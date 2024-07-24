الفورمولا 1 تدرس فكرة منح مشاركات عابرة في السباقات للسائقين الناشئين

تباحث القائمون على البطولة والفرق فكرة اعتماد نظام بطاقات دعوة في الفورمولا 1 لتوفير فرص تسابق للسائقين الناشئين، وذلك ضمن اجتماع لجنة الفورمولا 1 هذا الأسبوع.

علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ أحد المواضيع المطروحة للتقييم في اجتماع لجنة الفورمولا 1 في لندن أمسٍ الثلاثاء كان جدوى اعتماد نظام المشاركة ببطاقة دعوة.

وكان الدافع وراء ذلك يتمحور حول توفير فرصٍ أكثر للسائقين اليافعين للحصول على تجربة التسابق في الفورمولا 1، وهو أمرٌ يعمل بنجاعة كبيرة في الفئات الأخرى مثل الموتو جي بي.

لكنّ اعتماد هكذا نظام في الفورمولا 1 سيكون أكثر تعقيدًا بكثير، وذلك بالنظر إلى عدم وجود أيّ مجالٍ للسماح للفرق بالمشاركة بسيارة ثالثة نتيجة الجوانب الماليّة واللوجستية.

فمع عمل الفرق تحت سقف النفقات، ومواجهة العديد من الفرق للمصاعب للبقاء تحته، فإنّه لا يوجد أيّ مجالٍ مالي لتشغيل سيارة ثالثة.

كما أنّ ذلك سيكون مستحيلًا من الناحية اللوجيستيّة. إذ تُصنّع الفرق هيكلين كاملين لعطلة نهاية الأسبوع، وستكون هناك تعقيدات لا منتهية في حال تشغيل سيارة إضافيّة، وذلك قبل التفكير في الموظّفين والطاقم لتشغيلهم إلى جانب مساحة المرآب في خطوط الحظائر المحدودة أصلًا.

وسيكون الاحتمال الوحيد لإنجاح هذا النظام عبر تعويض السائقين اليافعين للسائقين الأساسيين.

ويُتفهّم أنّ هذه الفكرة كانت الدافع الرئيسي وراء المقترح في لجنة الفورمولا 1. لكن كان هناك استنتاجٌ واضحٌ بأنّ هذه لن تكون خطوة جيّدة للفرق ولا للمشجّعين.

ففي حين أنّه سيكون على أسماء كبيرة مثل ماكس فيرستابن، ولويس هاميلتون ولاندو نوريس الغياب عن حصّة تجارب حرّة واحدة في العام للسماح لناشئ بالقيادة، فقد كان هناك شعورٌ بأنّ توسيع ذلك ليشمل عطلة نهاية أسبوع كاملة سيكون خطوة مفرطة.

وفي حين أنّ فكرة بطاقة الدعوة قد تمّ استبعادها في الوقت الحاضر، لا تزال الفورمولا 1 والفرق ترغب بتقييم طرقٍ للسماح للناشئين بالحصول على المزيد من الوقت على المسار. وقد يأتي ذلك عبر حصص تجارب إضافيّة.

كما اتّفقت الفرق على وجود فرصٍ خلال الموسم في جميع الأحوال، مثلما حدث مع أوليفر بيرمان في المملكة العربيّة السعوديّة، عندما يحصل اليافعون على فرصة للتسابق عندما يكون أحد السائقين الأساسيين مريضًا.

كيف يعمل نظام بطاقات الدعوة في الموتو جي بي

لطالما اعتمدت الموتو جي بي على نظام بطاقات الدعوة، حيث يتمّ توفير درّاجة إضافيّة من قبل المصنّعين في أحداثٍ معيّنة على مدار الموسم.

وكان الهدف الأساسي من وراء ذلك منح السائقين المحليين فرصًا للتسابق على أرضهم، لكنّ بطاقات الدعوة أصبحت موجّهة أكثر إلى درّاجي التجارب مؤخّرًا.

ويتمحور النظام حاليًا حول نظام التسامح، حيث يتمّ تصنيف المصنّعين بناءً على رصيد نقاطهم في الموسم السابق.

ويعني ذلك أنّ دوكاتي البطلة لا تتمتّع بأيّ بطاقات دعوة في 2024، بينما تحصل كاي تي ام وأبريليا وهوندا وياماها على ستّ مشاركات.