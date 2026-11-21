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الفورمولا 1 تستعد لعودة المحركات التوربينية ذات الثماني أسطوانات في 2030

أكد الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" وجود إجماع على اعتماد محركات من ثماني أسطوانات بسعة 2.1 لتر مع شاحن توربيني، وتقليص الطاقة الهجينة، رغم أن القوانين لا تزال بحاجة إلى الموافقة الرسمية.

فيليب كليرين

تم التحرير: 21-11-2026

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اقتربت بطولة العالم للفورمولا 1 خطوة إضافية من العودة إلى محركات الثماني أسطوانات اعتبارًا من موسم 2030، بعدما أعلن الاتحاد الدولي للسيارات التوصل إلى اتفاق بالإجماع بين الهيئة الحاكمة وإدارة الفورمولا 1 ومصنّعي وحدات الطاقة.

وتعمل الفورمولا 1 منذ فترة طويلة على تطوير محركات أقل تكلفة وأكثر بساطة للحقبة المقبلة من القوانين، التي كان من المقرر أن تبدأ في عام 2031، بعدما أقرت بأن الصيغة الحالية معقدة للغاية وثقيلة الوزن، فضلًا عن أنها تمثل إرثًا لتوجه مختلف كانت تسلكه صناعة السيارات المخصصة للطرقات.

وكان بإمكان الاتحاد الدولي للسيارات وضع قوانين وحدات الطاقة المستقبلية للبطولة اعتبارًا من عام 2031، مع انتهاء دورة القوانين الحالية، لكن توافقًا واسعًا داخل الرياضة ظهر بشأن تقديم هذا الموعد عامًا واحدًا، بدفع من رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سُليّم والرئيس التنفيذي للفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي.

وبعد الاجتماعات الأخيرة للجنة الفورمولا 1 واللجنة الاستشارية لوحدات الطاقة، التي شهدت مناقشة جوانب رئيسية مثل صيغة المحركات والجداول الزمنية والتكاليف، حظيت فكرة تقديم الجيل المقبل من قوانين المحركات عامًا واحدًا وتقليص مدة العمل بالصيغة الحالية بدعم واسع.

ويتمثل التوافق في انتقال الفورمولا 1 إلى محركات من ثماني أسطوانات بسعة 2.1 لتر مع شاحن توربيني، إلى جانب مكوّن كهربائي أصغر بقدرة 200 كيلوواط، سيُخصص نصفها حصريًا للاستخدام في وضع التجاوز.

وتستند السعة البالغة 2.1 لتر إلى صيغة المحركات الحالية المكونة من ست أسطوانات بسعة 1.6 لتر كنقطة انطلاق، مع إضافة أسطوانتين بهدف خفض تكاليف التطوير.

وبعد إلغاء إعلان كان مقررًا يوم الثلاثاء، أكد الاتحاد الدولي للسيارات رسميًا الآن وجود دعم بالإجماع بين الأطراف المعنية لتقديم هذا التحول إلى عام 2030.

وقال الاتحاد الدولي للسيارات في بيان صدر يوم الجمعة:

"قدم الاتحاد الدولي للسيارات قوانين وحدات الطاقة للفورمولا 1 المقرر تطبيقها اعتبارًا من عام 2030، مع اختيار محرك من ثماني أسطوانات بسعة 2.1 لتر مزود بشاحن توربيني بوصفه وحدة الطاقة المعتمدة، مع الاحتفاظ ببعض المواصفات الهندسية".

وأضاف: "يتمثل الهدف الأساسي في تقديم وحدة طاقة أقل تعقيدًا بكثير، وأخف وزنًا وأقل تكلفة من وحدات الطاقة الحالية. وستتميز بمستوى محدود من التهجين، وتقنيات مستدامة ومرتبطة بصناعة السيارات، بهدف تعزيز السباقات التي تشجع على الهجوم، إلى جانب صوت يلقى صدى لدى الجماهير".

وتابع البيان: "إضافة إلى ذلك، تتمثل الخطة في الجمع بين محرك الثماني أسطوانات وهيكل سيارة سيكون بدوره أخف وزنًا وأكثر رشاقة، مع التركيز بصورة أكبر على مهارات السائقين والتنافس المتقارب على الحلبة".

F1 and FIA

Photo by: Benjamin Vinel

من جانبه، أضاف محمد بن سُليّم: "يمثل هذا الاتفاق محطة مهمة في رسم ملامح مستقبل الفورمولا 1".

وتابع: "منذ البداية، كنت واضحًا في طموحي لتقديم رياضة أكثر تنافسية وإثارة لجماهيرنا، مع الحفاظ على موقعها في طليعة الابتكار والاستدامة".

وأردف: "تمثل عودة محركات الثماني أسطوانات فرصة لإعادة التواصل مع الهوية الأصيلة لهذه البطولة، واستعادة الصوت والمشاعر والسباقات الخالصة التي يحبها الجمهور في جميع أنحاء العالم".

واختتم قائلًا: "رؤيتنا واضحة، وهي تقديم سيارات أخف وزنًا وأكثر بساطة وأقل تكلفة، تضع مهارات السائقين في صميم المنافسة".

ولا تزال قوانين وحدات الطاقة لعام 2030 بحاجة إلى التصويت والموافقة الرسمية من المجلس العالمي لرياضة السيارات ومصنّعي وحدات الطاقة، فيما تبقى مجموعة من التفاصيل الدقيقة بحاجة إلى الاتفاق، بما في ذلك المستوى الدقيق لسقف التكاليف الخاص بوحدات الطاقة.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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