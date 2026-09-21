الفورمولا 1 تُصادق على قرار تقليص مسافة السباقات في 2027

خلال اجتماع لجنة الفورمولا 1 الذي عُقد يوم الاثنين في لندن، تمت الموافقة على خفض المسافة القياسية لسباقات الجائزة الكبرى من 305 كيلومترات إلى 290 كيلومترًا، بانتظار موافقة المجلس العالمي لرياضة السيارات التابع للاتحاد الدولي للسيارات، وذلك من أجل خفض التكلفة المرتبطة بالتغييرات على هيكل السيارات اللازمة للتوافق مع المخرجات المعاد تعديلها لكل من مكونات منظومة نقل الطاقة.

وبالنسبة إلى موسم 2027، كان قد تم اتخاذ قرار سابق برفع قدرة محرك الاحتراق الداخلي وخفض الطاقة التي توفرها المكونات الكهربائية لإعادة تحقيق التوازن في القوانين، من خلال تقليل مستوى السوبر كليبنغ واستعادة الطاقة أثناء السباقات.

وبذلك سترتفع قدرة محرك الاحتراق الداخلي إلى 420 كيلوواط، بينما ستنخفض القدرة القصوى لوحدة "ام.جي.يو-كاي" إلى 300 كيلوواط، باستثناء نمط التجاوز الذي سيظل عند 350 كيلوواط. ولتحقيق ذلك، تمت زيادة تدفق الوقود إلى المحرك بنسبة خمسة بالمئة من أجل توفير الزيادة المتوقعة في الطاقة.

وبدلًا من زيادة سعة خزانات الوقود لاستيعاب معدل تدفق الوقود المرتفع، اختار الاتحاد الدولي للسيارات والفورمولا 1 تقليص مسافة السباقات في الموسم المقبل للحد من خطر نفاد الوقود لدى السائقين في نهاية السباق. وفي معظم الحلبات، سيؤدي ذلك إلى تقليص عدد اللفات الحالية بنحو ثلاث لفات.

وليس واضحًا ما إذا كانت السباقات ستبقى بهذا الشكل المختصر في موسم 2028، عندما ستتم إعادة مراجعة قوانين منظومة نقل الطاقة مجددًا. ففي 2028، سترتفع قدرة محرك الاحتراق الداخلي مرة أخرى إلى 450 كيلوواط، مع زيادة إجمالية بنسبة 13 بالمئة في تدفق الوقود من أجل الوصول إلى توزيع بنسبة 60 إلى 40 بين الطاقة الناتجة عن الاحتراق والطاقة الكهربائية، وهو ما سيستلزم خزان وقود أكبر.

كما طرحت لجنة الفورمولا 1 تغييرات أخرى للموافقة عليها من جانب المجلس العالمي لرياضة السيارات، من بينها إعادة صياغة المؤقت الخاص بإيقاف سباقات الجائزة الكبرى. وسيبقى الحد الزمني البالغ ساعتين قائمًا، لكن السباقات التي تتعرض لإيقافات بسبب الأعلام الحمراء تعمل حاليًا ضمن نافذة زمنية قصوى تبلغ ثلاث ساعات.

وبدلًا من ذلك، سيتم إلغاء نافذة الساعات الثلاث، مع اعتماد وقت توقف نهائي صارم لأي سباق يتأخر أو يتأثر بالأمطار، من أجل مراعاة ضوء النهار. وذكر بيان الاتحاد الدولي للسيارات أن "هذه التغييرات قُدمت لضمان حصول الجماهير على أفضل فرصة ممكنة للاستمتاع بسباق كامل في حال حدوث اضطرابات."

وكشف البيان أيضًا أن مديري سباقات الفورمولا 1 سيحصلون على صلاحيات أكبر لتمديد حصص التجارب الحرة في حال حدوث فترات طويلة من الأعلام الحمراء، إذ خسرت حصة التجارب الحرة الثالثة في جائزة إسبانيا الكبرى نحو 30 دقيقة من وقتها بعد حوادث تعرض لها لويس هاميلتون وأولي بيرمان.

واصطدم هاميلتون بالحاجز عند المنعطف 22، ما استلزم نحو 25 دقيقة لإصلاح الحواجز، بينما أدى حادث بيرمان في الدقائق الأخيرة من الحصة إلى تقليص وقتها بخمس دقائق إضافية.

وعلاوة على ذلك، تم إلغاء اعتماد نواقل الحركة لموسم 2027، ما يعني أن المصنّعين سيواصلون تطوير نواقل الحركة الخاصة بهم في الموسم المقبل. كما تطرق المستند إلى تغييرات تقنية طفيفة إضافية في اللوائح للموسم المقبل، إلى جانب لوائح رياضية ومالية غير معلنة لهذا العام.