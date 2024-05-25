الفورمولا 1 تناقش مقترح لصيغة صندوق تعويضي بقيمة 600 مليون دولار تدفعها الفرق الجديدة

بدأت المحداثات بين الفرق وحاملي الحقوق التجارية للفورمولا 1 حيال بنود اتفاقية كونكورد الجديدة والتي ستحدد كيفية إدارة السلسلة بدءًا من 2026.

وتتضمن الوثيقة كافة الجوانب التجارية الأساسية للفورمولا 1، بما فيها الجوائز المالية، وكما كشف لكم موقعنا الأسبوع الماضي، الاتجاه لوضع سقف للمكافأة الإضافية الي تتلقاها فيراري منفردة.

فيما كشفت مصادر بأن أحد التغييرات الأخرى التي يتم النظر فيها يتمثّل في كيفية تطبيق الصندوق التعويضي لدخول فرق جديدة، وذلك على خلفية سعي أندريتي غلوبال الدؤوب من أجل تأمين مكان لها على شبكة الانطلاق.

ويمثّل الصندوق التعويضي رسومًا مالية إضافية يجب أن يدفعها الفريق الجديد من أجل الانضمام إلى البطولة، والتي تساعد في تعويض أية خسارة قد تواجهها الفرق الحالية إثر الحاجة لمشاركة العوائد المالية مع فريق إضافي عوضًا عن تقسيمها بين الفرق العشرة الحالية.

وكان قد تم الاتفاق على صندوق تعويضي بقيمة 200 مليون دولار ضمن اتفاقية كونكورد السابقة، والتي سيتم توزيعها بين الفرق الحالية.

مايكل أندريتي الصورة من قبل: صور موتورسبورت

بيد أنه تم التوصل إلى هذا الرقم عندما لم تكن الفورمولا 1 ضمن ذلك الوضع المالي القوي، إذ أنه وبناء على القيمة التجارية الكبيرة الحالية للبطولة، فإن هذا المبلغ لا يعتبر كافيًا لتعويض الخسائر التي قد تواجهها الفرق.

ولهذا تتم دراسة تقديم صيغة جديدة ضمن الاتفاقية المقبلة، وهو ما تم اقتراحه ضمن مسودة المقترحات التي تم إرسالها إلى الفرق.

إذ عوضًا عن كونه مبلغًا ثابتًا، فقد تم اقتراح صيغة تعمل على تعويض الفرق الحالية على مدار فترة محددة، يُعتقد بأنها خمس سنوات.

ومن المعلوم بأن الرقم المبدئي الذي تم اقتراحه هو 600 مليون دولار لكل فريق يرغب بالانضمام إلى البطولة في 2026، ويرتفع إلى 700 مليون دولار بدءًا من 2028.

هذا علاوة على شرط آخر يتمثّل في أن الفريق الجديد لن يكون لديه حق الحصول على أية جوائز مالية للموسم الأول الذي يشارك فيه.

ويعد هذا الرقم كبيرًا بالنسبة لفريق طموح مثل أندريتي، وقد يدفع التحالف الأمريكي إلى إعادة التفكير حول ما إذا يجب عليه البدء من الصفر في البطولة أم أن عليه النظر في خطوة شراء أحد الفرق الحالية.