الفورمولا 1 تستهدف إضافة سباقات جديدة في آسيا وليس أمريكا، وسط شائعات شيكاغو
لا تخطط الفورمولا 1 لإضافة سباق رابع في الولايات المتحدة، لكنها متحمسة لتوسيع حضورها في آسيا، وهو ما قد يؤثر على الحلبات الأوروبية الحالية على الروزنامة.
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
منذ استحواذ ليبرتي ميديا الأمريكية على الفورمولا 1 في 2017، تم وضع توسيع قاعدة البطولة في الولايات المتحدة ضمن أهم الأولويات، حيث تمت إضافة سباقين في ميامي ولاس فيغاس إلى السباق القائم في أوستن.
وفي أعقاب ذلك الانتشار الواسع للفورمولا 1، فقد عمد عدة رعاة أمريكيين إلى الدخول في شراكات ضمن البطولة، كان آخرها التي جمعت بين اتش بي وفيراري.
ومع النجاح الكبير الذي شهده سباق لاس فيغاس العام الماضي، فقد أشعل ذلك الشائعات بأن الفورمولا 1 ربما تفكر في إضافة سباق رابع في الولايات المتحدة.
لكن موقعنا "موتورسبورت.كوم" علم بأنه وبينما تسعى الفورمولا 1 لتعزيز انتشارها في الولايات المتحدة، إلا أنها سعيدة بالعدد الحالي للسباقات في الأمريكيتين، والتي تتضمن كذلك سباقات ناجحة في مونتريال، المكسيك وساو باولو. فيما تم دحض التكهنات الكبيرة بإقامة سباق جديد في شيكاغو بحلول 2026.
عوضًا عن ذلك تستهدف البطولة الشرق الأقصى كسوق غير مستغل بشكل كامل. وذلك بعد غياب جائزة ماليزيا الكبرى منذ 2017، وبقاء سنغافورة، اليابان والصين فقط على الروزنامة، في حين لم تثمر الجهود الساعية لإعادة الفورمولا 1 إلى فييتنام.
هذا وتعد تايلاند مرشحًا جديدًا لإقامة سباق في جنوب شرق آسيا بعد محادثات تمت في أبريل الماضي بين رئيس الوزراء سريثا ثافيزين وستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا 1. حيث يبدو بأن الحكومة التايلندية متحمسة لإقامة سباق على حلبة شوارع في بانكوك لتعزيز الجانب السياحي. في ظل أن ريد بُل المملوكة من مجموعة تايلندية يُعتقد بأنها ستلعب دورًا أساسيًا خلف الكواليس في تحقيق ذلك الهدف.
في المقابل، كانت هنالك محادثات مع مدينة إنشيون الكورية الجنوبية حول عودة للفورمولا 1 في كوريا بدءًا من 2026 أو 2027.
لكن وفي ظل الاهتمام بإضافة سباقات جديدة إلى الروزنامة، فقد شدد دومينيكالي على أنه لا يسعى لتوسيعها لما هو أكثر من الـ 24 سباقًا الحالية، مع وجود حد أقصى بـ 25 سباقًا ضمن الاتفاقات التجارية.
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