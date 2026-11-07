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فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

الفورمولا 1 تمدد بقاء جائزة البرازيل الكبرى على روزنامتها حتى 2035 باتفاق جديد مع ساو باولو

مسؤولو الفورمولا 1 ومدينة ساو باولو والجهات المروجة لسباق إنترلاغوس يتوصلون إلى اتفاق جديد يضمن استمرار استضافة البرازيل للجولة حتى عام 2035.

منشور: 07-11-2026

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غابريل بورتوليتو، أودي

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

ستبقى جائزة البرازيل الكبرى ضمن روزنامة الفورمولا 1 حتى عام 2035 على الأقل، بعدما توصلت الأطراف المعنية إلى اتفاق لتمديد العقد لمدة خمس سنوات.

ويحمل السباق رسميًا اسم جائزة ساو باولو الكبرى، في إشارة إلى المساهمة المالية التي يقدمها مجلس المدينة. وكانت البرازيل قد وقّعت آخر تمديد لعقدها عشية نسخة 2023، بموجب اتفاق لخمس سنوات ضمن استمرار إقامة السباق حتى عام 2030.

لكن في ظل رغبة إدارة الفورمولا 1 في ضمان استمرار إقامة سباقاتها في الأسواق الرئيسية على المدى الطويل، أصبحت البرازيل أحدث الجولات التي تحصل على هذا النوع من الاتفاقات، بالتزامن مع تعهدها بمواصلة تحديث البنية التحتية للحلبة، التي باتت قديمة. ويوفر الاتفاق طويل الأمد للسلطات الاستقرار اللازم لتوزيع تكاليف هذه الاستثمارات على مدى زمني أطول.

وكانت البطولة قد عادت إلى حلبة خوسيه كارلوس باسي في عام 1990، بعدما انتقلت من ريو دي جانيرو.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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