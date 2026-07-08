يدرس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" توفير محركات من طرف ثالث للفرق الزبائن اعتبارًا من عام 2031، في الوقت الذي تتجه فيه البطولة نحو اعتماد محركات في8 أقل تكلفة.

ولطالما اتفق رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم، والرئيس التنفيذي للفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي، على ضرورة الانتقال إلى وحدات طاقة أخف وزنًا وأقل تكلفة وأكثر صخبًا مع بداية دورة اللوائح الجديدة، المتوقع انطلاقها في عام 2031.

وتتمثل الخطة الأقرب للتنفيذ في اعتماد محرك في8 يعمل بالسحب الطبيعي مع وحدة كهربائية أصغر، وهو ما سيخفض تكلفة السيارات ووزنها، ويعيد الفورمولا 1 إلى سباقات تعتمد بصورة أكبر على الأداء الكامل.

ويرى بن سليم أن الانتقال إلى محركات أقل تعقيدًا وأرخص بكثير في الإنتاج مقارنة بالوحدات الحالية، قد يفتح الباب أيضًا لمعالجة قضية أخرى أصبحت محل اهتمامه خلال الأشهر الأخيرة.

وكان الرئيس التنفيذي لمكلارين، زاك براون، قد بعث مؤخرًا برسالة إلى بن سليم، جدد فيها مخاوفه القديمة بشأن التحالفات بين الفرق في الفورمولا 1. واعترض براون على بعض جوانب الملكية المزدوجة لفريقي ريد بُل وريسينغ بولز، بما في ذلك انتقال مدير الفريق لورون ميكيز مباشرة إلى ريد بُل دون فترة إجازة، لتولي منصب مدير الفريق خلفًا لكريستيان هورنر.

وعادت القضية إلى الواجهة مؤخرًا عندما أبدى فريق مرسيدس اهتمامًا بالاستحواذ على حصة تبلغ 24% من فريق ألبين، قبل أن تنهار المفاوضات بعدما اعتبر مرسيدس أن السعر المطلوب كان مرتفعًا للغاية.

ومن خلال تقديم محركات أقل تكلفة، قد يجبر الاتحاد الدولي للسيارات الفرق على تصنيع محركاتها الخاصة أو شراء محركات جاهزة من مورد مستقل، وهو ما يعني فعليًا نهاية حقبة فرق الزبائن.

وقال بن سليم لوسائل إعلام بريطانية في سيلفرستون، وفقًا لوكالة رويترز: "لن يكون هناك بعد الآن تحكم من فريق (A) في فريق (B) الذي يحصل على محركاته منه".

وأضاف: "إذا كانت التكلفة مناسبة، فسيكون لدينا محرك واحد لبقية فرق (B)، بحيث لا يتمكن أحد من استغلالها أو إخبارها: صوّتوا بهذه الطريقة، وإلا فلن تحصلوا على محرك جيد".

وكان دومينيكالي قد أوضح في أبريل الماضي أن وجود خيار لتوفير محركات تحمل علامة بيضاء "White Label" كان سيمنح البطولة مرونة أكبر في التعامل مع تغير اهتمامات وسياسات الشركات المصنعة.

وقال دومينيكالي: "لو كان لدينا مصنع مستقل، لكنا قادرين على القول: لنقدم محرك فورمولا 1/الاتحاد الدولي للسيارات يحمل علامة بيضاء للفرق الراغبة في المشاركة، ولننطلق. تمامًا كما كان الحال مع محركات فورد كوزوورث المستقلة وغيرها. لكن لم يكن لدينا مثل هذا المصنع في ذلك الوقت".

وأكمل: "الشركات المصنعة عنصر أساسي فيما نقوم به، ويجب أن نشكرها كل يوم، لأنه من دونها سيكون الأمر مستحيلًا. لكن لا يمكننا أن نبقى في وضع يسمح للمصنعين بفرض إيقاعهم على الرياضة. لقد تعلمنا هذا الدرس".

وكانت محركات الطرف الثالث شائعة في الفورمولا 1 في الماضي، حيث كانت كوزوورث آخر من زود فريق ماروسيا بالمحركات عام 2013. لكن دخول عصر المحركات الهجينة المزودة بشاحن توربيني في عام 2014 أنهى فعليًا وجود هذه المحركات، بسبب تكلفتها وتعقيدها الكبيرين.

وحاليًا، تزود مرسيدس ثلاثة فرق زبائن هي مكلارين وويليامز وألبين، وتشير المعلومات إلى أن الشركة المصنعة كانت ترغب بالفعل في تقليص عدد فرق الزبائن من ثلاثة إلى اثنين اعتبارًا من عام 2031.

في المقابل، تزود ريد بُل فورد باورترينز فريقي ريد بُل وريسينغ بولز بالمحركات، بينما توفر فيراري وحدات الطاقة لكل من هاس وكاديلاك. أما أودي فتشارك كفريق مصنع، وكذلك أستون مارتن التي ترتبط بشراكة مع هوندا. وفي الوقت نفسه، تستعد كاديلاك لدخول البطولة كمصنع محركات في عام 2029، ومن المعروف أيضًا أنها تؤيد التحول إلى محركات في8.

ويؤكد بن سليم أن بعض المصنعين أبدوا بالفعل استعدادهم لتبني الفكرة. لكن حتى يتم اعتماد لوائح وحدات الطاقة لعام 2031 بشكل نهائي، فلن تتمكن الشركات الحالية أو الراغبة في الدخول من اتخاذ أي خطوات تحضيرية.

وقال زاك براون خلال جائزة موناكو الكبرى: "في كل مرة تصدر فيها لوائح جديدة، سننظر إليها لنرى ما إذا كانت مثيرة للاهتمام من الناحية التقنية، وما إذا كانت منطقية من الناحية المالية. أعتقد أننا سنخوض هذه العملية عندما يحين الوقت".

ورغم أن مكلارين ستدرس الفكرة على الأقل، فإنها لا تتحمس لإنشاء برنامج مكلف لتطوير وحدات الطاقة على غرار ما فعلته ريد بُل.

وتأجلت المناقشات الخاصة بوحدات الطاقة المستقبلية بسبب استمرار العمل على اللوائح الحالية، حيث استهلكت مراجعة ADUO الخاصة بريد بُل، إلى جانب التعديلات المتفق عليها لعامي 2027 و2028، جزءًا كبيرًا من موارد الاتحاد الدولي للسيارات خلال الأسابيع الأخيرة.

وتستمر اتفاقية الكونكورد واتفاقية وحدات الطاقة الحالية حتى نهاية موسم 2030، ما يعني أن الاتحاد الدولي للسيارات يستطيع من الناحية القانونية فرض لوائح وحدات الطاقة الجديدة، بما في ذلك حظر فرق الزبائن، اعتبارًا من عام 2031 إذا أراد ذلك.

لكن القيام بهذه الخطوة بشكل منفرد قد يؤدي إلى نفور الشركات المصنعة التي بذل الاتحاد جهودًا كبيرة لاستقطابها في السنوات الأخيرة، ولذلك من المرجح أن يسعى إلى التوصل إلى توافق أوسع.

وفي حال تم التوصل إلى أغلبية كبيرة بين موردي وحدات الطاقة الستة الحاليين، الذين يضمون المصنعين الخمسة الحاليين إلى جانب جنرال موتورز، فقد يتم تسريع الانتقال إلى محركات في8 ليبدأ اعتبارًا من عام 2030.

ويُعتقد أن معظم الشركات المصنعة تؤيد بصورة عامة الانتقال إلى محركات في8، بينما تتمسك أودي بالإبقاء على الشاحن التوربيني ضمن اللوائح المستقبلية، ويُعتقد أنها الوحيدة التي تتبنى هذا الموقف.