جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة بريطانيا الكبرى

الفورمولا 1 تُعلن عن روزنامة السباقات القصيرة في 2025

أعلنت بطولة العالم للفورمولا 1 عن روزنامة السباقات القصيرة لموسم 2025، حيث ستحلّ بلجيكا مكان النمسا في القائمة.

تم التحديث:
ماكس فيرستابن، ريد بُل

ماكس فيرستابن، ريد بُل

الصورة من قبل: إريك جونيوس

ستستضيف البرازيل السباق القصير الخامس منذ اعتماد الصيغة الجديدة في البطولة، في الوقت الذي تمّ فيه التخلي عن النمسا من القائمة.

أعلنت الفورمولا 1 عن الجولات الستّ التي ستُعتمد بصيغة السباقات القصيرة في 2025، حيث أُعيدت سبا-فرانكورشان إلى القائمة في الوقت الذي غادرتها النمسا للمرّة الأولى منذ 2021.

بقيت خمسة من الجولات الستّ من روزنامة 2024 على حالها، وهي الصين، وميامي، وكذلك أوستن والبرازيل وقطر.

وكانت بلجيكا قد استضافت سباقًا قصيرًا في 2023، بالرغم من غياب تلك الصيغة في نسخة هذا العام رفقة أذربيجان نتيجة عودة جائزة الصين الكبرى وميامي.

كما كشفت الفورمولا 1 عن ارتفاع أرقام المشاهدة التلفزيّة للجولات ذات صيغة السباقات القصيرة بالمقارنة مع عطل نهاية الأسبوع "الطبيعيّة" التي تشهد ثلاث حصص تجارب، وهو ما يزيد من أهميّة قرارها بمواصلة اعتماد هذه الصيغة.

ومن المتوقّع أن يتواصل استخدام الترتيب الحالي في 2024، حيث يُقام السباق القصير يوم السبت قبل التجارب التأهيليّة للسباق الرئيسي.

وكان ذلك قد تغيّر لهذا الموسم للسماح بفتح قوانين خطّ الحظائر المغلق بين السباق القصير والتجارب التأهيليّة الرئيسيّة، لضمان قدرة الفرق على معالجة الأخطاء في الإعدادات نتيجة خسارتها لوقت التجارب.

وضمنت هذه التغييرات أنّ السباقات القصيرة أصبحت بمثابة أحداثٍ منفصلة، عوضًا عن تأثيرها بشكلٍ مباشر على طول الجائزة الكبرى، ولم تعد تُعاقب السائقين لقاء أيّة تغييرات في الإعدادات بين السباق القصير والجائزة الكبرى الرئيسيّة.

ونتيجة لتغييرات الرزنامة في 2025 بالمقارنة مع 2024، فإنّ سباقَي الصين وميامي القصيرين لن يُقاما في عطلتَي نهاية أسبوع متلاحقتين، بينما تبقى الجولات الثلاث القصيرة على إثر العطلة الصيفيّة متباعدة هي الأخرى.

 

روزنامة السباقات القصيرة:

جائزة الصين الكبرى – حلبة شنغهاي الدولية – 22 مارس

جائزة ميامي الكبرى – حلبة ميامي الدولية – 3 ماي

جائزة بلجيكا الكبرى – حلبة سبا-فرانكورشان – 26 يوليو

جائزة الولايات المتّحدة الكبرى – حلبة الأمريكيّتين – 18 أكتوبر

جائزة ساو باولو الكبرى – حلبة إنترلاغوس – 8 نوفمبر

جائزة قطر الكبرى – حلبة لوسيل الدوليّة – 29 نوفمبر

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق لماذا يثق المدير التقنيّ الجديد لألبين بقدرتها على التعافي

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

هورنر "يرفع القبعة" تحية لفوز هاميلتون في سيلفرستون

هورنر "يرفع القبعة" تحية لفوز هاميلتون في سيلفرستون

F1 فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
هورنر "يرفع القبعة" تحية لفوز هاميلتون في سيلفرستون
تحليل: أين اختفت أفضلية ريد بُل؟

تحليل: أين اختفت أفضلية ريد بُل؟

F1 فورمولا 1
تحليل: أين اختفت أفضلية ريد بُل؟
هاميلتون يرسل تحذيراً إلى منافسي مرسيدس

هاميلتون يرسل تحذيراً إلى منافسي مرسيدس

F1 فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
هاميلتون يرسل تحذيراً إلى منافسي مرسيدس
هل منح مارتن دوكاتي سببًا آخر لتركيز كامل جهودها على بانيايا

هل منح مارتن دوكاتي سببًا آخر لتركيز كامل جهودها على بانيايا

MGP موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
هل منح مارتن دوكاتي سببًا آخر لتركيز كامل جهودها على بانيايا

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط