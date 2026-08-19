أطلقت الفورمولا 1 حملتها التسويقية العالمية الجديدة "الأضواء الخمسة"، استعدادًا للعودة إلى المنافسات بعد العطلة الصيفية من بوابة جائزة هولندا الكبرى. وتولى الممثل المرشح لجائزة الأوسكار كولين فاريل رواية الحملة.

ويستعرض المقطع، الذي تبلغ مدته 90 ثانية والذي أُطلق في 16 أغسطس، جميع السائقين الـ 22. وعلى أنغام أغنية "ريين" لفرقة أنكل بمشاركة إيان براون، يصور الفيديو العد التنازلي الذي يسبق السباق، وصولًا إلى إضاءة الأضواء الحمراء الخمسة تباعًا.

وستستمر حملة "الأضواء الخمسة" على المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي حتى 13 سبتمبر. كما ستظهر في ستة مواقع إعلانية رئيسية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وفي لندن، ستظهر الحملة على الشاشات في ميدان بيكاديللي ومنطقة أوترنيت. أما في الولايات المتحدة، فستظهر في ميدان تايمز بمدينة نيويورك، وقصر سيزرز وشارع صن ست في لاس فيغاس، ومجمع موكسي في لوس أنجلوس.

حيث قالت إميلي بريزر المديرة التجارية للفورمولا 1 عن الحملة: "تعكس الأضواء الخمسة واحدة من أقوى لحظات الفورمولا 1، وهي حالة الترقب والإثارة والضغط التي تجتمع جميعها قبل انطلاق السباق مباشرة".

وأضافت: "مع عودتنا إلى النصف الثاني من موسم استثنائي بالفعل، أردنا ابتكار حملة تعكس المشاعر المحيطة برياضتنا، والرابطة التي تجمع مشجعينا بالفرق والسائقين في كل عطلة نهاية أسبوع للسباقات".

وأُطلقت الحملة قبل عودة الفورمولا 1 من خلال جائزة هولندا الكبرى. ويتصدر حاليًا سائق مرسيدس أندريا كيمي أنتونيللي بطولة العالم للسائقين برصيد 219 نقطة، فيما يحتل بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون المركز الثاني برصيد 169 نقطة، ويأتي جورج راسل ثالثًا برصيد 160 نقطة.

وفي بطولة العالم للصانعين، تواصل مرسيدس تصدرها برصيد 379 نقطة، بينما تحتل فيراري المركز الثاني برصيد 307 نقاط، وتأتي مكلارين في المركز الثالث برصيد 220 نقطة.