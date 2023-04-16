الفوز بلقب "دبليو إي سي" برهان على أن ألونسو "لم يكن يوماً في نفق مظلم"

حقق بطل العالم مرتين في الفورمولا واحد، ثلاث منصات تتويج متتالية حتى الآن في موسم 2023 الجاري. ويأتي ذلك بعد انتقاله من ألبين إلى أستون مارتن مطلع الموسم الجاري.

وأثارت هذه النتائج إعجاب الكثيرين الذين أشادوا بأداء الإسباني المتميز، ومن بينهم ماكس فيرستابن بطل العالم ومتصدر الترتيب العام الحالي، الذي أوضح بأن سيارة أستون مارتن قادرة على تحقيق الانتصارات على يد ألونسو الساعي لتحقيق فوزه رقم 33 في الفئة الملكة.

وانتصارات ألونسو تأثرت بضعف فيراري في بداية حقبة المحركات الهجينة قبل الانتقال إلى مكلارين ضمن فترة عانى فيها الفريق من ضعف وحدة طاقة هوندا وموثوقيتها.

وهذا ما دفع ألونسو للخروج من الفورمولا واحد ساعياً لما يُسمى "بالتاج الثلاثي" في عالم سباقات السيارات، حيث فاز في سباق لومان 24 ساعة الشهير مرتين، علاوة على لقب "دبليو إي سي" لموسم 2018-2019، لكنه لم ينجح بالفوز بسباق إنديانابوليس 500.

ويرى ألونسو أن نجاحاته مع تويوتا في "دبليو إي سي" إثبات على أن سرعته لم تنخفض يوماً خارج الفورمولا واحد، بالرغم من تحقيق منصة تتويج واحدة منذ عودته إلى البطولة مع ألبين عام 2021. (قبل 2023).

حيث قال: "لم يمض وقت طويل منذ أن كانت لدي فرص حقيقية للفوز بالسباقات".

وأكمل: "أعلم أن الناس تعتقد بأنني في نفق مظلم لعقود، لكنني حققت لقب بطولة العالم منذ أربعة أعوام (مع تويوتا في ’دبليو إي سي’)".

وأردف: "أعلم أنها ليست فورمولا واحد، لكن عالمنا لا يتمحور فقط حول الفورمولا واحد. هناك الكثير من الأمور الجميلة في رياضة السيارات".

واسترسل: "لقد كنت أفوز وأهيمن على منافسات ’دبليو إي سي’ منذ أربعة أعوام فقط".

واستكمل: "نافست على منصات التتويج مع ألبين خلال آخر موسمين. كما نافست على قطب الانطلاق الأول في أستراليا العام الماضي، وعلى الصف الأول في كندا منذ ثمانية أشهر".

ويعي ألونسو أن هناك "ظروفاً خاصة" حصلت خلال انتقاله إلى أستون مارتن دفعته إلى منافسات المقدمة مجدداً، لكنه أكد أنه لم يكن غير تنافسي في السابق.

فقال: "لم أشعر على الإطلاق أنني غير قادر على الوصول إلى القسم الأول من التصفيات طوال عشر سنوات، والآن فجأة دبّت فيّ الحياة".

وأضاف: "لطالما كنت تنافسياً وآمل الآن أن أكون أفضل بقليل".

واختتم: "لكن حتى إحراز الفوز، فإن كل ذلك لن يتغير، سواء حققت المركز السابع أو الثالث أو الثاني أو 11. لا يهمّ، فالمسألة تتمحور حول الفوز والباقي هو خسارة".