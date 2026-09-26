تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

برياتوري يهاجم خطأ كولابينتو في باكو: "مناورة سيئة جدًا"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
برياتوري يهاجم خطأ كولابينتو في باكو: "مناورة سيئة جدًا"

الفورمولا 1 تقترب من "مليار مشجع عالمي" ودومينيكالي يحتفي بنمو قاعدة الجماهير النسائية

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
الفورمولا 1 تقترب من "مليار مشجع عالمي" ودومينيكالي يحتفي بنمو قاعدة الجماهير النسائية

أنتونيللي الحذر كان يقود "مثل جدته" في سباق باكو للفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
أنتونيللي الحذر كان يقود "مثل جدته" في سباق باكو للفورمولا 1

"خطأ كبير" - كولابينتو المنهار يعتذر من غاسلي ونوريس عن حادثة باكو

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
"خطأ كبير" - كولابينتو المنهار يعتذر من غاسلي ونوريس عن حادثة باكو

نوريس: يجب على "فيا" إيقاف كولابينتو عن المشاركة في سباق بسبب حادثة باكو

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
نوريس: يجب على "فيا" إيقاف كولابينتو عن المشاركة في سباق بسبب حادثة باكو

راسل يحرز فوزًا معنويًا غاليًا في باكو وسط تأدية لافتة من فريق ريد بُل

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
راسل يحرز فوزًا معنويًا غاليًا في باكو وسط تأدية لافتة من فريق ريد بُل

دبليو إي سي: فاندورن يغادر فريق بيجو ضمن فئة السيارات الخارقة بعد سباق فوجي

دبليو إي سي
دبليو إي سي
فوجي
دبليو إي سي: فاندورن يغادر فريق بيجو ضمن فئة السيارات الخارقة بعد سباق فوجي

مكلارين "تفتح الباب على مصراعيه" أمام ماكس فيرستابن .. وزاك براون: "أكره التسابق ضده"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
مكلارين "تفتح الباب على مصراعيه" أمام ماكس فيرستابن .. وزاك براون: "أكره التسابق ضده"
فورمولا 1 جائزة أذربيجان الكبرى

الفورمولا 1 تقترب من "مليار مشجع عالمي" ودومينيكالي يحتفي بنمو قاعدة الجماهير النسائية

قال الرئيس التنفيذي للفورمولا 1، ستيفانو دومينيكالي، إن البطولة تقترب من الوصول إلى مليار مشجع حول العالم.

منشور:
ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد

ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد

الصورة من قبل: سام باجنال

قال ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 إن البطولة تقترب من الوصول إلى مليار مشجع حول العالم، مدفوعة بجمهور أصغر سنًا، وزيادة في نسبة المشاهدة النسائية، وإتاحة مساحة أكبر للتعرف على شخصيات السائقين.

وخلال ظهوره في برنامج "ذا تونايت شو مع جيمي فالون"، تحدث دومينيكالي عن توسع الفورمولا 1 المستمر ونجاحها في تعزيز حضورها داخل الولايات المتحدة.

حيث قال: "نحن نقترب من مليار مشجع. ونأمل أن نعود إلى هنا، يا جيمي، للاحتفال بتحقيق هذا الهدف، هذا الرقم. لكنه رقم ضخم".

وأضاف: "الفورمولا 1، في جميع أنحاء العالم، رياضة عالمية. نحن نتجه إلى 24 مكانًا حول العالم. في الواقع، بعد هذه الفرصة الرائعة الليلة، سأتوجه إلى باكو في أذربيجان، ثم إلى ماليزيا، ثم سنغافورة".

وتابع: "ونحن نجذب جماهير شابة، والآن أيضًا الكثير من النساء اللاتي يتابعننا. وهذا أمر رائع. 40% من المشجعين الجدد من النساء. وهذا أمر رائع".

 

هذا وأرجع دومينيكالي جزءًا من هذا النمو إلى إظهار المزيد من شخصيات السائقين الـ22 من خلال مسلسل نتفليكس "قد للنجاة"، إلى جانب منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالسائقين، وهو ما ساعد بدوره على تعزيز حضورهم وشهرتهم الشخصية.

فقال: "بالطبع، هم سائقون محترفون، لكنهم يعرفون أنهم جزء من منظومة أكبر. لأنك تراهم عادة وهم يرتدون القفازات والخوذة والبدلة، فلا تتعرف عليهم. أما الآن فقد فتحنا المجال أمامهم ليصبحوا معروفين".

وأشار دومينيكالي أيضًا إلى النجاح المستمر للجوائز الكبرى الثلاث في الولايات المتحدة، في ميامي وأوستن ولاس فيغاس، موضحًا أن التحديات اللوجستية لحلبة شوارع لاس فيغاس قد أثمرت عن جماهير كاملة العدد. كما أشار إلى نجاح فيلم "فورمولا 1"، الذي لعب بطولته براد بيت ودامسون إدريس، وحقق أكثر من 634 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، وصُوّر خلال عطلات نهاية أسبوع حقيقية لسباقات الفورمولا 1.

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق أنتونيللي الحذر كان يقود "مثل جدته" في سباق باكو للفورمولا 1

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

برياتوري يهاجم خطأ كولابينتو في باكو: "مناورة سيئة جدًا"

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
برياتوري يهاجم خطأ كولابينتو في باكو: "مناورة سيئة جدًا"

الفورمولا 1 تقترب من "مليار مشجع عالمي" ودومينيكالي يحتفي بنمو قاعدة الجماهير النسائية

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
الفورمولا 1 تقترب من "مليار مشجع عالمي" ودومينيكالي يحتفي بنمو قاعدة الجماهير النسائية

أنتونيللي الحذر كان يقود "مثل جدته" في سباق باكو للفورمولا 1

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
أنتونيللي الحذر كان يقود "مثل جدته" في سباق باكو للفورمولا 1

"خطأ كبير" - كولابينتو المنهار يعتذر من غاسلي ونوريس عن حادثة باكو

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
"خطأ كبير" - كولابينتو المنهار يعتذر من غاسلي ونوريس عن حادثة باكو

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

جدل كبير: أي حلبة يجب أن تستضيف ختام موسم 2026 في الفورمولا 1 إذا تم تغيير الروزنامة؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
من قبل كتاب أوتوسبورت
جدل كبير: أي حلبة يجب أن تستضيف ختام موسم 2026 في الفورمولا 1 إذا تم تغيير الروزنامة؟

بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
من قبل ستيوارت كودلينغ
بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟

ألونسو محق في دقّ ناقوس الخطر حول الفورمولا 1.. لكن يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
ألونسو محق في دقّ ناقوس الخطر حول الفورمولا 1.. لكن يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه

ما وراء محادثات رئيس "فيا" وألونسو بشأن نظام ADUO؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
من قبل فيليب كليرين
ما وراء محادثات رئيس "فيا" وألونسو بشأن نظام ADUO؟
شاهد المزيد