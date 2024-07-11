الفورمولا 1 تُعلن عن روزنامة السباقات القصيرة في 2025

ستستضيف البرازيل السباق القصير الخامس منذ اعتماد الصيغة الجديدة في البطولة، في الوقت الذي تمّ فيه التخلي عن النمسا من القائمة.

أعلنت الفورمولا 1 عن الجولات الستّ التي ستُعتمد بصيغة السباقات القصيرة في 2025، حيث أُعيدت سبا-فرانكورشان إلى القائمة في الوقت الذي غادرتها النمسا للمرّة الأولى منذ 2021.

بقيت خمسة من الجولات الستّ من روزنامة 2024 على حالها، وهي الصين، وميامي، وكذلك أوستن والبرازيل وقطر.

وكانت بلجيكا قد استضافت سباقًا قصيرًا في 2023، بالرغم من غياب تلك الصيغة في نسخة هذا العام رفقة أذربيجان نتيجة عودة جائزة الصين الكبرى وميامي.

كما كشفت الفورمولا 1 عن ارتفاع أرقام المشاهدة التلفزيّة للجولات ذات صيغة السباقات القصيرة بالمقارنة مع عطل نهاية الأسبوع "الطبيعيّة" التي تشهد ثلاث حصص تجارب، وهو ما يزيد من أهميّة قرارها بمواصلة اعتماد هذه الصيغة.

ومن المتوقّع أن يتواصل استخدام الترتيب الحالي في 2024، حيث يُقام السباق القصير يوم السبت قبل التجارب التأهيليّة للسباق الرئيسي.

وكان ذلك قد تغيّر لهذا الموسم للسماح بفتح قوانين خطّ الحظائر المغلق بين السباق القصير والتجارب التأهيليّة الرئيسيّة، لضمان قدرة الفرق على معالجة الأخطاء في الإعدادات نتيجة خسارتها لوقت التجارب.

وضمنت هذه التغييرات أنّ السباقات القصيرة أصبحت بمثابة أحداثٍ منفصلة، عوضًا عن تأثيرها بشكلٍ مباشر على طول الجائزة الكبرى، ولم تعد تُعاقب السائقين لقاء أيّة تغييرات في الإعدادات بين السباق القصير والجائزة الكبرى الرئيسيّة.

ونتيجة لتغييرات الرزنامة في 2025 بالمقارنة مع 2024، فإنّ سباقَي الصين وميامي القصيرين لن يُقاما في عطلتَي نهاية أسبوع متلاحقتين، بينما تبقى الجولات الثلاث القصيرة على إثر العطلة الصيفيّة متباعدة هي الأخرى.

روزنامة السباقات القصيرة:

جائزة الصين الكبرى – حلبة شنغهاي الدولية – 22 مارس

جائزة ميامي الكبرى – حلبة ميامي الدولية – 3 ماي

جائزة بلجيكا الكبرى – حلبة سبا-فرانكورشان – 26 يوليو

جائزة الولايات المتّحدة الكبرى – حلبة الأمريكيّتين – 18 أكتوبر

جائزة ساو باولو الكبرى – حلبة إنترلاغوس – 8 نوفمبر

جائزة قطر الكبرى – حلبة لوسيل الدوليّة – 29 نوفمبر