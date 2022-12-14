القائمون على جائزة إسبانيا الكبرى يُخطّطون للمصادقة على تصميمٍ من دون المنعطف المزدوج
سيكون بوسع الفورمولا واحد وفئات التسابق الأخرى الحصول على خيار استخدام تصميم حلبة برشلونة من دون المنعطف المزدوج الأخير بدءًا من العام المقبل، وذلك في ظلّ تخطيط القائمين على الحلبة للمصادقة عليه.
يتضمّن التصميم الحالي المتحصّل على رخصة "الصنف 1" للحلبة الإسبانيّة منعطفًا مزدوجًا صعب المراس قبل المنعطف الأخير، ولوقي بالكثير من الانتقادات حيال تأثيره السلبي على التسابق.
وجاء اعتماد ذلك المنعطف المزدوج بهدف توفير منعطفٍ بطيء يسبق الخطّ المستقيم الطويل من أجل مساعدة السيارات على اتّباع بعضها البعض.
عوضًا عن ذلك فإنّ ذلك التصميم مع حففه العاليّة كان مزعجًا أكثر من المتوقّع، وجعل المنعطف الأخير منطقة تسارع كاملة.
ودرست الفورمولا واحد فكرة العودة إلى النسخة الأصليّة في المقطع الأخير قبل اعتماد المنعطف المزدوج في 2007، لكنّ تلك الخطط بقيت مجمّدة.
لكن اتّضح الآن أنّ القائمين على الحلبة يرغبون بمصادقة "فيا" على ذلك التصميم لضمان بلوغه معايير "الصنف 1" الضروريّة لتسابق الفورمولا واحد عليه.
وسيعود الأمر بعد ذلك إلى كلّ بطولة لاختيار التصميم الذي ترغب بالتسابق عليه.
وقال متحدّثٌ باسم الحلبة لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لن يتمّ تغيير منطقة المنعطف المزدوج. ما سيتمّ إجراؤه هو المصادقة على التصميم من دون المنعطف المزدوج من أجل سباقات السيارات. وحينها سيكون بوسع كلّ مروّج اتّخاذ القرار بشأن التصميم الذي يُحبّذه".
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