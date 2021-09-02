القائمون على جائزة هولندا الكبرى يأملون باعتماد نظام "دي آر اس" في المنعطف الأخير المائل

قامت زاندفورت بتجديد حلبتها قبيل عودتها إلى الفورمولا واحد نهاية هذا الأسبوع، وكجزء من محاولاتها لخلق المزيد من الإثارة فقد أضافت جزءًا أخيرًا مائلًا.

لكن بالرغم من أنّ بناء زاوية الميلان البالغة 18 درجة جاءت بعد أن أظهرت محاكاة "فيا" والفورمولا واحد أنّها ستسمح للسيارات بالعبور هناك وأجنحتها الخلفية مفتوحة، اتّضح أنّه لن يُسمح بتفعيل نظام "دي آر اس" بالتوجّه إلى عطلة نهاية الأسبوع.

عوضًا عن ذلك ستبدأ منطقة "دي آر اس" الأولى مباشرة بعد مغادرة المنعطف، ليحصل السائقون على مسافة 600 متر قبل منعطف "تارزان" الأوّل.

لكن في حين أنّ هذا الوضع مثّل مفاجأة بالنسبة للقائمين على الجائزة الكبرى الهولنديّة، الذين يعون مدى صعوبة التجاوز على الحلبة، إلّا أنّ لديهم بعض الأمل بتغيّر الوضع حال عدم مواجهة سيارات الفورمولا واحد لأيّة متاعب أثناء عبورها القسم المائل غدًا الجمعة.

وقال يان لامرز، المدير الرياضيّ لجائزة هولندا الكبرى، لموقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال القرار: "أنا متفاجئ، لكنّني لست مصدومًا".

وأضاف: "أعتقد بأنّه من الطبيعي أن يرغبوا برؤية البيانات وسماع ردود فعل السائقين أوّلًا. أعتقد بأنّهم اتّخذوا قرارًا منطقيًا ويريدون تحليل كلّ الحقائق أوّلًا. لكن أعتقد بأنّ فوم ستكون أوّل من يُعدّل ذلك حالما يعلمون أنّه من الآمن فعل ذلك".

ويعتقد لامرز أنّ التغيير قد يأتي ليلة الجمعة حالما تحصل فيا على تقييمٍ للوضع الحقيقي عبر المنعطف وإن كان ذلك يتماشى مع المحاكاة.

وقال في هذا الصدد: "لا أعلم متى قد يتغيّر الأمر، أتحدّث بعفويّة الآن، لكن قد نرى ذلك بحلول ليلة الجمعة. يبدو ذلك ممكنًا في المحاكاة، لكنّهم يريدون رؤية الأمور على أرض الواقع أوّلًا. تُصبح مستويات الارتكازيّة واضحة أكثر حينها. لا تظهر تلك الأمور بشكلٍ واضح في المحاكاة".