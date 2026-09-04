الفورمولا 1 تعلن عن خطط لإطلاق ضخم لموسم 2027 في ميلانو

سيكون أبرز أحداث البرنامج عرض "إف1 ذا شو"، المقرر إقامته مساء 18 فبراير، والذي سيكون مشابهًا لفعالية "إف1 75" التي أقيمت في لندن عام 2025. واستقطبت نسخة لندن جمهورًا مباشرًا بلغ 7.5 ملايين مشاهد.

وسيشارك في "إف1 ذا شو" كامل جدول الانطلاق، الذي يضم 11 فريقًا و22 سائقًا، إلى جانب عروض ترفيهية وموسيقية.

ولم يتم بعد تأكيد الأنشطة والفعاليات التي ستقام خلال بقية الأيام الثلاثة، لكنها ستكون جزءًا من "مهرجان المشجعين في ميلانو".

وقال الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي: "نفكر دائمًا بصورة كبيرة ونسعى باستمرار إلى تخطي الحدود، وستكون إف1 لايف ميلانو تجربة مذهلة صُممت مع وضع مشجعينا في صميمها. نريدهم أن يشعروا بأنهم لا يكتفون بمشاهدة الرياضة، بل يعيشونها وينغمسون فيها بشكل كامل".

وأضاف: "يمثل هذا جزءًا مهمًا من طموحنا المستمر لجعل الفورمولا 1 أقرب إلى المشجعين أكثر من أي وقت مضى، ومنحهم فرصة رؤية أبطالهم عن قرب واختبار الطاقة والابتكار والعاطفة التي تجعل الفورمولا 1 فريدة من نوعها".

وأكمل: "مع استمرار الفورمولا 1 في الوصول إلى جماهير جديدة حول العالم، ستبقى السباقات دائمًا روح رياضتنا، لكننا نريد أيضًا ابتكار تجارب لا تُنسى تنقل إثارة الفورمولا 1 إلى مستوى أكبر، ومواصلة استكشاف ما هو ممكن".

ثمّ تابع: "وبناءً على النجاح الاستثنائي لفعالية إف1 75 في لندن، ستحول إف1 لايف ميلانو المدينة إلى مهرجان للفورمولا 1 لمدة ثلاثة أيام لا تُنسى، وستجمع أشخاصًا من جميع أنحاء العالم للاحتفال بكل ما يحبونه في رياضتنا".

وواصل شرحه بالقول: "أعلم أن مواطني بلدي الإيطاليين سيقدمون ترحيبًا رائعًا للمشجعين القادمين إلى إف1 لايف ميلانو، ولا أستطيع الانتظار لرؤية المدينة تنبض بالحياة بطاقة الفورمولا 1، وصناعة ذكريات ستبقى مدى الحياة".

ومن المتوقع الكشف عن المزيد من التفاصيل حول الفعالية خلال الأشهر المقبلة، بينما ستطرح التذاكر للبيع في وقت لاحق من هذا العام.