانية: "في 23 فبراير 1993، قدت سيارة جوردان على حلبة سيلفرستون، وكنت بذلك أفي بالعهد الذي قطعته لجراحيّ، لأقول لهم: أنتم تعرفون كتبكم، لكنكم لا تعرفونني! وها أنا ذا".

وبات دونيللي، البالغ من العمر الآن 62 عامًا، يتمتع بمسيرة مهنية ثانية مستدامة بصفته مراقبًا للسباقات لدى الاتحاد الدولي للسيارات، وكبير مدربي القيادة، وسفيرًا للعلامة التجارية لوتس كارز، إلى جانب مشاركاته المتفرقة في أحداث مثل بطولة السيارات السياحية البريطانية عام 2015، وقيادته سيارة لوتس 102 في غودوود عام 2011، وأخيرًا قيادته سيارة آروز إيه 10 بي على حلبة أديلايد في فبراير 2026، بعد 36 عامًا على الحادثة التي حرمته من خوض أي سباق للفورمولا 1 هناك.

ومع إتاحة كتاب "لم أنكسر" الآن للطلب المسبق قبيل صدوره في يونيو 2027، ستتاح قريبًا للجماهير التي تعرفت على شخصية سوني هايز عبر الشاشة الكبيرة فرصة اكتشاف القصة الحقيقية وراءها بكل تفاصيلها ومن دون تجميل.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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