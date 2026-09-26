قال ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 إن البطولة تقترب من الوصول إلى مليار مشجع حول العالم، مدفوعة بجمهور أصغر سنًا، وزيادة في نسبة المشاهدة النسائية، وإتاحة مساحة أكبر للتعرف على شخصيات السائقين.

وخلال ظهوره في برنامج "ذا تونايت شو مع جيمي فالون"، تحدث دومينيكالي عن توسع الفورمولا 1 المستمر ونجاحها في تعزيز حضورها داخل الولايات المتحدة.

حيث قال: "نحن نقترب من مليار مشجع. ونأمل أن نعود إلى هنا، يا جيمي، للاحتفال بتحقيق هذا الهدف، هذا الرقم. لكنه رقم ضخم".

وأضاف: "الفورمولا 1، في جميع أنحاء العالم، رياضة عالمية. نحن نتجه إلى 24 مكانًا حول العالم. في الواقع، بعد هذه الفرصة الرائعة الليلة، سأتوجه إلى باكو في أذربيجان، ثم إلى ماليزيا، ثم سنغافورة".

وتابع: "ونحن نجذب جماهير شابة، والآن أيضًا الكثير من النساء اللاتي يتابعننا. وهذا أمر رائع. 40% من المشجعين الجدد من النساء. وهذا أمر رائع".

هذا وأرجع دومينيكالي جزءًا من هذا النمو إلى إظهار المزيد من شخصيات السائقين الـ22 من خلال مسلسل نتفليكس "قد للنجاة"، إلى جانب منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالسائقين، وهو ما ساعد بدوره على تعزيز حضورهم وشهرتهم الشخصية.

فقال: "بالطبع، هم سائقون محترفون، لكنهم يعرفون أنهم جزء من منظومة أكبر. لأنك تراهم عادة وهم يرتدون القفازات والخوذة والبدلة، فلا تتعرف عليهم. أما الآن فقد فتحنا المجال أمامهم ليصبحوا معروفين".

وأشار دومينيكالي أيضًا إلى النجاح المستمر للجوائز الكبرى الثلاث في الولايات المتحدة، في ميامي وأوستن ولاس فيغاس، موضحًا أن التحديات اللوجستية لحلبة شوارع لاس فيغاس قد أثمرت عن جماهير كاملة العدد. كما أشار إلى نجاح فيلم "فورمولا 1"، الذي لعب بطولته براد بيت ودامسون إدريس، وحقق أكثر من 634 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، وصُوّر خلال عطلات نهاية أسبوع حقيقية لسباقات الفورمولا 1.