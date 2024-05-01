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الفورمولا 1 تُضيّق قوانين أخطاء الانطلاقة

نشرت "فيا" قوانين معدّلة لأخطاء التبكير في الانطلاقة في الفورمولا 1 لتفادي الحيرة المتعلّقة بتحرّك السيارة وعدم تسجيلها من قبل أنظمة الاستشعار الداخليّة.

تم التحديث:
الانطلاقة في ملبورن

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

مثلما كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" خلال جائزة الصين الكبرى، فإنّ الفرق تباحثت الأسبوع الماضي في تعديلٍ لتوضيح جانب من القوانين تسبّب في عدم ارتياحٍ في أوساط القائمين على البطولة والمشجّعين.

إذ كان يتمّ الحكم على التبكير في الانطلاقة بناءً على تسجيل أنظمة الاستشعار المثبتة على السيارات لأيّ حركة قبل منح شارة الانطلاقة.

لكن كانت هناك العديد من الحالات التي بدت فيها السيارات قد تحرّك قبل الانطلاقة، لكن لم تتمّ معاقبتها لأنّ أنظمة الاستشعار لم تعتبر تلك حركة كافية.

ويعود المثال الأبرز على ذلك إلى انطلاقة لاندو نوريس في سباق جائزة المملكة العربيّة السعوديّة هذا العام، حيث تحرّك البريطاني قليلًا قبل انطفاء الأضواء. وبالرغم من التحقيق في حركته، فقد تقرّر أنّه طالما أنّ أنظمة الاستشعار لم تُسجّل أيّ خطأ، فلا توجد أسسٌ لمعاقبته.

وعلى إثر مباحثات بين المدراء الرياضيين ومدراء الفرق في اجتماع لجنة الفورمولا 1 الأسبوع الماضي، فقد تمّ الاتّفاق على تضييق القوانين الآن وبشكلٍ فوري.

وتمّ التخلي عن كلّ العبارات التي تُشير إلى تحديد الانطلاقة المبكّرة عبر أنظمة الاستشعار فقط.

عوضًا عن ذلك بات نصّ الفقرة أ من المادة 48.1 من القوانين الرياضيّة يفيد بأنّ الخرق سيحدث في حال تمّ اعتبار السائق: "قد تحرّك بعد اشتعال ضوء الثواني الأربع وقبل منح شارة الانطلاقة عبر انطفاء الأضواء الخمسة".

وفي حين أنّ حركة نوريس في المملكة العربيّة السعوديّة تُعدّ المثال الأحدث، فإنّ العديد من السائقين سبق لهم ارتكاب ذات الفعل على مرّ الأعوام.

ونذكر تبرئة فالتيري بوتاس من التبكير في الانطلاقة في سباق جائزة المجر الكبرى 2020، بينما أفلت سيباستيان فيتيل سائق فيراري من فعلٍ مماثل في 2019. ضمن جائزة اليابان الكبرى.

إعادة إطارات "انترميديت"

كما تضمّنت القوانين الرياضيّة المعدّلة المنشورة من قبل "فيا" بندًا يهدف إلى حثّ الفرق على استخدام إطارات "انترميديت" في حصص التجارب الحرّة الممطرة.

وكان عيبٌ في قوانين إطارات الأمطار ضمن مجريات جائزة اليابان الكبرى الشهر الماضي قد أدّى إلى تغيّب معظم الفرق عن حصّة التجارب الأولى الممطرة نتيجة رغبتها في عدم استهلاك إطاراتها والاحتفاظ بها لبقيّة عطلة نهاية الأسبوع.

نتيجة لذلك قامت الفورمولا واحد بالتخلي عن القانون الذي يمنح الفرق مجموعة إطارات "انترميديت" إضافيّة تجب إعادتها إلى "فيا" في حال تأثير الطقس الماطر على حصص التجارب.

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