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الفورمولا 1 توقّع اتفاقية تاريخية لمدة 10 سنوات مع رواندا لاستضافة جائزة أفريقيا الكبرى

أكدت الفورمولا 1 إبرام اتفاقية لمدة 10 سنوات مع رواندا لاستضافة جائزة أفريقيا الكبرى، في موعد لا يسبق عام 2030.

فيليب كليرين

منشور: 13-10-2026

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حلبة كيغالي

أعلنت الحكومة الرواندية والفورمولا 1 التوصل إلى اتفاقية مدتها 10 سنوات لإقامة جائزة أفريقيا الكبرى الجديدة في العاصمة كيغالي، على أن يُقام السباق للمرة الأولى في مطلع ثلاثينيات القرن الحالي.

ستتجه الفورمولا 1 إلى حلبة طرق طبيعية لم تُبنَ بعد، تقع على بُعد 40 كيلومترًا جنوب كيغالي، بجوار مطار بوغيسيرا الدولي الذي يجري تشييده بالقرب من العاصمة الرواندية. وقد تُقام النسخة الأولى من السباق، الذي يحمل رسميًا اسم "جائزة أفريقيا الكبرى للفورمولا 1، برعاية فيزيت رواندا"، في وقت مبكر من عام 2030، اعتمادًا على موعد اكتمال أعمال بناء الحلبة.

وبغض النظر عن موعد الانطلاق، توصف الاتفاقية بأنها شراكة تمتد لعشر سنوات، ستعيد الفورمولا 1 إلى القارة الأفريقية للمرة الأولى منذ جائزة جنوب أفريقيا الكبرى عام 1993.

وأُعلن عن الاتفاقية يوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي في كيغالي، حضره الرئيس الرواندي بول كاغامي، والرئيس التنفيذي ورئيس الفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي، ورئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سُليّم.

ومن المتوقع أن تستفيد حلبة بوغيسيرا، التي صممها السائق السابق أليكس فورتز وشركة التصميم التابعة له، إلى أقصى حد من التضاريس الجبلية في كيغالي، لتقديم مسار مليء بالتحديات. وتندرج الحلبة ضمن خطة استثمارية أوسع ينفذها مجلس التنمية الرواندي في قطاعات السياحة والبنية التحتية والتطوير التجاري.

وقال الرئيس كاغامي: "هذا اليوم ملك لأفريقيا. فمنذ أكثر من ثلاثة عقود، أقيمت بطولة رياضة السيارات الأبرز في العالم من دون هذه القارة، لكن ذلك سيتغير بموجب هذه الاتفاقية. تفخر رواندا باستضافة جائزة أفريقيا الكبرى للفورمولا 1، وبمشاركة هذه اللحظة مع أكثر من 100 مليون مشجع في مختلف أنحاء أفريقيا، كثيرون منهم من الشباب الذين يستحقون رؤية هذه الرياضة على أرضهم، وأن يروا أنفسهم جزءًا منها، بوصفهم مهندسين وفنيين ورواد أعمال، وربما سائقين في يوم من الأيام".

"تمثل هذه الشراكة الممتدة لعشر سنوات أيضًا استثمارًا في مستقبل رواندا. فالحلبة في بوغيسيرا، إلى جانب المطار الدولي الجديد، ستوفر فرص العمل والمهارات والسياحة والأعمال الجديدة لبلادنا ومنطقتنا لعقود مقبلة، لأن هدفنا لم يكن يومًا إقامة عطلة نهاية أسبوع واحدة للسباق، بل تحقيق منفعة دائمة لشعبنا".

وقال دومينيكالي: "يمثل اليوم لحظة تاريخية للفورمولا 1. فمع انضمام رواندا إلى روزنامة البطولة خلال العقد المقبل، ستتسابق رياضتنا في جميع القارات المأهولة بالسكان، ما سيجعل بطولة العالم أقرب من أي وقت مضى إلى المشجعين في مختلف أنحاء العالم. لطالما كانت أفريقيا جزءًا من مستقبل الفورمولا 1، ومنذ البداية كنا مصممين على العودة بالطريقة الصحيحة، وبالشريك المناسب، والتزام طويل الأمد، ورؤية واضحة لإحداث تأثير ملموس".

Photo by: FIA

"يتعلق الأمر بما هو أبعد بكثير من استضافة سباق جائزة كبرى. إذ يمكننا معًا تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة من خلال السياحة والاستثمار وتطوير المهارات ونمو الأعمال المحلية، بما يضمن استمرار الأثر الإيجابي لهذا الحدث لأجيال مقبلة. وبالنسبة إلى مشجعينا، تمثل هذه اللحظة مصدر حماس خاص. فالقارة الأفريقية موطن لأكثر من 100 مليون مشجع للفورمولا 1، ويواصل هذا العدد نموه بسرعة".

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي للسيارات بن سُليّم: "تمثل عودة بطولة العالم للفورمولا 1 التابعة للاتحاد الدولي للسيارات إلى أفريقيا لحظة تاريخية لرياضتنا وخطوة مهمة في مواصلة النمو العالمي لرياضة السيارات. وقد أظهرت رواندا التزامًا قويًا بتنظيم حدث عالمي المستوى، وسيعمل الاتحاد الدولي للسيارات عن كثب مع إدارة الفورمولا 1 وشركائنا خلال تطوير هذه الحلبة الجديدة، لضمان إنشائها وفق أعلى المعايير الدولية".

وتسارعت المحادثات بين الفورمولا 1 ورواندا بشأن استضافة سباق في عام 2024، إذ سعت الدولة الواقعة في وسط أفريقيا إلى استقطاب الفعاليات الرياضية الكبرى لتعزيز السياحة والأعمال. واستضافت كيغالي العام الماضي بطولة العالم للدراجات على الطرق التابعة للاتحاد الدولي للدراجات، كما استضافت في عام 2024 حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي للسيارات السنوي، حيث كان ماكس فيرستابن من بين أبطال العالم الذين سافروا إلى البلاد لتسلم كأس لقبه العالمي الرابع في الفورمولا 1.

وكان لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، من أبرز الداعمين منذ فترة طويلة لعودة الفورمولا 1 إلى القارة الأفريقية.

وقال في وقت سابق من هذا العام: "على مدى السنوات الست الماضية، كنت أعمل في الكواليس من أجل إقامة سباق جائزة كبرى. لذلك، عندما أجلس مع الأطراف المعنية وأسألهم: لماذا لسنا في أفريقيا؟ نحن موجودون في جميع القارات الأخرى، فلماذا لا نكون في أفريقيا؟ أعلم أنهم يبذلون جهودًا حقيقية لتحقيق ذلك".

"من بين الأماكن التي استمتعت بها أكثر من غيرها حتى الآن كينيا، وكانت رواندا مذهلة على نحو خاص؛ فهما مكانان شعرت بأنني قادر على العيش فيهما. وكذلك جنوب أفريقيا. أعتقد أن هذه الأماكن هي التي ستكون مناسبة لنا للذهاب إليها مستقبلًا".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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