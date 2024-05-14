الفورمولا 1 تستهدف خفض وزن الطوق بدءًا من 2026

بينما تتجه الفورمولا 1 لدخول حقبة قوانين جديدة بالكامل مع محركات هجينة معدلة، فقد وضع الكيان الحاكم لرياضة المحركات خططًا طموحة لتغييراتٍ على تصميم السيارة كذلك.

إذ وبخلاف التحوّل تجاه أجزاء انسيابية نشطة، فإن فيا ترغب بعكس النمط السائد بازدياد وزن سيارات الفورمولا 1 على مدار السنوات الأخيرة، في ظل الاتفاق على أن الوزن الأدنى الحالي البالغ 798 كلغ ما يزال كبيرًا للغاية.

لتعمد فيا الآن ضمن سعيها لتقليل الوزن في جوانب مختلفة إلى تقليل وزن الهايلو القياسي بما يصل إلى 1 كلغ - من الوزن الحالي البالغ 7 كلغ.

وقد تم فتح مناقصة لهايلو جديد من سبائك التيتانيوم، مع وزن يتجاوز 6 كلغ، حيث سيُطلب من المزود أن ينتج ويسلّم الهايلو الجديد - والذي يجب أن يجتاز اختبارات صلابة صارمة - إلى الفرق بدءًا من 2026 وحتى 2030.

وكان نيكولاس تومبازيس مسؤول منافسات المقعد الأحادي لدى فيا قد صرح العام الماضي بأن الطموحات المبدئية لتقليل وزن سيارة الفورمولا 1 كانت عالية جدًا.

طوق سيارة ألبين أيه523 الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وكان الوصول إلى ذلك الهدف سيتطلب عدة تغييرات، على الرُغم من أن أحدها المتمثل في العودة إلى إطارات بقياس 16 إنشًا قد تم التخلي عنه منذ ذلك الحين.

من المتوقع كذلك أن تساهم خطط تقليل الارتكازية في تقليل وزن السيارة، حيث أنه ومع ضغط أقل على مكونات السيارة لن تكون هنالك الكثير من الحاجة لجعلها قوية أكثر من اللازم.