الفورمولا 1 تعيد تفعيل وضع التعزيز في الأجواء الماطرة بعد مصادقة فيا على تعديلات جديدة

قررت الفورمولا 1 إعادة تفعيل وضع التعزيز "Boost Mode" بشكل جزئي لما تبقى من موسم 2026 لأسباب تتعلق بالسلامة.

وكانت فيا قد حظرت في وقت سابق من هذا العام استخدام وضع التعزيز في الظروف الماطرة، بعدما أبدى السائقون مخاوفهم من أن الزيادة الكبيرة والمفاجئة في عزم الدوران قد تشكل خطراً، في ظل صعوبة قيادة سيارات 2026 أصلاً تحت المطر.

لكن الاتّحاد أدخل تعديلاً جديداً يعيد تفعيل الوضع بصورة جزئية، بحيث تُستخدم فقط للحفاظ على مستوى القوة عند انخفاض سرعة السيارة على الخطوط المستقيمة، من دون زيادة فعلية في القدرة، وهو ما يهدف إلى تقليل فروق السرعة بين السيارات في ظروف الرؤية المحدودة.

وجاء في تقرير المجلس العالمي لرياضة المحركات: "في ظروف التماسك المنخفض عندما تكون الحلبة مبللة والرؤية ضعيفة، تمت إعادة وضع التعزيز، لكنها ستقتصر على منع انخفاض القوة من دون زيادة القدرة، في حين سيتم تعطيل وظيفة التجاوز. وقد أُدخلت هذه التغييرات لأسباب تتعلق بالسلامة".

ومن الآن فصاعداً، سيتم التعامل مع إعلان مخاطر الحرارة بشكل منفصل بين السباق القصير والسباق الرئيسي، ما يعني إمكانية تطبيقه على أحدهما دون الآخر إذا اقتضت الحاجة.

وأوضح التقرير: "يمكن الآن تقسيم إعلان مخاطر الحرارة بين السباق القصير والسباق الرئيسي. وسيستمر إعلان مخاطر الحرارة قبل 24 ساعة من انطلاق المنافسات، سواء بالنسبة إلى السباق القصير أو السباق الرئيسي أو كليهما".

ويُلزم إعلان مخاطر الحرارة السائقين إما بارتداء سترات التبريد الإلزامية أو بحمل أوزان إضافية.

كما صادق المجلس، الذي اجتمع في ماكاو، رسمياً على التعديلات التقنية والرياضية الأخرى الخاصة بموسم 2027 وما بعده، والتي جرى الاتفاق عليها بين الأطراف المعنية في الأسابيع الأخيرة.

وبداية من موسم 2027، ستنتقل الفورمولا 1 إلى توزيع للطاقة بنسبة 58% لمحرك الاحتراق الداخلي مقابل 42% للطاقة الكهربائية، بهدف تحسين جودة السباقات استجابة لشكاوى السائقين، على أن ترتفع النسبة إلى 60% مقابل 40% اعتباراً من 2028.

ومن أجل تطبيق هذه التغييرات من دون الحاجة إلى تعديلات جذرية على المكونات أو تصميم السيارات، ستقوم الفورمولا 1 بتحديد عدد لفات الاستطلاع في بعض الحلبات مثل مونزا، كما ستخفض مسافة السباق بمقدار لفة أو لفتين إذا دعت الحاجة.

كما تقرر زيادة اختبارات ما قبل الموسم لعام 2027 من ثلاثة أيام إلى أربعة أيام، "نظراً للتعقيد الكبير للجيل الحالي من السيارات".

وقال محمد بن سليّم رئيس الاتّحاد الدولي للسيارات: "تواصل فيا الإشراف على تطور لوائح 2026 والعمل عن قرب مع جميع الأطراف الرئيسية في مجتمع رياضة المحركات".

وأضاف: "وكما هو الحال مع أي تغيير كبير في اللوائح، فإن العملية لا تنتهي عندما تنطلق السيارات إلى الحلبة للمرة الأولى. فالحوار المستمر والتعاون يظلان ضروريين لضمان أن تلبي اللوائح احتياجات الرياضة وسائقيها وجماهيرها".

وأكمل: "معاً، نستكشف الاتجاه المستقبلي للبطولة، ونبحث كيفية تحقيق التوازن بين الابتكار والاستدامة والأداء وجاذبية الرياضة للجماهير خلال السنوات المقبلة".