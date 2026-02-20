الفورمولا 1 في تغييرات على الصيغة و12 سباقًا قصيرًا اعتبارًا من 2027

تبحث الفورمولا 1 بشكل فعّال في مضاعفة عدد السباقات القصيرة من ستة إلى 12 سباقًا سنويًا بدءًا من عام 2027، كما تدرس تغييرات أخرى على صيغة عطلات نهاية الأسبوع التقليدية.

وكانت شركة ليبرتي ميديا، المالكة للحقوق التجارية للفورمولا 1، حريصة منذ فترة على زيادة عدد السباقات القصيرة بعدما وجدت أنها تؤدي إلى اهتمام أكبر من الجماهير وشركات البث ومنظمي السباقات، حتى وإن كانت تفرض عبئًا أكبر على السائقين والفرق.

وكان الدافع الرئيسي وراء توجه إدارة الفورمولا 1 نحو زيادة السباقات القصيرة هو الرغبة في تقديم أحداث تنافسية حقيقية على الحلبة خلال الأيام الثلاثة جميعها. لذا حتى في عطلات نهاية الأسبوع العادية، يرغب دومينيكالي في معرفة كيف يمكن للفورمولا 1 تعديل الصيغة لإضافة عنصر تنافسي يوم الجمعة بدلًا من حصتي التجارب الحرة المعتادتين.

وقال الإيطالي: "السبب الذي جعلنا نبدأ مناقشة عدد السباقات القصيرة وربما بعض الصيغ المختلفة هو ردود الفعل التي تلقيناها من الجماهير والمنظمين، حيث يريد الناس رؤية أحداث حقيقية خلال الأيام الثلاثة، لذلك حتى يوم الجمعة يرغبون في مشاهدة شيء رياضي، تصفيات أو أي شيء مشابه".

وأكمل: "حتى لو لم يكن أسبوع سبرينت، هناك توجه نحو الرغبة في شيء مختلف. نحن نفكر في جعل كل يوم نتواجد فيه على الحلبة ذا أهمية".

وتدرك إدارة الفورمولا 1 أن إضافة عناصر تنافسية يوم الجمعة قد تمثل مشكلة للسائقين المبتدئين قليلي الخبرة، لذلك تتمثل إحدى الأفكار في منحهم وقتًا إضافيًا للتجارب.

وأضاف في هذا الصدد: "لا أمانع في وجود وقت أطول للتجارب الحرة أو تخصيص حصص يُسمح لهم بالقيادة فيها، لأنه من الواضح أنه في عطلة نهاية أسبوع سبرينت لا يتوفر وقت كافٍ للقيادة إذا كنت سائقًا مبتدئًا. هذه نقطة نعمل على معالجتها، وسنقدم قريبًا شيئًا ملموسًا بهذا الشأن".

"ترقبوا" بشأن تركيا – سباقات جديدة في آسيا وأفريقيا غير مرجحة قبل 2029

كما تطرق دومينيكالي إلى احتمال إضافة سباقات جديدة إلى روزنامة البطولة. فقد التزمت الفورمولا 1 بالإبقاء على العدد الحالي البالغ 24 سباقًا سنويًا، وخصصت مساحة في الجدول لإضافة سباقات في أسواق رئيسية مثل جنوب شرق آسيا أو العودة المرتقبة منذ زمن طويل إلى أفريقيا.

لكن بعد مفاوضات مطوّلة في رواندا وتايلاند وكوريا الجنوبية، أصبح من الواضح أن أي إضافات خارجية جديدة من غير المرجح أن تتحقق قبل عام 2029.

وقد يفتح ذلك المجال أمام حلبات أوروبية للاحتفاظ بمواقعها الحالية أو العودة إلى الروزنامة، حيث أعلنت الفورمولا 1 في وقت سابق من هذا الأسبوع أن برشلونة ستواصل استضافة سباق في السنوات الزوجية بالتناوب مع بلجيكا.

وعند سؤاله من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عمّا إذا كانت التأخيرات في أماكن أخرى تعني إضافة سباقات أوروبية قصيرة الأجل لملء الفراغ، مثل العودة المُعلنة مؤخرًا لجائزة البرتغال الكبرى، قال دومينيكالي: "نعم، أعتقد ذلك. وبخصوص ما ذكرته عن الدول الكبيرة، بالتأكيد إذا حدث ذلك فلن يكون على المدى القصير، لأن بناء شيء من الصفر يتطلب الوقت المناسب".

وأكمل: "أقول إن هذه الأمور يمكن أن تحدث بدءًا من 2029، لأن لدينا انتهاء عقود أخرى، لذا فالوضع يتطور. الأمر إيجابي جدًا لأن لدينا مشكلة جودة، حيث يمكننا اتخاذ قرار بشأن الاتجاه الذي نريد الذهاب إليه. نحن لا نريد زيادة العدد، لذا علينا العمل على ذلك، لكنني لا أرى حدوث هذا قبل 2029."

ومن السباقات التي تبدو قريبة من العودة إلى الروزنامة جائزة تركيا الكبرى، حيث يؤكد منظمو حلبة إسطنبول بارك أن الاتفاق بات قريبًا. وأوضح دومينيكالي أن الصفقة لم تُحسم بعد، لكنه أشار إلى أن الإضافات الأخيرة إلى الروزنامة تعالج الانتقادات التي تقول إن الفورمولا 1 تميل كثيرًا إلى حلبات الشوارع.

وقال الإيطالي: "تركيا ليست مؤكدة بنسبة 100%. ترقبوا بشأن تركيا، دعوني أقولها بهذه الطريقة. وهذا أيضًا رد على من قالوا إن هناك عددًا كبيرًا جدًا من سباقات الشوارع. السباقات الجديدة القادمة هي حلبات طبيعية وليست شوارع".